SANDISK Extreme Fit, la chiavetta USB-C da 1 TB più piccola al mondo

Sandisk presenta SANDISK Extreme Fit USB-C Flash Drive, la chiavetta USB-C da 1 TB più piccola al mondo. Progettata per restare inserita una volta collegata, questa piccola ma potente unità drive è la soluzione ideale per professionisti, studenti e persone che desiderano ampliare la capacità del proprio laptop o tablet senza rinunciare alla portabilità.

La nuova unità offre un sistema di archiviazione discreto per trasferimenti di file ultra-rapidi da lasciare inserito nel dispositivo e fino a 1 TB di capacità, consentendo di aggiungere facilmente ulteriore spazio di archiviazione al proprio dispositivo in modo semplice e immediato, restando sempre produttivi ovunque ci si trovi.

Con laptop e tablet USB-C sempre più sottili come principali strumenti di lavoro e studio in mobilità, gli utenti cercano soluzioni compatte in grado di tenere il passo con i loro ritmi e le crescenti esigenze di archiviazione. SANDISK Extreme Fit USB-C Flash Drive offre un’elevata capacità in un formato estremamente ridotto, perfetta per chi si sposta frequentemente tra riunioni, lezioni o viaggi.

Caratteristiche principali di SANDISK Extreme Fit

Design ultra-compatto – La chiavetta USB-C da 1 TB più piccola al mondo, progettata per restare collegata al dispositivo.

– La chiavetta USB-C da 1 TB più piccola al mondo, progettata per restare collegata al dispositivo. Trasferimenti rapidi – Velocità di lettura fino a 400 MB/s (128 GB-1 TB) o fino a 300 MB/s (64 GB) per spostare i contenuti in un attimo.

– Velocità di lettura fino a 400 MB/s (128 GB-1 TB) o fino a 300 MB/s (64 GB) per spostare i contenuti in un attimo. Backup intuitivo – Gestione e ripristino semplificato dei file tramite l’app SANDISK Memory Zone per Windows e dispositivi Mac.

– Gestione e ripristino semplificato dei file tramite l’app SANDISK Memory Zone per Windows e dispositivi Mac. Connettività versatile – Compatibile con laptop, tablet e altri dispositivi dotati di porta USB-C.

Disponibilità e prezzi

L’unità SANDISK Extreme Fit USB-C Flash Drive è disponibile su shop.sandisk.com e presso rivenditori selezionati in tutto il mondo, nelle capacità da 64 GB (21,49 €), 128 GB (30,99 €), 256GB (46,99 €), 512GB (77,99 €) e 1TB1 (132,99 €).

Dichiarazioni

“I professionisti e gli studenti di oggi sono sempre in movimento, con i loro laptop e tablet sottili che portano da casa all’ufficio, alle riunioni o alle lezioni. Hanno bisogno di uno spazio di archiviazione facile da accedere e sempre pronto, in modo da poter continuare a muoversi e recuperare rapidamente tutti i file”, ha affermato Christina Garza, Director of Global Brand Management in Sandisk. “Con il suo design compatto e integrato, la nuova unità SANDISK® Extreme Fit offre uno spazio di archiviazione veloce e ad alta capacità, pronto all’uso quando serve, senza dover collegare e scollegare dispositivi o perdere la connessione ai servizi cloud”.