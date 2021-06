realme, brand di smartphone in rapida crescita a livello globale, conferma l’intenzione di espandere il proprio portafoglio prodotti, lanciando il suo primo laptop, oltre a un tablet. Di questi nuovi dispositivi verrà mostrata un’anteprima nel corso dell’evento di lancio globale di realme GT, che martedì 15 giugno alle ore 14.00 verrà trasmesso sul suo canale YouTube, oltre che sulla sua pagina Facebook.

Negli ultimi tre anni l’azienda ha lavorato per offrire ai giovani di tutto il mondo smartphone dotati di tecnologie all’avanguardia e design di tendenza, secondo la sua filosofia Dare to Leap. L’obiettivo è quello di proporre dispositivi con queste caratteristiche anche in altre categorie di prodotto. In futuro, per garantire ai giovani utenti un’esperienza più completa, i laptop e i tablet saranno profondamente integrati nell’ecosistema realme che ad oggi comprende smartphone e prodotti AIoT.

La disponibilità a livello locale dei nuovi tablet e dei laptop verrà confermata prossimamente.

L’evento di lancio di realme GT si terrà martedì 15 giugno alle ore 14:00. Sarà possibile seguirlo sul canale YouTube e sulla pagina Facebook di realme.