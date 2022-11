Upcycling: Epson conferma l’impegno per una moda sostenibile

Sulla scia del primo progetto intitolato “Upcycling: con Epson la moda si fa sostenibile”, sviluppato nel 2021 da Epson e Accademia di Belle Arti Aldo Galli – IED Network di Como, alcuni studenti del Master “Textile: Design, Innovation, Sustainability” hanno portato in mostra a Young , il Salone dell’Orientamento Scolastico presso il centro espositivo di Lariofiere di Erba (CO), un nuovo progetto di upcycling sviluppato con una stampante a sublimazione Epson SureColor SC-F100 (nella foto in alto).

La tecnologia Epson ha permesso agli studenti di dare vita ai propri design in stampe sui tessuti, aggiungendo una nuova e originale creatività. Non a caso, la parola chiave della presenza di Accademia Galli e Epson a Young è sostenibilità, di cui l’upcycling rappresenta uno degli aspetti del settore della moda con un approccio che si ispira ai temi dell’economia circolare e che si sposa perfettamente con la filosofia di Epson.

Prosegue, così, la collaborazione tra Epson e l’Accademia di Belle Arti Aldo Galli – IED Network di Como all’insegna dell’innovazione nel mondo della moda e delle nuove tendenze in nome della sostenibilità.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Renato Sangalli, sales manager Pro-Graphics di Epson: «Siamo felici di continuare a collaborare con Accademia di Belle Arti Aldo Galli – IED Network di Como su progetti dedicati agli studenti e alla loro formazione, che permettono di coniugare tecnologia, creatività e sostenibilità. Epson è da sempre focalizzata sulla sostenibilità dei propri prodotti e sullo sviluppo di tecnologie compatte a elevato risparmio energetico che garantiscono la possibilità di realizzare le idee dei creativi di oggi e di domani».