Ping Identity arriva nel mercato italiano con Bludis

Bludis, Next Gen Vendor Distributor del Gruppo Esprinet e Ping Identity, società riconosciuta nel Quadrante Magico di Gartner per l’Access Management nel 2024, annunciano una partnership di distribuzione strategica per portare le soluzioni IAM di livello enterprise di Ping Identity al mercato italiano.

Nell’odierno panorama digitale, la protezione delle identità è diventata un imperativo strategico, per cui salvaguardare le identity è cruciale non solo per la privacy, ma anche per la messa in sicurezza dell’organizzazione e dell’intera supply chain.

I metodi di autenticazione tradizionali non sono sufficienti a contrastare le minacce guidate dall’intelligenza artificiale. Le aziende devono quindi adottare soluzioni basate sulla verifica in tempo reale, garantendo che le identità siano affidabili. Solo ciò che viene verificato è attendibile, sfruttando tecnologie avanzate come quelle di Ping Identity.

Più sicurezza per le identità digitali delle aziende italiane con Ping Identity

Ping Identity fondata nel 2002 con head quarter a Denver negli Stati Uniti, è un’azienda specializzata nella sicurezza dell’identità digitale, affronta la sfida di bilanciare elevati standard di sicurezza con interazioni utente fluide e senza interruzioni.

L’expertise di Ping Identity consente alle aziende di integrare soluzioni di identità di alto livello con servizi di terze parti esistenti, con l’obiettivo di limitare al massimo l’utilizzo delle credenziali, ridurre le frodi e supportare architetture Zero Trust.

Con 3 miliardi di identità in gestione, è l’unico fornitore di identità che ha dimostrato di sostenere la scalabilità, le prestazioni e la sicurezza delle grandi aziende.

L’integrazione delle soluzioni di Ping Identity arricchisce l’offerta di Bludis con una tecnologia leader di mercato, posizionando Bludis come partner di riferimento per la cybersecurity e l’identity management. Grazie a questa partnership, le aziende italiane potranno usufruire di una maggiore sicurezza delle identità digitali, esperienze utente semplificate e personalizzate, efficienza operativa e riduzione dei costi. Inoltre, potranno ottenere supporto per la conformità alle normative sulla privacy e la sicurezza dei dati, come il GDPR e altre normative di settore, riducendo il rischio di sanzioni.

Dichiarazioni

“ Siamo entusiasti della partnership con Ping Identity,” afferma Maurizio Erbani, General Manager di Bludis. “Le loro soluzioni IAM all’avanguardia, e la nostra lunga esperienza nella proposizione di questo tipo di tecnologie possono essere un grande valore sul canale di rivenditori e integratori. L’importante vantaggio competitivo di Ping Identity è quello di avere un’offerta che copre a 360 gradi le esigenze del mercato consentendo una protezione completa e integrata delle identità digitali, e migliorando al contempo la customer experience”.

“Siamo entusiasti di annunciare la nostra nuova partnership con Bludis, un leader affidabile nel settore. Questa collaborazione rappresenta un passo significativo per la nostra mission fornire soluzioni avanzate per l’identità e la sicurezza ai nostri clienti. Combinando l’expertise di Ping Identity nella gestione dell’identità con la profonda conoscenza del mercato di Bludis, siamo pronti ad aiutare le organizzazioni a navigare in modo sicuro nel panorama digitale odierno. Siamo certi che questa sia una partnership di successo ed innovativa che porterà crescita reciproca e valore per i nostri clienti”, aggiunge Zakaria Hajiri, VP di Europa del Sud presso Ping Identity.