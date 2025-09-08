Sicurezza 2025: prevista un’edizione da record

Cresce, si rafforza e guarda sempre più all’estero: SICUREZZA 2025, in programma a Fiera Milano dal 19 al 21 novembre, si prepara a un’edizione da record. Già oggi, a due mesi dall’apertura, la superficie espositiva segna un +18% rispetto al 2023 e gli espositori esteri aumentano del 28%, arrivando a rappresentare il 31% del totale, con aziende provenienti da 24 Paesi. Un risultato che testimonia la forza internazionale della manifestazione e la sua capacità di interpretare le nuove frontiere della protezione fisica e digitale.

Grazie a una forte e qualificata presenza espositiva sarà possibile valutare novità e anteprime in tutti i comparti – videosorveglianza, antincendio, controllo accessi, sicurezza passiva – ma anche comprendere le direzioni verso le quali il settore sta evolvendo. Tra le conferme italiane, aziende come Inim e Tecnoalarm, mentre sul fronte internazionale tornano protagonisti player globali del calibro di Notifier e Hikvision. Numerosi anche i nuovi ingressi, che testimoniano l’attrattività crescente della manifestazione: tra gli italiani, debuttano Gams (Bettini) e Combivox; tra gli esteri, spiccano Assa Abloy e Carrier Fire & Security.

Con queste premesse, un layout rinnovato e un format sempre più esperienziale, SICUREZZA 2025 si riconferma un laboratorio dell’innovazione in ambito security & fire, in cui professionisti, imprese e stakeholder potranno condividere visioni, strategie e soluzioni operative.

SICUREZZA 2025: un mondo di tecnologie, tra integrazione, cybersecurity e customizzazione

La digitalizzazione, l’uso crescente dell’intelligenza artificiale, l’affermazione di logiche data-driven e l’urgenza di una cyber-resilienza a 360° stanno ridefinendo i confini della security, una nuova prospettiva che caratterizzerà gran parte della proposta espositiva della manifestazione: i nuovi sistemi di videosorveglianza e controllo accessi che si integrano con l’AI, le soluzioni per il monitoraggio predittivo, le evoluzioni del video content analytics, le piattaforme edge-cloud per la sicurezza distribuita e il controllo sempre più puntuale. Centrale a SICUREZZA 2025 sarà il tema dell’integrazione tra tecnologie, che permette di gestire sistemi sempre più complessi, aumentando la sicurezza e la capacità operativa, ma, al tempo stesso, rende urgente la protezione dalle minacce informatiche.

In primo piano anche l’evoluzione delle tecnologie fire & safety, con nuovi impianti antincendio ad alta sensibilità, sistemi wireless per rilevazione fumi e gas e piattaforme per il controllo remoto e la gestione predittiva della manutenzione. Non mancheranno i droni che si sono affermati come strumenti insostituibili per il monitoraggio ambientale e la prevenzione degli incendi. Non più semplici gadget tecnologici, ma vere e proprie piattaforme autonome capaci di raccogliere, trasmettere e analizzare dati in tempo reale.

Sempre più evidente, infine, la tendenza alla personalizzazione delle soluzioni: le aziende non offrono più solo prodotti, ma si propongono come partner consulenziali, capaci di ascoltare le esigenze dei clienti e progettare impianti “su misura” e modulabili.

Tre giornate tematiche, un unico obiettivo: fare sistema

SICUREZZA 2025 propone un nuovo format verticalizzato su tre giornate tematiche, pensate per rispondere alle esigenze dei diversi segmenti del comparto.

Il primo giorno di manifestazione, il 19 novembre sarà il Cyber Day con incontri ed eventi focalizzati sulla crescente convergenza di minacce fisiche e digitali, il ruolo strategico e trasversale della cybersecurity, le strategie operative per proteggere la catena del valore dell’intera supply chain e, naturalmente, l’impatto sul mercato delle nuove direttive europee NIS 2 e CER, pilastri fondamentali per garantire resilienza e protezione di reti, sistemi informatici e servizi essenziali.

Il 20 novembre sarà il Security Day. Si parlerà di tecnologie applicate in contesti reali ad alto rischio – trasporti, finanza, grandi eventi, beni culturali – con soluzioni integrate per videosorveglianza, controllo accessi, antintrusione, AI comportamentale e interoperabilità dei sistemi. Nella seconda giornata di SICUREZZA 2025 verranno anche approfondite nuove figure professionali richieste dal mercato, come i Travel Security Manager o i Cultural Security Manager, capaci di coniugare competenze tecnologiche, organizzative e normative nei loro specifici settori.

Il 21 novembre sarà infine il Job in Security Day, una giornata dedicata all’incontro tra scuole, ITS e aziende del settore sicurezza.

In un mercato sempre più competitivo, le imprese segnalano una carenza di figure adeguatamente formate, mentre scuole e ITS sono chiamati a offrire agli studenti strumenti aggiornati e realistici per orientarsi verso le professioni del futuro. Da qui nasce l’esigenza di creare momenti di confronto concreti, capaci di ridurre la distanza tra formazione e lavoro. Il Progetto EDU risponderà a questa necessità con attività mirate: presentazioni aziendali, colloqui brevi, workshop e spazi di dialogo tra studenti, docenti e imprese. Il programma di SICUREZZA 2025 è sviluppato in stretta collaborazione con gli espositori e con gli istituti scolastici: è già partita la fase di ascolto e raccolta dei bisogni per definire i profili richiesti e le competenze chiave. La giornata offrirà una occasione concreta di incontro tra aziende e scuole, che mette al centro le peculiarità di entrambe le parti, creando le condizioni per un dialogo costruttivo e realistico.

Tutti gli eventi formativi di SICUREZZA 2025 si svolgeranno all’interno della Cyber & Security Arena, lo spazio polifunzionale in cui si alterneranno talk, casi studio, dimostrazioni e tavole rotonde con la partecipazione di esperti, aziende leader, enti pubblici e associazioni di categoria. A completare l’offerta formativa, i Security Talk organizzati da AISS, AIPS, ANIE Sicurezza e ConFederSicurezza, con focus su normative, trend e scenari evolutivi, e i podcast di ASSIV che offriranno approfondimenti su tecnologie, formazione, sinergie pubblico-privato e innovazione nel comparto della vigilanza privata.

Il valore delle sinergie a SICUREZZA 2025

SICUREZZA 2025 farà parte di MIBA-Milan International Building Alliance, il format che la vede svolgersi in contemporanea con GEE – Global Elevator Exhibition, manifestazione dedicata alla mobilità orizzontale e verticale, MADE Expo, evento leader in Italia per il mondo delle costruzioni, e SMART BUILDING EXPO, manifestazione della home and building automation e dell’integrazione tecnologica. MIBA, grazie alle sinergie che si creano tra le manifestazioni coinvolte, trasformerà Fiera Milano in un hub internazionale di riferimento per i temi che riguardano l’evoluzione dell’edificio e della città.