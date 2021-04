Qlik svela l’agenda di QlikWorld Online, l’evento virtuale gratuito per clienti, partner e prospect che si terrà dal 10 al 12 maggio. Durante questa conferenza mondiale digitale si susseguiranno diversi keynote – molto atteso quello di Malcom Gladwell, l’autore del New York Times che vanta ben cinque best seller – demo di prodotto e roadmap, i Global Customer Transformation Award e oltre 100 sessioni di approfondimento. QlikWorld Online mostra a clienti, partner, influencer e appassionati di dati come attivare dati e analytics per innovare e trasformare le proprie organizzazioni.

QlikWorld Online 2021 fornirà a clienti e partner le conoscenze e le best practice per diventare leader grazie alla piattaforma end-to-end di Qlik, che sfrutta la data integration e le soluzioni di analytics per aiutare le aziende nel loro viaggio verso l’Active Intelligence, dove il processo decisionale viene trasformato in tempo reale, attraverso informazioni aggiornate che attivano un’azione immediata. Il CEO Mike Capone aprirà l’evento, condividendo la visione strategica e la roadmap di Qlik, e dimostrando come Qlik stia aiutando i clienti ad attivare i propri dati.

L’evento sarà guidato dal CMO di Qlik Rick Jackson, che guiderà i partecipanti attraverso presentazioni principali dei leader di Qlik, tra cui il keynote sul prodotto tenuto da James Fisher, CPO, e dal Global Product Team di Qlik, che insieme mostreranno in che modo i clienti possono utilizzare le tecnologie di Qlik come elemento fondamentale di Active Intelligence, migliorando la qualità e l’integrazione dei dati aziendali per trarre informazioni significative in grado di guidare migliori decisioni e risultati per il business.

L’evento quest’anno prevede anche diverse sessioni e panel tenuti da leader del settore, tra cui: Malcolm Gladwell, che esaminerà il modo in cui formuliamo ipotesi, i percorsi a cui può portare un’analisi sbagliata e come pensare in modo diverso; Yassmin Abdel-Magied, rinomato scrittore, ingegnere e avvocato che si chiederà “Ci stiamo davvero ponendo le domande giuste?”; Hannah Fry, Associate Professor in the Mathematics of Cities at the Centre for Advanced Spatial Analysi presso UCL. Questi illustri nomi si uniranno a Paul Barth, Global Head of Data Literacy di Qlik, nel panel “Using Data to Beat Bias”.

Non mancheranno poi i vincitori del Qlik Global Transformational Award, clienti riconosciuti per il loro lavoro pionieristico nell’utilizzo delle tecnologie Qlik. Joe DosSantos, CDO di Qlik, ospiterà un panel di discussione con i vincitori che, attraverso interviste e video, mostreranno come stanno incrementando il valore aziendale mettendo Qlik al centro delle loro trasformazioni data-driven, evidenziando la data integration di Qlik, l’alfabetizzazione dei dati, l’analisi SaaS e capacità di mented analytics. Durante l’evento verranno offerti anche corsi di formazione sui prodotti Qlik ed esami di certificazione.

Clienti e partner di aziende come PayPal, Novartis, Raymond James e Conde Nast saranno i relatori di oltre 100 sessioni interattive. L’elenco completo delle sessioni può essere visualizzato a questo link.

Gli sponsor Diamond della conferenza includono Accenture, Cognizant, Microsoft, Snowflake e Vizlib.

QlikWorld Datathon: in collaborazione con le Nazioni Unite, Qlik e Qlik.org ospitano due datathon quest’anno, entrambi con l’obiettivo di sviluppare dati e soluzioni di analytics per supportare il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle Nazioni Unite. I partecipanti al programma accademico Datathon hanno iniziato lavorare sui propri progetti a febbraio, quando sono state selezionate le prime 3 soluzioni che verranno giudicate dai partecipanti del QlikWorld durante l’evento. Clienti e partner potranno accedere a una seconda challenge a seguito dell’inizio di QlikWorld, dopo di che avranno a disposizione tre giorni per completare le loro soluzioni da presentare per la valutazione finale. I partecipanti avranno a disposizione un set di dati esistente all’interno di un’applicazione Qlik e dovranno creare combinazioni con i dati socioeconomici e demografici per presentare soluzioni in grado di raggiungere gli obiettivi. I vincitori saranno premiati e avranno la possibilità di presentare la loro soluzione ai nostri partner alle Nazioni Unite questo giugno.

Quando:

10 maggio: dalle ore 11 alle ore 15

11 maggio: dalle ore 10 alle ore 15

12 maggio: dalle ore 10 alle ore 15

Dove:

Per visualizzare il programma di QlikWorld Online 2021 e registrati clicca qui