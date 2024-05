TCL NXTPAPER: la tecnologia che protegge la vista

Stare troppo tempo davanti ad uno schermo, che sia di un tablet, di un cellulare o di un PC, può provocare problemi alla vista. Secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità, l’emicrania rappresenta una delle malattie più debilitanti con importanti ripercussioni sulla vita personale, sociale, lavorativa ed affettiva dei pazienti che ne soffrono. Solo in Italia il disturbo colpisce sei milioni di cittadini, con una netta predilezione per l’età giovanile-adulta e le donne. Si tratta di un disturbo che spesso impedisce alle persone di svolgere il proprio lavoro o di vivere la propria vita in maniera normale, e per questo sono molti, anche in campo tecnologico, i brand che si impegnano per evitare che certi disturbi possano essere alimentati dall’utilizzo dei loro prodotti.

La pluripremiata tecnologia TCL NXTPAPER è una soluzione innovativa progettata per affrontare le sfide del comfort visivo nel nostro mondo in rapida digitalizzazione, con particolare attenzione alla riduzione della luce blu e altri aspetti dovuti all’illuminazione dei display elettronici. L’azienda TCL ha infatti sperimentato negli anni diverse tipologie di visualizzazione, sempre tenendo al centro la salute degli occhi. Da questo impegno è nata una serie di prodotti dotati di display con tecnologia NXTPAPER, il cui obiettivo è proteggere la vista e aiutare gli utenti a mantenere uno stile di vita sano, che non vada a peggiorare o far emergere sintomi di cefalee.

La terza generazione della tecnologia TCL NXTPAPER dimostra la costante dedizione di TCL per il benessere degli occhi, con forte focus sulla funzionalità antiriflesso e sulla bassa emissione di luce blu a livello hardware. NXTPAPER 3.0 e i dispositivi correlati hanno ricevuto un notevole consenso al MWC 2024 di Barcellona, luogo del loro debutto sul mercato.

Presentazione dell’intera gamma TCL NXTPAPER

L’avanzata tecnologia TCL NXTPAPER promuove abitudini di visione sane, introducendo una serie di nuove funzionalità ottimizzate per vista e tatto, e mettendo l’utente al centro dell’esperienza d’uso.

All’interno del portafoglio di dispositivi TCL NXTPAPER, il tablet TCL NXTPAPER 11 è già disponibile nell’area EMEA ed è stato premiato con l’iF DESIGN AWARD 2023 per il suo design e la sua tecnologia. Dotato di un display 2K a colori da 11 pollici con tecnologia NXTPAPER 2.0, offre una luminosità ineguagliabile fino a 500 nit e riduzione della luce blu, assicurando comfort e nitidezza con qualsiasi tipo illuminazione. Il suo schermo antiriflesso migliora la fruibilità all’aperto e sotto la luce diretta, rendendolo ideale per diversi ambienti e scenari. Con un peso di soli 462g e uno spessore di 6,9mm, è il più leggero della sua categoria e unisce portabilità e comfort per gli occhi in un design elegante.

La lineup dedicata al comfort degli occhi comprende anche i telefoni TCL NXTPAPER recentemente lanciati in EMEA e premiati al CES 2024: TCL 40 NXTPAPER e TCL 40 NXTPAPER 5G. Gli smartphone NXTPAPER sono i primi e unici smartphone al mondo a offrire una rivoluzionaria esperienza visiva a colori simile alla carta, grazie alla loro innovativa tecnologia del display che offre una funzionalità antiriflesso ottenuta grazie ad una texture opaca simile alla carta. La fotocamera frontale da 32MP garantisce selfie impeccabili, mentre la risoluzione da 50MP di quella posteriore fa di TCL 40 NXTPAPER il compagno ideale per chi ama immortalare ogni momento. Inoltre, le differenti modalità permettono di ottenere fotografie professionali in ogni contesto: la modalità notturna cattura ogni scatto anche quando c’è poca luce, l’obiettivo macro è studiato per i più piccoli particolari e quello grandangolare da 5MP regala scatti di gruppo senza alcuna distorsione.

TCL continua a integrare la propria tecnologia con funzionalità per un maggiore comfort per gli occhi in tutta la sua linea di prodotti, rafforzando la mission di rendere i propri device più vicini agli utenti.

Già presentato al CES 2024 e al MWC 2024 infatti, il tablet TCL NXTPAPER 14 Pro è equipaggiato con un ampio display da 14.3″ 2.4K progettato per il lavoro e l’intrattenimento, attualmente disponibile nella regione Asia-Pacifico (APAC) raggiungerà altri mercati nel corso dell’anno. Dotato della tecnologia NXTPAPER 3.0, il focus resta sempre comfort e salute per gli occhi.

