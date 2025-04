Sicurezza Pubblica: da Zebra un nuovo programma per i partner EMEA

Zebra Technologies Corporation, leader mondiale nella digitalizzazione e nell’automazione delle attività svolte da chi opera in prima linea, rinnova il suo impegno nel fornire agli addetti del pronto intervento e della sicurezza pubblica le soluzioni necessarie a tutela dei cittadini, lanciando un nuovo programma di specializzazione per partner che operano nel settore pubblico in EMEA.

Il programma supporterà i partner altamente specializzati e focalizzati sulle comunicazioni critiche, sul tracciamento degli asset e sui progetti di digitalizzazione mobile nel settore pubblico, in particolare nella sicurezza pubblica, nella Pubblica Amministrazione Centrale e nel comparto della Difesa.

Zebra per la sicurezza pubblica dell’area EMEA

“Questa specializzazione rafforza il nostro impegno nei confronti delle organizzazioni e dei servizi del settore pubblico e aiuterà i nostri partner specializzati a raggiungere il successo”, ha dichiarato Lars Schmermbeck, Vice President of Channel, EMEA di Zebra Technologies. “Il futuro della sicurezza pubblica si basa sull’efficienza guidata dalla tecnologia, su processi decisionali proattivi e su una comunicazione sicura e interoperabile che permetta agli operatori di primo soccorso di agire quando ogni secondo è cruciale”.

Il team di canale di Zebra ha ideato il programma per aiutare i propri partner a servire meglio i clienti, rispondendo in modo efficace alle loro esigenze. Il programma fornisce il giusto mix di supporto, unendo soluzioni hardware e software pensate per affrontare sfide come il tracciamento degli asset, la digitalizzazione mobile e la comunicazione critica.

Queste soluzioni includono tecnologie mobili robuste e appositamente progettate per fornire a forze dell’ordine, pronto intervento e ad agenzie governative dati in tempo reale, comunicazioni sicure per missioni critiche e interoperabilità senza interruzioni.

Le testimonianze dei partner

Nuffield Technologies, partner commerciale di Zebra e partner ISV (Independent Software Vendor) registrato, è un’azienda britannica specializzata nell’informatica mobile e nell’acquisizione di dati, con oltre un decennio di esperienza nel settore della difesa.

“Comprendiamo le complessità del settore pubblico, come i requisiti di conformità e il fatto che la sicurezza pubblica va garantita lungo tutto il ciclo di vita. Partecipando a questo programma di specializzazione, saremo in grado di mettere ulteriormente in evidenza la nostra esperienza nel servire il settore pubblico e i responsabili degli acquisti in tutta l’area EMEA”, ha dichiarato Helen Craig, Managing Director di Nuffield Technologies.

Altri vantaggi dell’offerta di Zebra includono la riduzione degli sprechi, la prevenzione delle perdite e una gestione trasparente delle risorse, aiutando a garantire che i fondi pubblici siano utilizzati in modo responsabile, migliorando al contempo le capacità di risposta alle emergenze.

SELECTRIC Nachrichten-Systeme è un partner commerciale di Zebra e fornitore di infrastrutture critiche per la comunicazione radio e mobile dei servizi di emergenza e sicurezza pubblica in Germania.

“La sicurezza pubblica è uno dei nostri ambiti di riferimento e grazie a una collaborazione più stretta con Zebra, saremo in grado di portare avanti la nostra missione e tutelare in modo ancora più efficace il settore pubblico”, ha affermato Hendrik Pieper, Managing Director di SELECTRIC Nachrichten-Systeme.

A chi si rivolge il programma?

Il programma è aperto a tutti i membri di Zebra PartnerConnect che operano nei settori della sicurezza pubblica, della difesa e del governo in EMEA. Estendendo un’iniziativa lanciata per la prima volta in Nord America nel 2022, questo programma offre a chi partecipa l’accesso a una vasta gamma di risorse aziendali, commerciali e marketing, oltre a vantaggi offerti per rendere la partnership con Zebra di maggiore successo.