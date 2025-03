Patrick McCue nominato Senior Vice President of Global Partners di Armis

Armis, l’azienda di cyber exposure management & security, accelera la sua strategia partner-first per estenderne il raggio d’azione e supportare le organizzazioni a risolvere le loro sfide più difficili in ambito cybersecurity e annuncia la nomina di Patrick McCue a Senior Vice President of Global Partners.

In questo ruolo, Patrick McCue amplierà il coinvolgimento dei partner e aumenterà i ricavi e i servizi generati dai partner, consentendo ai clienti comuni di gestire meglio la loro cyber risk exposure in tempo reale.

I risultati di Armis dell’ultimo anno

La nomina di Patrick McCue segue lo slancio di business continuo di Armis. Negli ultimi 12 mesi, l’azienda ha superato i 200 milioni di dollari di annual recurring revenue,chiuso un nuovo round di finanziamenti e completato tre acquisizioni – potenziando le funzionalità e l’offerta di Armis Centrix, the Armis Cyber Exposure Management Platform.

Il programma vincitore di premi Armis Partner Experience (APEX), offre una gamma di servizi e opportunità di reddito per il suo canale di partner, tra cui fornitori di servizi gestiti, systems integrator di livello globale, fornitori di marketplace e altro. Armis ha ottenuto un rating di 5 stelle nella CRN Partner Program Guide per diversi anni ed è stata recentemente nominata nella lista CRN 2025 Security 100 come una delle aziende di sicurezza della rete più interessanti, tra gli altri riconoscimenti.

Dichiarazioni

“Armis è profondamente impegnata nei confronti dei propri partner. Le sfide dinamiche che i leader della sicurezza affrontano vanno oltre qualsiasi organizzazione o ente, per questo siamo partner-first e focalizzati sulla collaborazione per fare avanzare il settore nel suo complesso”, ha commentato Alex Mosher, Presidente di Armis. “La comprovata esperienza di Patrick McCue nel guidare con successo la crescita attraverso partnership strategiche, lo rendono il leader perfetto per scalare l’ecosistema Armis e portare valore ancora più grande ai nostri partner e clienti”.

“Sono impaziente di iniziare e contribuire all’eccezionale slancio di Armis e al continuo successo del suo partner program”, afferma Patrick McCue. “La community di partner gioca un ruolo importante nell’estendere la portata della piattaforma e le soluzioni all’avanguardia di Armis, così più organizzazioni possono sviluppare operazioni proattive di sicurezza informatica. Il nostro team continuerà a innovare per incontrare i bisogni dei partner e ottenere risultati positivi a vantaggio dei nostri clienti comuni”.