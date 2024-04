Rocktab U210 Pro: il nuovo tablet robusto e compatto di WEROCK

WEROCK Technologies, fornitore innovativo di tecnologia informatica industriale, annuncia il rilascio del tablet robusto Rocktab U210 Pro. Il tablet Fully Rugged da 10 pollici combina massime prestazioni e robustezza in un alloggiamento compatto ed è rivolto ai professionisti in ambienti impegnativi come l’assistenza sul campo, la logistica e la produzione.

Il Rocktab U210 Pro stabilisce nuovi standard in termini di multitasking e prestazioni. È dotato di un processore Intel Core i5 di 13a generazione con 10 core e una potente architettura ibrida. Con 16 GB di memoria LPDDR5 (32 GB disponibili progetto per progetto), il tablet industriale consente un funzionamento regolare anche con processi complessi. Un SSD NVMe ultraveloce fino a 1 TB offre molto spazio di archiviazione per applicazioni, immagini e documentazione.

Rocktab U210 Pro ha superato i test più estremi

Nonostante il suo design sottile, è progettato per soddisfare e superare lo standard militare MIL-STD-810G. Può sopportare facilmente una caduta da 1,5 m in condizioni difficili ed è stato sottoposto al Drum Test per verificarne la resistenza alle cadute nell’uso quotidiano. È inoltre resistente alla polvere fino a IP65 e può resistere anche ai getti d’acqua. Con un intervallo di temperature operative compreso tra -20°C e +60°C, il Rocktab U210 Pro è adatto a condizioni estreme.

Il display touchscreen da 10,1 pollici resistente ai graffi del tablet offre una luminosità adattiva di 800 cd/m² per un’eccellente leggibilità, anche in pieno sole. Supera addirittura la resistenza agli urti IK06 e consente un funzionamento preciso con il multi-touch a 10 punti. Il touchscreen è abilitato ai gesti e può essere utilizzato con i guanti o sotto la pioggia. Come opzione, è disponibile una penna digitale abbinata.

La batteria sostituibile ha una capacità totale di 64 Wh e promette un’autonomia fino a 8 ore. La funzione hotswap consente inoltre di sostituire al volo la batteria per un’autonomia illimitata.

Le funzionalità del nuovo tablet

Essendo un dispositivo di lavoro versatile, il Rocktab U210 Pro offre un’ampia gamma di funzionalità moderne. In termini di connettività, il tablet si distingue per il modulo WLAN WiFi6E integrato e la connettività 4G LTE opzionale. Il modulo GPS integrato di fascia alta di uBlox consente un posizionamento preciso anche in ambienti difficili. Il Rocktab U210 Pro dispone inoltre di due porte USB 3.1 Tipo C, una porta USB 3.1 Tipo A, una porta Ethernet e docking station opzionali per una facile integrazione negli ambienti di lavoro esistenti.

Lo scanner di codici a barre 2D high-end opzionale con puntatore laser è montato sul lato stretto del tablet senza sporgere. Ciò consente un design sottile e un funzionamento ergonomico.

Con la docking station per ufficio opzionale, Rocktab U210 Pro è il perfetto equilibrio tra lavoro sul campo e in ufficio. Espande il tablet con un’uscita monitor, connessione di rete e porte USB, trasformandolo in una vera e propria postazione di lavoro da ufficio. La docking station elimina la necessità di un computer desktop aggiuntivo, risparmiando tempo e riducendo i costi IT.