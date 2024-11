Roberto Sordo nominato Sales Director di S2E

S2E, società di consulenza che opera in ambito business technology per la trasformazione digitale delle organizzazioni, annuncia la nomina di Roberto Sordo come nuovo Sales Director. Sordo avrà la responsabilità di potenziare la strategia di vendita nelle aree tecnologiche chiave di S2E e di consolidare la quota di mercato nel segmento enterprise. Riporterà direttamente a Marco Salerni, Direttore Generale della società.

Il background di Roberto Sordo

Con oltre 30 anni di esperienza maturata in HP e successivamente in HPE, Roberto Sordo porta una profonda competenza nella gestione delle vendite e nello sviluppo di strategie commerciali. In qualità di Sales Director, ha guidato team verso risultati significativi in organizzazioni enterprise e nel settore pubblico, operando in comparti ICT quali Digital Transformation, Data Center, Sicurezza, Hybrid Cloud, AI e altri ancora.

Nato a Milano, Roberto Sordo è sposato e padre di tre figli. Nel tempo libero ama viaggiare, leggere, sciare e giocare a padel.

Dichiarazioni

“Roberto ha affrontato numerose sfide nel corso della sua carriera, dimostrando valori su cui noi crediamo profondamente e doti professionali che rappresentano un valore aggiunto per S2E”, commenta Marco Salerni. “La sua conoscenza del mercato, abbinata a un approccio consulenziale alla vendita e a relazioni di alto livello con i C-Level, gli permetteranno di guidare le nostre vendite verso una crescita significativa, sviluppando relazioni strategiche con clienti e partner”.

“Sono entusiasta di portare la mia esperienza in un’organizzazione dinamica e all’avanguardia come S2E”, dichiara Roberto Sordo. “In un momento di grandi opportunità e innovazione, sono determinato a motivare per raggiungere gli obiettivi strategici e contribuire all’espansione della presenza di S2E nel mercato”.