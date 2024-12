ProArt PA602 Wood Edition: lo chassis di ASUS con inserti in legno

ASUS ha annunciato la commercializzazione del modello ProArt PA602 Wood Edition, uno chassis che migliora l’estetica e l’ingegnerizzazione dell’iconico modello ProArt PA602 originale, integrando parti realizzate in legno durevole e un rinnovato design accattivante.

Un materiale classico, per un lusso contemporaneo

Il ProArt PA602 Wood Edition integra perfettamente svariati inserti in legno, a partire dalle generose maniglie posizionate lungo il bordo superiore del telaio, ciascuna robusta abbastanza da sostenere 30 kg. Un secondo elemento in legno fornisce una finitura accattivante per il pannello I/O frontale. Infine, la caratteristica griglia del pannello frontale è anch’essa realizzata con materiale certificato FSC.

Il legno utilizzato per il ProArt PA602 Wood Edition è certificato dal Forest Stewardship Council (FSC), così che gli utenti possano essere sicuri che provenga da foreste gestite in modo responsabile. Il frassino è il materiale scelto perché offre una durezza e una durata superiori rispetto ad altre essenze, come ad esempio il noce. Dopo aver selezionato i componenti ideali, la durata del materiale è migliorata ulteriormente tramite un trattamento termico. La sagomatura e la levigatura della superficie raffinano ogni pezzo secondo specifiche esatte, e un processo di rivestimento in due fasi mette in evidenza l’aspetto naturale della venatura del legno ed applica una finitura opaca.

Gli inserti del ProArt PA602 Wood Edition elevano il suo aspetto, donando un look ancora più sofisticato e professionale. Con il suo design minimalista radicato in linee pulite e una simmetria piacevole, il telaio ProArt PA602 Wood Edition ha un’estetica che non è mai fuori luogo.

ProArt PA602 Wood Edition: raffreddamento eccezionale out-of-the-box

Lo chassis ProArt PA602 Wood Edition offre agli utenti due distinte modalità: prestazioni massime durante le fasi di carico più intense e funzionamento discreto quando lavorano su carichi più leggeri.

La griglia frontale caratterizzata da un design con ampie fessure e dotata di una eccezionale porosità, assicura un flusso d’aria ottimale a tutte le componenti. Gli utenti troveranno inoltre due ventole ProArt da 200 mm preinstallate, ed essendo molto più grandi rispetto alle ventole standard da 120 mm o 140 mm, sono in grado di muovere un volume d’aria maggiore a parità dei livelli di rumore, offrendo agli utenti un incredibile equilibrio tra prestazioni e acustica. Inoltre, queste robuste ventole sono spesse 38 mm e hanno un range operativo da 300 a 1000 rpm, gestibile tramite controllo PWM; possono quindi fornire un flusso d’aria estremamente elevato rimanendo sorprendentemente silenziose. Inoltre, le ventole sono progettate per un flusso d’aria fino a 190.2 cfm, quasi il doppio rispetto alle tipiche ventole di sistema da 200 mm. Una ventola da 140 mm preinstallata nella parte posteriore del telaio ProArt PA602 Wood Edition aiuta ad espellere il calore, e può fermarsi completamente per offrire un funzionamento silenzioso quando le temperature lo permettono.

All’interno del telaio, due doppi deflettori d’aria aiutano a convogliare i flussi d’aria laddove è più necessaria. Un pannello lungo il bordo frontale del vassoio della scheda madre incanala delicatamente il flusso d’aria verso il bordo superiore della scheda madre per garantire un ottimo raffreddamento per la CPU ed i circuiti di alimentazione. Anche la copertura dell’alimentatore presenta un bordo anteriore angolato per dirigere ulteriore flusso d’aria verso la scheda grafica.

Il modello ProArt PA602 Wood Edition presenta inoltre due varianti per il pannello laterale. Una prima versione, con un design minimalista, include un pannello laterale in metallo. La seconda include un sofisticato pannello laterale in vetro temperato che mette in bella mostra tutti i componenti interni. Per fornire alla GPU ancora più aria di raffreddamento, il pannello laterale in vetro temperato presenta un inserto traforato che permette alle ventole della scheda grafica di beneficiare di un maggiore afflusso d’aria.

Espandere il corredo di ventole del case nel ProArt PA602 Wood Edition è facile, grazie ad un hub PWM integrato che supporta fino a sei ventole controllate direttamente dalla scheda madre, fornendo un modo conveniente ed efficiente per ottimizzare le prestazioni di raffreddamento dell’intero sistema e semplificando la gestione dei cavi. Un pulsante facilmente accessibile sul pannello I/O frontale consente agli utenti di massimizzare il flusso d’aria di tutte le ventole collegate al controller oppure, premendo nuovamente il tasto, di tornare rapidamente alla modalità Automatica.

Assemblaggio senza problemi

Lo chassis ProArt PA602 Wood Edition è progettato inoltre per semplificare ed ottimizzare il processo di assemblaggio dell’intero sistema. Innanzitutto, questo case è dotato di un ampio spazio interno, così da supportare anche la gestione di componenti di grandi dimensioni, come le schede madri EATX oppure dissipatori a torre alti fino a 190 mm. Per coloro che invece prediligono il raffreddamento a liquido, la parte superiore del telaio supporta radiatori fino a 420 mm, ed è quindi compatibile con tutte le soluzioni di alto livello.

Le applicazioni professionali odierne utilizzano la potenza di elaborazione delle schede grafiche di nuova generazione per accelerare ogni lavoro. Il ProArt PA602 Wood Edition offre più che sufficiente spazio per alloggiare anche le schede grafiche più grandi e potenti attualmente disponibili sul mercato. Un supporto integrato per la scheda grafica mantiene inoltre la VGA dritta e a livello, sia che venga montata orizzontalmente oppure verticalmente.

Progetti, asset ad alta risoluzione e grandi set di dati possono richiedere una grande quantità di spazio di archiviazione. L’ampia dotazione interna di vani del ProArt PA602 Wood Edition offre agli utenti molteplici opzioni per installare un gran numero di unità di archiviazione. Con supporto fino a otto SSD da 2,5 pollici e quattro alloggiamenti per unità compatibili con HDD da 3,5 pollici, gli utenti potranno configurare rapidamente qualsiasi soluzione di storage.

Il telaio ProArt PA602 minimizza inoltre la necessità di utensili durante l’assemblaggio, la manutenzione oppure l’aggiornamento del PC. Entrambi i pannelli laterali si rilasciano con la semplice pressione di un pulsante mentre il meccanismo brevettato ed esclusivo “ASUS Tool-Free Graphics Card Slot Clamp”, assicura la possibilità di installare schede aggiuntive PCIe, incluse le schede grafiche, senza la necessità di un cacciavite.

Praticità quotidiana

Il telaio ProArt PA602 Wood Edition è progettato per collegare un’ampia gamma di periferiche e dispositivi ed il generoso pannello frontale è dotato di numerose porte USB tra cui una porta USB Type-C a 20 Gbps, due porte USB 5 Gbps Type-A e due porte USB 2.0.

I filtri antipolvere rimovibili ed un sistema integrato brevettato che rileva automaticamente l’accumulo di polvere, microfibre e altre particelle sul filtro anteriore, contribuiscono a mantenere il sistema al massimo livello di efficienza. Inoltre, un LED posizionato sul lato del telaio si illuminerà qualora fosse necessario intervenire per rimuovere gli accumuli di polvere.

Il ProArt PA602 Wood Edition è il case dei sogni per i professionisti creativi. Offrendo ampio spazio per componenti di alto livello, molteplici accorgimenti che semplificano il processo di assemblaggio ed ottimizzano il funzionamento quotidiano, e il suo elegante e sofisticato design, lo rendono un’aggiunta raffinata a qualsiasi studio, set o ambiente di lavoro.

Disponibilità e Prezzi dello chassis ProArt PA602 Wood Edition

Il ProArt PA602 Wood Edition è già disponibile presso i partner ed i rivenditori ufficiali ASUS al prezzo suggerito di 305,90 € IVA inclusa.