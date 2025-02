Snapdragon 6 Gen 4: la piattaforma mobile di Qualcomm

Qualcomm Technologies lancia la piattaforma mobile Snapdragon 6 Gen 4, in grado di offrire prestazioni straordinarie, una maggiore durata della batteria e, per la prima volta nella serie, il supporto Gen AI a un numero ancora più ampio di utenti in tutto il mondo. La piattaforma è stata sviluppata per soddisfare le esigenze di un’ampia gamma di utenti: dai gamer che desiderano immagini in 4K e audio wireless senza perdita di qualità grazie a Snapdragon Sound, passando dai professionisti che necessitano di una connettività affidabile ovunque, fino ai creatori di contenuti, per i quali è fondamentale poter fare foto e video di qualità, sia di giorno che di notte.

Nei prossimi mesi, i principali produttori di apparecchiature originali (OEM), tra cui realme, OPPO e Honor, annunceranno il lancio dei propri smartphone dotati di Snapdragon 6 Gen 4.

Caratteristiche principali di Snapdragon 6 Gen 4

La piattaforma offre prestazioni potenti, maggiore durata della batteria e connettività 5G ultraveloce, migliorando tutto: dal gioco alla produttività, fino alle attività quotidiane.

La piattaforma raggiunge nuovi livelli di performance, con un miglioramento dell’11% delle prestazioni della CPU grazie all’ultima CPU Qualcomm Kryo, fino al 29% di prestazioni GPU migliorate con la GPU Qualcomm Adreno e un risparmio energetico del 12% per ottimizzare l’esperienza utente a 360 gradi.

Dichiarazioni

“Snapdragon 6 Gen 4 guiderà il prossimo grande passo avanti per gli smartphone di fascia media grazie a significativi progressi nell’IA, nel gaming e nella fotografia“, ha dichiarato Deepu John, Senior Director, product management, Qualcomm Technologies. “Questa piattaforma offre un nuovo livello di prestazioni ed efficienza energetica per consentire agli utenti di godere delle migliori prestazioni praticamente ovunque, con 5G e Wi-Fi ultraveloci, migliorando le proprie attività quotidiane, che si tratti di giocare, creare o lavorare“.