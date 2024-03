Samsung WAD rivoluziona i metodi di apprendimento

Le scuole diventano sempre più digitali e per poter formare la nuova generazione di professionisti, è necessario che siano dotate di tecnologie all’avanguardia. Samsung Electronics Italia ha da sempre sostenuto il mondo dell’istruzione e della formazione, in particolare sui temi della cultura digitale, dell’innovazione e della didattica interattiva in modo da promuovere consapevolezza sui temi relativi alle tecnologie più innovative e progettando strumenti e dispositivi in grado di affiancare studenti e docenti e rinnovare così le modalità di insegnamento e apprendimento, in chiave digitale.

In questo scenario, è recente l’annuncio da parte di Samsung di WAD, il primo display interattivo certificato Google Enterprise Devices Licensing Agreement (EDLA). La serie Samsung WAD offre un’esperienza di apprendimento intuitiva e senza interruzioni per docenti e studenti, grazie ad una suite di strumenti didattici e ad una interfaccia utente intuitiva e coinvolgente, in modo da fornire soluzioni di visualizzazione innovative.

Samsung e La Fabbrica insieme per un corso di formazione per docenti e dirigenti scolastici

Per poter aiutare docenti e dirigenti scolastici a cogliere le potenzialità delle nuove tecnologie come WAD, Samsung ha annunciato in occasione di Didacta Italia 2024, importante appuntamento fieristico sull’innovazione del mondo della scuola, dell’università e della ricerca, “Intelligenza artificiale e display interattivi: il futuro della didattica”, un corso di formazione per i docenti in collaborazione con La Fabbrica, ente accreditato dal MIM, che esplora le opportunità che l’utilizzo combinato dei Display Interattivi e dell’Intelligenza Artificiale (IA) possono offrire in ambito formativo, con il fine di creare un ambiente di apprendimento stimolante ed innovativo.

Il corso online, in collaborazione con Roberto Sconocchini, noto come Maestro Roberto, docente e blogger specializzato nell’analisi e nell’implementazione in classe di nuove tecnologie applicate alla didattica, ha una durata di 25 ore e si propone di analizzare il ruolo che l’AI può assumere nella formazione, sia per i docenti che per gli studenti, e che va oltre la semplice ottimizzazione della didattica tradizionale.

In particolare, durante il corso i docenti riceveranno alcune nozioni teoriche relative al progresso dell’AI nel tempo e impareranno come sfruttare le applicazioni di AI generativa per progettare attività didattiche di approfondimento, che siano innovative, inclusive e creative e che si integrino perfettamente con i display interattivi.

Le caratteristiche della serie Samsung WAD

Progettata con la priorità di ottimizzare l’apprendimento, infatti, la serie Samsung WAD offre un’esperienza di scrittura naturale grazie al touch a infrarossi (IR) e supporta fino a 40 punti di contatto simultanei, in modo tale da consentire a un maggior numero di persone di scrivere e disegnare contemporaneamente sul display. La modalità Multi Window consente agli utenti di gestire più finestre contemporaneamente all’interno dell’interfaccia, visualizzando ed interagendo con i contenuti desiderati in modo da massimizzare l’apprendimento, mentre il design sottile e l’altoparlante stereo anteriore lo rendono il dispositivo perfetto e pratico in ogni contesto di apprendimento.

In aggiunta, la Device Management Solution (DMS) consente il monitoraggio e il controllo a distanza dei display scolastici, anche in situazioni impreviste, per migliorare l’efficienza degli ambienti scolastici. Grazie alla funzione di messaggistica avanzata, i display possono inviare immediatamente messaggi importanti nei campus, nelle aule e negli spazi pubblici. Inoltre, le comunicazioni urgenti possono essere visualizzate anche sulle lavagne interattive, in modo che gli studenti e il personale possano ricevere avvisi in tempo reale.