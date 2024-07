Panificio Industriale opta per il Machine Vision di Zebra

In questo articolo condividiamo l’esperienza di un panificio industriale che ha deciso di ottimizzare i processi scegliendo l’innovazione tecnologica di Zebra Technologies Corporation , fornitore leader di soluzioni digitali che consentono alle aziende di connettere in modo intelligente dati, risorse e persone.

Non solo aumento della produzione; il panificio industriale ha anche ridotto il tasso di errore grazie alla soluzione di machine vision basata sul software Aurora Design Assistant di Zebra.

Esigenze e risultati del panificio industriale

Ora, il panificio industriale è in grado di ispezionare l’intera produzione dei diversi tipi di pane utilizzando un’unica soluzione di machine vision, che permette all’azienda di effettuare prelievi in modo efficiente e automatizzato con una presa robotizzata, in grado di gestire tra le 25 e le 30 confezioni al minuto, senza danneggiare il pane o le confezioni. Si stima che la nuova soluzione abbia garantito un risparmio sui costi del 75% rispetto a sistemi di ispezione tradizionali con telecamere e luci.

Il panificio industriale si è rivolto a KINE, fornitore di soluzioni di robotica chiavi in mano per diversi settori, tra cui food and beverage, logistica, semiconduttori e produzione industriale. Insieme all’OEM Finland Oy, Zebra Registered Industrial Automation System Integrator specializzato in soluzioni di machine vision, hanno sviluppato una soluzione in grado di superare le sfide presentate da questo progetto.

Infatti, in precedenza, la movimentazione e il posizionamento dei sacchetti di pane avveniva con una procedura manuale, meno efficiente e potenzialmente soggetta ad errori, poiché le dimensioni e le forme irregolari del pane rendevano difficile determinarne la posizione e l’orientamento corretto sul nastro trasportatore. Inoltre, le confezioni in plastica trasparente rendevano il rilevamento con i sensori ottici complicato a causa dei bassi livelli di contrasto e dei riflessi.

Come funziona la machine vision?

La telecamera è posizionata sopra il nastro trasportatore, con diagrammi di flusso di ispezione creati con Aurora Design Assistant. Scatta fino a 30 fotogrammi al secondo, trasformando le superfici del pane in point cloud con oltre 300.000 coordinate XYZ. Successivamente, i dati vengono inviati ad Aurora Design Assistant, che li converte in una mappa di profondità utile per l’analisi, utilizzando strumenti per visione 2D per determinare i punti di presa del robot.

Il nuovo sistema adottato dal panificio industriale è costituito da un controllore logico programmabile (PLC), una presa robotizzata, una telecamera 3D a tempo di volo e dal software di machine vision Aurora Design Assistant, che ha eliminato la necessità di avere molteplici telecamere e luci e ha ridotto, allo stesso tempo, i problemi legati ai riflessi e al contrasto.

Dichiarazioni

“L’implementazione iniziale del sistema ha è durata circa un giorno”, ha dichiarato Sami Sinisalo, Robotic Specialist di KINE. “I test, le regolazioni e le riparazioni hanno richiesto circa 80 ore, compreso il tempo di calibrazione del robot. Questo è stato un grande risultato, raggiunto in un lasso di tempo drasticamente inferiore rispetto a quello richiesto per l’implementazione di una soluzione 3D senza un software così performante e di facile utilizzo per l’utente”.

“Gli ambienti di produzione più impegnativi, caratterizzati da elevati livelli di compliance e da ampie variazioni nei componenti e nei prodotti finiti, richiedono potenti sistemi di machine vision per raggiungere gli obiettivi prefissati”, ha dichiarato Jason MacDonald, Senior Account Manager, Machine Vision EMEA, Zebra Technologies. “Il software di machine vision industriale Aurora di Zebra ad alte prestazioni adottato dal panificio industriale, sta facendo progredire le industrie, aiutandole a superare i problemi derivanti da sistemi legacy”.