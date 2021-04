Sono aperte le registrazioni per l’European TOUGHBOOK Police Forum, che riunirà esperti di tecnologia e forze di polizia internazionali per discutere di come la tecnologia sta cambiando il futuro delle forze dell’ordine e dove si vedranno anche le applicazioni dei prodotti Panasonic al settore.

L’evento si svolgerà gratuitamente online martedì 20 aprile 2021, dalle 14:30 alle 17:15 CET; per partecipare è già possibile registrarsi tramite questo link.

Tra gli oratori, la London Metropolitan Police Force terrà un intervento dedicato all’efficacia del lavoro svolto dagli ufficiali di polizia grazie all’utilizzo di dispositivi mobili durante le operazioni di pattuglia e sui veicoli. La statunitense Chesapeake County Police illustrerà invece il modo in cui la tecnologia viene impiegata per l’emissione di multe elettroniche.

Tra i tanti argomenti trattati si parlerà anche di: personalizzazione delle tecnologie critiche, utilizzo del sistema operativo Android per la pubblica sicurezza, importanza del 5G per le operazioni di polizia e ultime novità in tema di software Control and Command nonché di come la nuova generazione di soluzioni Panasonic TOUGHBOOK può supportare le forze di polizia.

“La digitalizzazione sta cambiando profondamente il modo di lavorare, e lo stesso accade anche nel mondo delle forze dell’ordine,” afferma Peter Thomas, Defence Industry Regional Manager di Panasonic Mobile Solutions Business Division Europe. “In un momento in cui le forze di polizia cercano di individuare il modo migliore per utilizzare e applicare la tecnologia al fine di migliorare la pubblica sicurezza, questo forum rappresenta un’opportunità unica per riunire i professionisti di questi due ambiti, permettendo loro di condividere le migliori modalità di utilizzo delle più recenti soluzioni e conoscere i nuovi sviluppi in tema di hardware, comunicazioni e applicazioni”.