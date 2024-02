Cyber Guru espande il business con ICOS

Per essere competitivi e crescere nel mercato di riferimento, spesso è fondamentale affidarsi a degli specialisti che possano garantire sicurezza.

ICOS, distributore a valore aggiunto di soluzioni di infrastruttura e di sicurezza IT, e Cyber Guru, la piattaforma di security awareness, annunciano di avere siglato l’accordo di distribuzione per Italia, Grecia, Cipro e Malta.

Un piano d’azione comune per favorire la competitività delle imprese grazie al costante aggiornamento e miglioramento dei programmi formativi personalizzati e adattivi, oggetto dell’offerta di Cyber Guru, in grado di aumentare il livello di protezione di utenti e organizzazioni, pubbliche e private, contribuendo a creare una cultura diffusa della sicurezza informatica. Concentrandosi sull’adozione responsabile delle tecnologie digitali, i programmi educativi facilitano la conformità agli standard e ai framework di mercato, nonché alle normative europee e di settore. È questo l’obiettivo dell’Accordo siglato da Federico Marini, Managing Director di ICOS e da Vittorio Bitteleri, Country Manager di Cyber Guru Italia, azienda focalizzata sul tema della Cyber Security Awareness.

Affidandosi a ICOS, la piattaforma di security awareness sceglie un partner solido e affidabile in grado di supportare la crescita del business nel mercato italiano ed estero.

Conosciamo meglio Cyber Guru

Grazie alla sua piattaforma SaaS e ai suoi percorsi formativi basati su un approccio metodologico esclusivo, Cyber Guru, nata in Italia nel 2017, offre una piattaforma formativa di Cyber Security Awareness di grande efficacia, finalizzata a trasformare il fattore umano da anello debole della catena difensiva a prima linea di difesa contro il cybercrime. Tre percorsi formativi in un’unica piattaforma di training completa, progettata per massimizzare l’efficacia dei processi di apprendimento e consolidare nel tempo la consapevolezza necessaria ad affrontare la continua evoluzione delle tecniche di attacco utilizzate dal cyber crime.

Cyber Guru Awareness, Cyber Guru Phishing e Cyber Guru Channel, basati su una metodologia di formazione permanente, garantiscono lo sviluppo graduale della consapevolezza attraverso la conoscenza delle minacce della rete e dei comportamenti da adottare per prevenire gli attacchi cyber.

Automazione, Intelligenza Artificiale e Gamification, sono solo alcune delle caratteristiche che rendono unica l’esperienza d’uso della piattaforma.

L’offerta di ICOS per il partner

ICOS, grazie alle competenze della propria struttura e all’orientamento a fornire soluzioni a valore, metterà a disposizione l’esperienza di un team tecnico competente nella gestione e distribuzione di servizi e soluzioni avanzate, fornendo nuove opportunità di business ai partner che vorranno approvvigionarsi dell’offerta Cyber Guru attraverso ICOS.

Dichiarazioni

Federico Marini, Managing Director di ICOS, ha commentato l’accordo affermando:

“In un panorama sempre più complesso e ostile, riteniamo che la sicurezza digitale sia fondamentale per la competitività e la resilienza delle imprese. L’approccio di Cyber Guru alla sicurezza informatica attraverso la formazione e l’addestramento è rivoluzionario. Questo accordo ci consentirà di offrire ai nostri partner soluzioni di sicurezza basate sull’empowerment delle persone.”