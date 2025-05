Partner Award e Innovation Award: Appian annuncia i vincitori del 2025

Appian ha annunciato i vincitori dei Partner Award durante Appian World 2025, l’evento annuale più importante dell’Azienda. I vincitori di quest’anno hanno sviluppato soluzioni innovative sulla Piattaforma Appian, garantendo un impatto e un valore significativo ai clienti.

“I vincitori dei nostri Partner Award 2025 testimoniano il potere rivoluzionario della Piattaforma Appian”, ha commentato Christopher O’Connell, Global Leader of Partners & Alliances di Appian. “Queste aziende non si limitano a implementare la tecnologia, ma generano risultati concreti per il business. I nostri partner aiutano i clienti a semplificare le operation e migliorare l’esperienza dei clienti, consentendo loro di raggiungere nuovi livelli di innovazione grazie all’IA in tutti i settori. Siamo incredibilmente orgogliosi dei risultati ottenuti e dell’impatto che stanno avendo sui clienti di tutto il mondo”.

I vincitori del Partner Award 2025

Conosciamo i partner Appian vincitori dei Partner Award 2025.

Global Delivery Award: KPMG – Grazie al proprio ecosistema tecnologico, KPMG consente ai clienti di portare avanti una trasformazione digitale su larga scala attraverso la sua profonda conoscenza del settore e le avanzate capacità di implementazione di Appian. Concentrandosi sul miglioramento dell’esperienza dei clienti e sulla crescita del business attraverso la conformità normativa e l’efficienza operativa, KPMG garantisce risultati rapidi in tutti i settori. KPMG ha consentito ai propri clienti di semplificare processi complessi grazie all’IA e all’automazione sulla Piattaforma Appian.

Global Growth Award: Deloitte – La partnership tra Deloitte e Appian sta avendo un impatto trasformativo in diversi settori e aree geografiche, aiutando a risolvere sfide complesse nei servizi finanziari, nelle life science, nel settore pubblico e in molti altri ambiti. Grazie alla rapida crescita in Nord America, Europa e Australia, Deloitte ha registrato un aumento del 97% dei ricavi relativi ai servizi Appian dall’anno fiscale 2022. L’aumento del 96% delle certificazioni Appian rispetto all’anno precedente riflette l’investimento di Deloitte nel capitale umano attraverso il suo Appian Center of Excellence e la Community of Practice. Questa strategia di crescita garantisce ai clienti l’accesso a tecnologie all’avanguardia come l’IA e l’orchestrazione dei processi per soddisfare le esigenze in continua evoluzione del mercato.

Americas Delivery Award: Perficient – La società di consulenza digitale globale vanta oltre 40 sedi in tutto il mondo e 25 anni di esperienza nei settori sanitario, automobilistico, energetico e manifatturiero. Le sue attività con Appian hanno registrato una crescita del fatturato del 30% e quasi raddoppiato il proprio portafoglio ordini nel 2024, grazie alla stretta collaborazione con Appian. Il team ha inoltre ampliato le proprie capacità offshore di oltre il 40%, rafforzando l’eccellenza nella fornitura dei servizi di Perficient e consolidando la partnership globale con Appian. Perficient ha svolto un ruolo fondamentale nella qualificazione dei lead in entrata e nel supporto di importanti vendite, tra cui la collaborazione di successo con un prestigioso fornitore di servizi sanitari integrati e una compagnia di assicurazioni sanitarie negli Stati Uniti.

Americas Growth Award: PwC – Grazie alla combinazione tra profonda conoscenza del settore e l’esperienza nella fornitura di soluzioni su Appian, PwC offre un eccellente Appian Centre of Excellence per l’implementazione e l’innovazione a livello globale, supportando i leader di mercato. Una delle soluzioni di punta di PwC, Interactions Hub, una soluzione SaaS basata su Appian e gestita da PwC, ha registrato una crescita significativa nel 2025. Progettato appositamente per aiutare le aziende del settore delle life science a migliorare le interazioni con gli operatori sanitari e le organizzazioni sanitarie, Interactions Hub ha raddoppiato la sua base clienti e il numero di utenti. Questa crescita è stata alimentata dal successo del lancio di sette nuove istanze Appian Cloud per importanti clienti del settore farmaceutico. In qualità di unico partner Appian a offrire una piattaforma SaaS gestita e specifica per il settore, PwC offre una leadership di pensiero e una profonda competenza nel campo delle life science.

Innovation Award

Insieme ai Partner Award sono stati conferiti anche gli Innovation Award ai partner che si sono distinti per gli eccezionali risultati ottenuti nello sviluppo e nella fornitura di soluzioni innovative basate su Appian, in grado di soddisfare le esigenze del mercato.

Accenture – Finance and Accounting Transformation – Ha sviluppato soluzioni di iper-automazione completa e touchless per diversi e primari processi finanziari, quali “record to report” e “order to cash”, per migliorare la produttività, l’efficienza e l’esperienza dei clienti, ottimizzando al contempo i costi e garantendo la conformità alle norme di audit. Queste soluzioni personalizzate rispondono alle esigenze specifiche dei clienti e possono anche essere scalabili per soddisfare richieste crescenti.

Bits In Glass – Reinsurance Underwriting & AI Innovations – Ha supportato una delle prime dieci compagnie di riassicurazione al mondo a trasformare le operazioni di sottoscrizione e di gestione dei sinistri implementando l’automazione intelligente e case management in tutte le aree geografiche. La soluzione ha migliorato la velocità di risoluzione, potenziato il processo decisionale basato sui dati e posizionato la compagnia di riassicurazione per l’automazione e la crescita a livello aziendale.

EY – Real Estate Portfolio Auctioning Platform – È stata creata una piattaforma di aste immobiliari grazie ad Appian che supporta la creazione dei processi, la gestione e la chiusura delle aste e i risultati. La piattaforma garantisce un accesso sicuro, la riservatezza, e aumenta il rendimento degli asset (+20M € rispetto al prezzo iniziale in 2,5 anni), con oltre 2.100 aste eseguite e un elevato grado di soddisfazione dei clienti.

Impera – Crypto Core Banking for LATAM – Per Towerbank, è stata sviluppata una soluzione bancaria focalizzata sulle criptovalute al fine di renderla la prima banca latino-americana che accetta le criptovalute. La soluzione comprende oltre 100 processi digitalizzati e ha automatizzato il 96% delle operazioni, consentendo alla banca di registrare una crescita significativa dei ricavi.

Ignyte – Coordinated Care Solution for SLED – È stata creata una soluzione di coordinamento dell’assistenza incentrata sul paziente sulla Piattaforma Appian, che riunisce tutti i membri di un team sanitario per aiutare le persone a orientarsi e accedere in modo efficiente ai programmi sanitari, modernizzando il modo in cui le organizzazioni pubbliche e private supportano l’assistenza ai cittadini. La soluzione offre ai pazienti e agli operatori sanitari un sistema di assistenza connessa accessibile, conforme alla normativa HIPAA e che incoraggia il coinvolgimento dei pazienti.

Inetum – Digital Framework for Public Sector – È stato lanciato un nuovo framework di servizi sulla Piattaforma Appian per promuovere l’efficienza digitale nel settore pubblico spagnolo. Questa soluzione self-provisioning e no-code consente a oltre 30 enti pubblici di configurare e gestire i propri processi aziendali. Automatizzando le procedure rivolte ai cittadini e i flussi di lavoro amministrativi interni attraverso il case management, il framework riduce i tempi di elaborazione fino a due terzi e amplia notevolmente la gamma dei servizi offerti.

Groundswell – Integrated Budget Solution for US Federal – Groundswell ha sviluppato Groundswell Integrated Budget Suite (GIBS) sulla Piattaforma Appian per modernizzare e semplificare il ciclo di vita del bilancio federale. GIBS offre automazione dei flussi di lavoro e reportistica sicuri e scalabili per migliorare l’accuratezza e l’efficienza della gestione del bilancio.

Macedon Technologies – No Suprises Act Solution – Negli ultimi 12 mesi ha realizzato progetti significativi e di comprovato successo per i clienti, creando valore aggiunto. Il team ha automatizzato l’85% dell’elaborazione delle richieste di rimborso ai sensi della legge statunitense No Surprises Act a tutela dei pazienti e gestisce oltre 250 milioni di dollari in contenziosi per un fornitore di servizi medici di emergenza.

Waivgen – EngaigeQ : AI Builder – È stato introdotto EngageQ: AI Builder, un framework che aiuta le aziende a scalare l’adozione dell’IA con un’architettura flessibile. Questa funzionalità consente ai clienti di orchestrare agenti IA su più fonti per ottimizzare in modo efficiente un’ampia gamma di code di lavoro. EngaigeQ unisce lo spirito innovativo di Waivgen con la potente capacità di orchestrazione di Appian, offrendo un’esperienza con agenti IA fluida e perfettamente integrata.

WNS – Malkom for Shipping – Realizzato sulla Piattaforma Appian, Malkom sta trasformando il settore delle spedizioni integrando i sistemi lungo tutta la supply chain e automatizzando i flussi di lavoro con informazioni basate sui dati. I risultati includono una riduzione del 40-50% dei tempi di elaborazione della documentazione di spedizione e un aumento della velocità di elaborazione delle prenotazioni del 50-75%, con un risparmio di 14 milioni di dollari in cinque anni per un singolo cliente.

Xebia – IntelliAgent Generative AI Solution – Integrato con la Piattaforma Appian, IntelliAgent consente agli utenti aziendali di implementare agenti AI in pochi minuti. Gli impatti misurati includono una riduzione fino al 50% dei tempi di onboarding e un aumento del 20% dell’assistenza tramite ticket. Fornisce inoltre il monitoraggio in tempo reale dell’utilizzo dell’IA e la condivisione degli agenti a livello aziendale.