Power Woman Award 2025: la vincitrice è Silvia Restelli di V-Valley

Silvia Restelli, Head of Marketing & Solutions Sales di V-Valley, società del Gruppo Esprinet, ha ricevuto il prestigioso Power Woman Award 2025 da Microsoft, come vincitrice per l’Italia. Il premio, che celebra la leadership femminile nel settore tecnologico, riconosce il suo eccezionale contributo alla trasformazione digitale, all’inclusione e al sostegno di modelli di leadership innovativi. Un traguardo che evidenzia il valore di una leadership inclusiva e orientata al risultato, che ha segnato in modo significativo la sua carriera e il futuro del settore.

Il Power Woman Award celebra l’eccellenza femminile

Il Power Woman Award è un riconoscimento internazionale istituito da Microsoft in collaborazione con la INSEAD Business School, volto a premiare le donne che hanno avuto un impatto strategico all’interno dell’ecosistema dei partner Microsoft. Ogni anno, il premio seleziona le leader che si sono distinte per la loro visione innovativa, la capacità di ispirare le proprie squadre e il loro contributo alla crescita sostenibile del settore tecnologico.

Per il 2025, il Power Woman Award è stato conferito a Silvia Restelli, che ha saputo imporsi come una delle figure di riferimento per la sua capacità di guidare con competenza e passione il cambiamento, promuovendo iniziative inclusive e stimolando una cultura aziendale basata su collaborazione e innovazione.

La visione di Silvia Restelli si inserisce perfettamente nella missione di Esprinet Group, che da sempre si impegna a sviluppare una cultura aziendale inclusiva e sostenibile. Il Gruppo, attraverso le sue diverse realtà, promuove il talento, la crescita e la formazione delle persone, investendo in iniziative che favoriscano un ambiente di lavoro dove ognuno possa sentirsi valorizzato e possa dare il proprio contributo al cambiamento tecnologico e sociale.

Dichiarazioni

“Questo riconoscimento è un traguardo che mi onora profondamente e che condivido con il mio team, con V-Valley e con tutte le donne che ogni giorno, con impegno e dedizione, contribuiscono a fare la differenza nel nostro settore”, ha dichiarato Silvia Restelli, Head of Marketing & Solutions Sales di V-Valley. “Il Gruppo Esprinet, di cui la mia azienda fa parte, da sempre valorizza il talento, promuove la collaborazione tra i team e sostiene una leadership autentica, orientata alla crescita e al benessere di tutti i suoi membri. Il Power Woman Award rappresenta un ulteriore stimolo per me a continuare a promuovere una cultura inclusiva, in cui ognuno possa esprimere liberamente il proprio potenziale e contribuire al cambiamento che stiamo vivendo nell’industria tecnologica”.