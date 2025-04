ASUS al NAB Show con le ultime novità ProArt

ASUS è presente al NAB Show 2025 di Las Vegas con dimostrazioni dal vivo delle ultime proposte ASUS ProArt. Durante lo showcase è stato presentato per la prima volta al pubblico il monitor ProArt Cinema PQ09, con il più grande display micro-LED ASUS mai realizzato. Sono stati presentati anche il ProArt Display 6K PA32QCV, il colorimetro ProArt CaliContrO MCA02 3-in-1 ed il ProArt P16 da 16 pollici, un portatile creativo equipaggiato con una NPU da 50 TOPS, un processore AMD Ryzen AI 9 HX 370 e fino ad una GPU NVIDIA GeForce RTX 5070. Inoltre, durante il NAB Show 2025 avrà luogo il consueto appuntamento della serie “ProArt Masters’ Talks”, al quale parteciperanno rinomati creatori di contenuti di fama internazionale che condivideranno le loro prospettive sulle tendenze attuali.

I display ASUS ProArt: Innovazione al massimo livello

ASUS ProArt Cinema PQ09

Il ProArt Cinema PQ09 è l’ultima novità della linea di display ProArt Cinema dotati di tecnologia micro-LED. Questo monitor 4K HDR da 162 pollici è caratterizzato da un pannello che sfrutta le tecnologie più avanzate, pixel ultrasottili di 0,93 mm, luminosità di picco di 1200 nit, elevato rapporto di contrasto di 1.000.000:1 e gamma cromatica DCI-P3 del 97%. Rispetto ai tradizionali schermi micro-LED con un pixel pitch di 1,2 o 1,5 mm, ProArt Cinema PQ09 offre immagini più fluide e vibranti, rendendolo lo schermo di grandi dimensioni perfetto per l’home cinema, il broadcasting o i più svariati utilizzi.

ASUS ProArt Display 6K PA32QCV

Il ProArt Display 6K PA32QCV è un monitor da 32 pollici con una straordinaria risoluzione di 6016 x 3384 con 216 pixel per pollice, in grado di offrire una nitidezza d’immagine senza precedenti, ideale per gli editor video, i fotografi e gli artisti dell’IA. Rispetto ad un monitor 4K delle stesse dimensioni, PA32QCV offre il 145% in più di spazio di lavoro a schermo, fornendo agli utilizzatori uno spazio di lavoro ancora più ampio. Con una copertura DCI-P3 del 98% e sRGB del 100% e la certificazione VESA DisplayHDR 600, PA32QCV garantisce una riproduzione dei colori fedele alla realtà. Il monitor è inoltre dotato della tecnologia ASUS LuxPixel che include un rivestimento antiriflesso e a bassa riflessione (Anti Glare Low Reflection – AGLR) per un effetto a schermo simile a quello che si avrebbe sulla carta. A differenza delle tradizionali finiture opache dei pannelli che ammorbidiscono le immagini, il rivestimento appositamente formulato garantisce un’eccezionale fedeltà del colore dei pixel ed una maggiore nitidezza dei dettagli. PA32QCV è certificato da Calman e calibrato in fabbrica per garantire un’accuratezza colore con Delta E<2, che lo rende l’ideale per il color grading. Inoltre, il supporto alla tecnologia ASUS Light Sync, con sensori di luce ambientale e di retroilluminazione, assicura una notevole accuratezza dei colori e temperature cromatiche fedeli.

Inoltre, il PA32QCV offre un’ampia gamma di opzioni di connettività, tra cui due porte Thunderbolt 4 con Power Delivery a 96 watt e supporto daisy-chain. È equipaggiato, inoltre, con una porta DisplayPort 1.4 (con compressione del flusso di visualizzazione), una porta HDMI 2.1 e un hub USB che ne assicurano una perfetta integrazione con qualsiasi flusso di lavoro. L’Auto KVM integrato consente di passare e controllare senza problemi due laptop oppure due PC collegati tramite un’unica tastiera e un unico mouse, così da facilitare ulteriormente il multitasking.

ProArt CaliContrO MCA02

Il versatile colorimetro ProArt CaliContrO MCA02 3-in-1 funziona esclusivamente con le applicazioni ASUS per la calibrazione hardware e software dei display ProArt compatibili. Può essere collegato ad un monitor compatibile per fornire accesso diretto all’OSD (On-Screen Display) e gestire rapidamente le necessarie regolazioni, e supporta il feedback della vibrazione. Il colorimetro offre un controllo istantaneo e preciso delle applicazioni Adobe e di altre applicazioni abilitando delle scorciatoie personalizzate, che consentono di ingrandire e rimpicciolire le immagini oppure di regolare rapidamente le dimensioni del pennello, semplicemente ruotando la manopola ASUS integrata. L’interfaccia predefinita può anche essere ulteriormente personalizzata così da adattarsi a specifici stili di lavoro.

ProArt Display PA16USV

Il ProArt Display PA16USV è l’ultima aggiunta tra i monitor Serial Digital Interface (SDI) di ASUS. Questo monitor 4K da 15,6 pollici ha una densità pari a 282 ppi e supporta la connettività SDI 12G. Il cavalletto regolabile, le due prese per treppiede e la compatibilità con lo standard di montaggio a parete VESA lo rendono il monitor ideale per la produzione oppure la post-produzione di contenuti. Durante il NAB Show, il PA16USV sarà presentato con dimostrazioni dal vivo in vari momenti di lavoro sul set, tra cui il monitoraggio diretto, la messa a fuoco e l’uso del carrello DIT.

Schede madri ProArt: tanta potenza in un design minimalista

ProArt X870E-Creator WiFi

La potente scheda madre ProArt X870E-Creator WiFi offre un set di funzionalità all’avanguardia incentrato sulle esigenze di ingegneri e professionisti, accelerando i flussi di lavoro grazie all’enorme larghezza di banda, alle velocità fulminee e all’eccezionale efficienza energetica offerta dalla RAM DDR5 di nuova generazione. Grazie alla connettività PCIe 5.0, ProArt X870E-Creator WiFi garantisce la compatibilità con le più veloci unità SSD e GPU di nuova generazione. Questa scheda madre vanta due slot PCIe 5.0 x16 che possono funzionare anche in configurazione x8/x8, così da supportare una coppia di schede grafiche e parallelizzare i carichi di lavoro IA. Offre inoltre quattro slot M.2 onboard, due dei quali con supporto al PCIe 5.0. Sono presenti anche numerose opzioni di connettività di rete, tra cui una porta Ethernet 10G Marvell AQtion, supporto alla tecnologia WiFi 7 e una porta Ethernet Intel da 2,5 Gb.

ASUS ProArt X870E-Creator WiFi si rivolge a tutti coloro che utilizzano un’ampia gamma di periferiche per le loro postazioni di lavoro, offrendo due porte USB4 integrate, un’ampia selezione di porte USB ad alta velocità ed un header per una porta USB da 20Gbps sul pannello frontale, dotata di Power Delivery 3.0 da 30 watt e Quick Charge 4+.

ProArt Z890-Creator WiFi

Con la scheda madre ProArt Z890-Creator WiFi, architetti, 3D designers, appassionati di AI, visual FX designers, ricercatori e molti altri professionisti saranno in grado di sfruttare tutto il potenziale delle CPU Intel Core Ultra di ultima generazione. Una robusta sezione di alimentazione ed un design di raffreddamento completo rendono questa scheda madre il complemento ideale per le potenti CPU Intel, mentre cinque slot M.2 garantiscono un accesso rapido a tutti i dati e risorse necessari. La scheda madre è anche pronta a sfruttare i benefici delle più avanzate memorie CUDIMM, grazie ai suoi quattro slot DDR5 ed il supporto per DIMM Fit e AEMP III. L’ASUS ProArt Z890-Creator WiFi permette di potenziare i flussi di lavoro AI con due GPU che lavorano in parallelo, grazie a due slot PCIe 5.0 x16 che possono funzionare in configurazione x8/x8. Una coppia di porte Thunderbolt 5 integrate offre versatili opzioni di collegamento per le periferiche, mentre una porta HDMI integrata può essere utilizzata per connettersi ad uno schermo. Una porta Ethernet 10G Marvell AQtion offre una connettività ad alta larghezza di banda alla rete locale e a tutti i dispositivi connessi; sono inoltre presenti WiFi 7 ed una porta Ethernet Intel da 2,5 Gb.

Potenza per creare

ExpertCenter Pro ET900A X9

ASUS ExpertCenter Pro ET900A X9 è una workstation di livello professionale progettata per le applicazioni più esigenti. È alimentata dalla più recente CPU AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 -WX-series, per offrire prestazioni senza precedenti. Un’esclusiva configurazione a sette ventole ed un vano appositamente progettato sopra il dissipatore della CPU lavorano all’unisono per ottimizzare il flusso d’aria in tutto il sistema, garantendo un efficace raffreddamento anche in condizioni di carico elevato. Grazie al supporto di un massimo di quattro schede grafiche NVIDIA RTX, alla memoria DDR5 ECC RDIMM ed alla doppia porta LAN 10G, questa potente e versatile workstation è perfetta per la creazione di contenuti, l’animazione, il rendering 3D e la produzione di qualsiasi media. Eccelle anche nelle attività di training AI e deep learning ed offre inoltre una soluzione efficiente ed economica per i data center.

ExpertCenter Pro ET700I W7

ASUS ExpertCenter Pro ET700I W7 è una workstation di fascia alta in grado di offrire prestazioni, affidabilità, compatibilità e la flessibilità di espansione ideali per una serie di applicazioni e flussi di lavoro professionali, dalla progettazione alla virtualizzazione. È dotata di potenti processori Intel Xeon W-3400 oppure W-2400, memorie ECC, supporto per un massimo di due schede grafiche NVIDIA RTX e certificazione ISV (Independent Software Vendor).

Pro WS WRX90E-SAGE SE

La scheda madre Pro WS WRX90E-SAGE SE offre velocità, compatibilità e stabilità eccezionali per la creazione di contenuti, lo sviluppo di software, l’apprendimento automatico e molto ancora. Grazie al pieno supporto alle 32 fasi che alimentano i processori AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-series con un massimo di 96 core, fino a 2 TB di moduli R-DIMM DDR5 e doppia connettività LAN 10G, questa scheda madre per workstation offre il potenziale di prestazioni di cui i professionisti hanno bisogno per gestire anche le applicazioni più avveniristiche. Grazie ai connettori di alimentazione PCIe integrati che offrono un supporto aggiuntivo per più schede grafiche, al raffreddamento attivo sui dissipatori VRM, alle porte USB 40Gbps, a SlimSAS e al BMC integrato per la gestione IPMI di livello server, la scheda madre Pro WS WRX90E-SAGE SE è pronta per essere utilizzata in un’ampia gamma di scenari e settori.

Laptop con AI avanzata per ogni esigenza dei creators

I laptop ProArt sono PC Copilot+ dotati delle esclusive app ASUS StoryCube e MuseTree, progettate per abilitare flussi di lavoro creativi in maniera più intelligente ed efficiente, grazie alla potenza dell’IA gestita in locale. StoryCube è uno strumento di gestione delle risorse digitali comodo e potente, con assistenza IA per la categorizzazione delle scene e la generazione di clip, che consente agli utenti di gestire ed esportare facilmente i contenuti della propria libreria di file. MuseTree trasforma l’ispirazione creativa direttamente in immagini, stimolando la creatività attraverso semplici interazioni grafiche, archiviando e gestendo le idee in modo intelligente. I laptop ProArt includono inoltre un tasto Copilot dedicato, che consente un accesso rapido alle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

Coloro che visiteranno lo stand ASUS avranno la possibilità di provare le due nuove app proprietarie su laptop ProArt — StoryCube e MuseTree, alimentate da NPU e GPU AI. StoryCube è una soluzione intelligente all-in-one per la gestione dei file, che include funzionalità come importazione/esportazione di file, ricerca, filtraggio e catalogazione dei contenuti multimediali. Utilizza l’IA per riconoscere scene o volti specifici, accelerando così la revisione oppure la ricerca di specifici filmati. Inoltre, dispone di funzioni intelligenti per il montaggio automatico e generativo di video a partire da raccolte di file, oltre ritagliare ed adattare video e immagini in blocco. MuseTree è uno strumento generativo basato su IA che funge da fonte di ispirazione, come fosse una tela di progettazione virtuale ed una infinita libreria di risorse. Utilizza il processore AI integrato per offrire le capacità dell’intelligenza artificiale generativa anche senza l’utilizzo di una connessione Internet, incentivando la creatività ovunque ci si trovi.

ASUS ProArt P16

Il ProArt P16 da 16 pollici è una meraviglia creativa portatile, dotato di un sottilissimo chassis nero da 14,9 mm e di un peso di 1,85 kg. È equipaggiato con un NPU da 50 TOPS integrato nel processore AMD Ryzen AI 9 HX 370 e può ospitare fino ad una GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop. La GPU RTX 5070 garantisce un’accelerazione delle prestazioni in applicazioni 2D, 3D, montaggio video e streaming, incluse soluzioni NVIDIA AI quali NVIDIA Broadcast, RTX Video e la tech demo ChatRTX.

ASUS ProArt PX13: il laptop convertibile

Il ProArt PX13 da 13 pollici combina portabilità e versatilità, con un peso di soli 1,38 kg e una cerniera a 360° per le modalità laptop, tenda, supporto oppure tablet. Vanta uno schermo OLED 3K ASUS Lumina, un processore AMD Ryzen AI 9 HZ 370 da 50 TOPS ed una GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop. Supporta la connettività WiFi 7 ultraveloce ed offre un’ampia gamma di porte I/O: due USB4 da 40 Gbps, HDMI 2.1 FRL e lettore MicroSD UHS-II.

ASUS ProArt PZ13: il laptop con design “detachable”

Il compatto ProArt PZ13 pesa solo 0,85 kg e offre massima portabilità con prestazioni elevate.

È dotato di un processore Snapdragon® X Series con capacità AI, schermo OLED 3K ASUS Lumina, e funzioni Copilot+ PC AI. La tastiera rimovibile consente di passare senza sforzo dalla modalità tablet a quella laptop. Include una batteria da 70Wh di lunga durata, resistenza a polvere e schizzi certificata IP52, ed uno slot SD con adattatore microSD: la scelta ideale per la mobilità creativa estrema.

I PC Powered by ASUS

Powered by ASUS è frutto di una collaborazione con selezionati assemblatori per offrire PC personalizzati ad alte prestazioni, equipaggiati con hardware ASUS all’avanguardia. Il risultato è una fusione fra funzionalità integrate, design curato e prestazioni ottimizzate per offrire un’esperienza totalmente su misura.

ASUS presenta tre sistemi Powered by ASUS al NAB Show 2025, in collaborazione con Puget Systems, Steiger Dynamics e BOXX Technologies:

La configurazione Puget Systems è equipaggiata con una scheda madre ASUS Pro WS WRX80E-SAGE SE WiFi e vanta quattro schede grafiche NVIDIA RTX 6000 .

è equipaggiata con una scheda madre e vanta quattro schede grafiche . La configurazione Steiger Dynamics è basata sulla scheda madre ASUS Pro WS WRX90E-SAGE SE , ed impiega due RTX 5080 ASUS , un alimentatore ROG Thor da 1600W e certificazione 80+ Platinum ed un sistema di raffreddamento All-In-One Asetek 360mm Threadripper , il tutto realizzato all’intero di uno chassis con formato 4U profondo 20 pollici.

è basata sulla scheda madre , ed impiega due , un alimentatore ed un sistema di raffreddamento All-In-One , il tutto realizzato all’intero di uno chassis con formato 4U profondo 20 pollici. La configurazione BOXX Technologies offre una soluzione basata su una scheda madre ProArt Z890-Creator e due schede grafiche ProArt RTX 4080.

Ognuna di queste soluzioni Powered by ASUS è in grado di offrire tutta la potenza di calcolo necessaria per rispondere anche alle esigenze più ambiziose di ogni creatore di contenuti.

ProArt Masters’ Talks

Dal 6 al 9 giugno, la serie ProArt Masters Talks al NAB Show 2025 darà modo a rinomati professionisti creativi di condividere le loro prospettive sulle tendenze del settore:

Dado Valentic (CEO di Colourlab AI): colorista pluripremiato e innovatore AI, con oltre 20 anni di esperienza. Ha lavorato a film e spettacoli di fama mondiale, tra cui Game of Thrones e Crazy Rich Asians. È anche il creatore di Colourlab AI, che rivoluziona il processo di color grading tramite l’impiego di AI. La sua presentazione, intitolata “Ai-Assisted Color Grading using a ProArt OLED Monitor”, tratterà dell’importanza e della necessità del color grading nella creazione di contenuti moderni e del ruolo rivoluzionario che l’intelligenza artificiale può svolgere nel color grading.

(CEO di Colourlab AI): colorista pluripremiato e innovatore AI, con oltre 20 anni di esperienza. Ha lavorato a film e spettacoli di fama mondiale, tra cui Game of Thrones e Crazy Rich Asians. È anche il creatore di Colourlab AI, che rivoluziona il processo di color grading tramite l’impiego di AI. La sua presentazione, intitolata “Ai-Assisted Color Grading using a ProArt OLED Monitor”, tratterà dell’importanza e della necessità del color grading nella creazione di contenuti moderni e del ruolo rivoluzionario che l’intelligenza artificiale può svolgere nel color grading. Matt Bach (supervisore dei laboratori Puget Systems): Matt discuterà se è giunto il momento di aggiornare la GPU. Si soffermerà sulla serie RTX 50 e sul modo in cui migliora le prestazioni di applicazioni chiave come il rendering e l’editing 3D. Parlerà anche dell’integrazione dell’intelligenza artificiale nel processo creativo.

(supervisore dei laboratori Puget Systems): Matt discuterà se è giunto il momento di aggiornare la GPU. Si soffermerà sulla serie RTX 50 e sul modo in cui migliora le prestazioni di applicazioni chiave come il rendering e l’editing 3D. Parlerà anche dell’integrazione dell’intelligenza artificiale nel processo creativo. Anthony Bari (consulente tecnico vincitore di un Emmy): Anthony ha più di 20 anni di esperienza nel settore dell’intrattenimento, collaborando attivamente con Adobe, Blackmagic, Maxon e altri. È specializzato in spot pubblicitari, TV, documentari e contenuti sponsorizzati. Parlerà delle impostazioni software per ottenere prestazioni hardware ottimali sui display ProArt, concentrandosi sulle caratteristiche del software e dell’hardware, nonché sulle preferenze e le impostazioni dei software di post-produzione più diffusi per i monitor, oltre alla loro capacità di abilitare la riproduzione di media a 10 bit in HDR o SDR.

(consulente tecnico vincitore di un Emmy): Anthony ha più di 20 anni di esperienza nel settore dell’intrattenimento, collaborando attivamente con Adobe, Blackmagic, Maxon e altri. È specializzato in spot pubblicitari, TV, documentari e contenuti sponsorizzati. Parlerà delle impostazioni software per ottenere prestazioni hardware ottimali sui display ProArt, concentrandosi sulle caratteristiche del software e dell’hardware, nonché sulle preferenze e le impostazioni dei software di post-produzione più diffusi per i monitor, oltre alla loro capacità di abilitare la riproduzione di media a 10 bit in HDR o SDR. Dave Helmly, direttore per lo sviluppo strategico per Nord America e Australia di Adobe, interverrà portando oltre 40 anni di esperienza nei processi di post-produzione. Tratterà di editing con Premiere Pro, color grading e calibrazione sui monitor ProArt.

direttore per lo sviluppo strategico per Nord America e Australia di Adobe, interverrà portando oltre 40 anni di esperienza nei processi di post-produzione. Tratterà di editing con Premiere Pro, color grading e calibrazione sui monitor ProArt. Alvin Teves CTO e Daniel Mallek VP di Tecnologia creativa e innovazione (Vū Technologies): parleranno di come gli strumenti AI generativi stiano trasformando le pipeline di produzione dei contenuti.

Disponibilità e prezzi

Le soluzioni di infrastruttura AI e i server ASUS sono disponibili in tutto il mondo. Si prega di contattare il proprio rappresentante ASUS locale per ulteriori informazioni.