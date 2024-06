La telecamera angolare di i-PRO è la più resistente del settore

Non solo sicurezza informatica, l’ultima novità di i-PRO (ex Panasonic Security), specialista mondiale nelle soluzioni di sicurezza professionali per la sorveglianza e la sicurezza pubblica, garantisce un altissimo livello di sicurezza agli edifici. L’azienda ha annunciato la sua nuova telecamera angolare con funzionalità di IA. Progettata in Giappone per i rigori delle strutture ad alta sicurezza, questa telecamera in acciaio inossidabile eccezionalmente compatta e robusta rappresenta il più piccolo fattore di forma conforme a IK11. La sua capacità di resistere ad un impatto di 70 Joule (70J) supera di gran lunga i comuni valori di impatto IK10 (20J) di dispositivi simili.

Caratteristiche tecniche della nuova telecamera angolare di i-PRO

La visuale grandangolare della telecamera angolare (131° in orizzontale, 95° in verticale) limita i punti ciechi, assicurando una copertura completa dell’ambiente. Il sensore può essere regolato a ±5° in imbardata e in inclinazione per soddisfare ancora meglio i requisiti di installazione. Un LED a infrarossi illumina fino a 15 metri con una lunghezza d’onda di 940 nm. Il corpo in acciaio inossidabile vanta una resistenza agli urti paragonabile a IK11+; inoltre, qualsiasi tentativo di manomissione della telecamera, dagli urti all’apertura della custodia, invia immediatamente un allarme agli operatori.

La telecamera angolare i-PRO misura solo 197 x 139 x 126 mm. Con una gamma dinamica di 132 dB, offre immagini chiare in varie condizioni di illuminazione. “Gli ingegneri di i-PRO ci sono riusciti di nuovo: se consideriamo anche le applicazioni IA disponibili senza licenza, questa è davvero una telecamera leader del settore”, ha aggiunto Figols. Il fondamentale design anti-legatura della telecamera previene gli incidenti riducendo al minimo qualsiasi tentativo di rimuovere la telecamera con la forza

La telecamera angolare i-PRO offre potenti capacità di analisi assistite dall’IA

La telecamera angolare supporta contemporaneamente fino a tre applicazioni gratuite i-PRO AI, come AI Video Motion Detection, Privacy Guard e People Detection. Per proteggere la privacy delle persone, la funzione AI Privacy Guard di i-PRO consente di mascherare il flusso video sfocando automaticamente i volti o i corpi delle persone. Un microfono integrato facilita il rilevamento intelligente di suoni quali urla, rotture di vetri e altro ancora.

Sicurezza informatica

Per un maggiore livello di sicurezza informatica, la telecamera antivandalo include una funzione di avvio sicuro ed è conforme allo standard FIPS 140-2 livello 3. Si prevede che la nuova telecamera angolare sarà disponibile entro settembre 2024 presso la vasta rete globale di rivenditori i-PRO.

Dichiarazioni

“La telecamera angolare i-PRO impone un nuovo standard per gli ambienti ad alta sicurezza, grazie ad un’affidabilità senza pari e a capacità di analisi avanzate basate sull’intelligenza artificiale, il tutto all’interno di un fattore di forma estremamente compatto”, ha dichiarato Gerard Figols, Chief Product Officer di i-PRO. “Con la sua classificazione IK11+ 70J, è chiaramente la telecamera di sorveglianza angolare più resistente agli urti in tutto il settore”.