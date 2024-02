SOCOMEC porta la mobilità elettrica a KEY Energy 2024

È iniziato il conto alla rovescia per KEY – The Energy Transition Expo 2024, il più importante evento europeo dedicato alle tecnologie, ai servizi, alle soluzioni integrate per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili in Italia e nel bacino del Mediterraneo, in programma a Rimini Fiere dal 28 febbraio al 1 marzo 2024. Tra le grandi presenze segnaliamo quella di SOCOMEC che dedicherà lo stand alla mobilità elettrica e sostenibile, dalle infrastrutture di ricarica ai servizi di interconnessione.

La progressiva decarbonizzazione dei trasporti per raggiungere lo “zero netto di emissioni” entro il 2050 previsto dall’Unione Europea ha incentivato in maniera consistente, negli ultimi anni, la produzione e la circolazione di veicoli elettrici. Data la velocità di crescita e lo sviluppo di stazioni di ricarica veloci e ultraveloci, tuttavia, il fabbisogno energetico per la ricarica dei veicoli elettrici sta aumentando più rapidamente dell’energia disponibile sulla rete. I sistemi di accumulo di energia sono progettati e adattati per superare questo limite, a maggior ragione quando sono combinati con la produzione locale di energia rinnovabile. Si tratta, quindi, di una vera e propria soluzione per ottimizzare i punti di ricarica e il loro corretto funzionamento. Grazie ad oltre cent’anni di esperienza in soluzioni per la continuità dell’energia e alla propria offerta di sistemi di accumulo, SOCOMEC è oggi in grado di ricoprire un ruolo da protagonista nella realizzazione di tecnologie innovative per la mobilità elettrica.

Le proposte SOCOMEC a KEY Energy 2024

In occasione di KEY Energy 2024, SOCOMEC presenta le proposte di punta della propria gamma di sistemi d’accumulo dell’energia SUNSYS:

SUNSYS HES L ;

; SUNSYS HES L SKID.

Le soluzioni BESS (Battery Energy Storage System) rappresentano l’evoluzione necessaria per un futuro energetico sostenibile: consentono di sfruttare appieno le potenzialità delle energie rinnovabili e di ridurre l’impatto degli aumenti del prezzo di vendita dell’elettricità.

Con una chiara visione orientata all’innovazione e alla sostenibilità, SOCOMEC propone delle soluzioni versatili che supportano una vasta gamma di applicazioni specifiche. Queste includono, oltre alle infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici, l’ottimizzazione degli impianti fotovoltaici e dell’autoconsumo, la riduzione dei picchi di consumo e la fornitura di energia di emergenza per gli edifici commerciali e industriali.

Dichiarazioni

“La fiera rappresenta un’opportunità unica per presentare le nostre ultime innovazioni nel campo delle energie rinnovabili, dell’efficienza energetica e della mobilità sostenibile. Desideriamo condividere la nostra esperienza e mettere in luce le soluzioni avanzate di cui disponiamo, offrendo ai visitatori la possibilità di esplorare le tecnologie all’avanguardia che stanno plasmando il futuro dell’energia“, afferma Pasquale Di Donna, Business Development di SOCOMEC. “La nostra missione è guidare la transizione verso un futuro energetico sostenibile, mettendo al centro l’innovazione, la qualità e l’esperienza. Non siamo solo un fornitore di soluzioni energetiche avanzate, ma partner affidabili e competenti che accompagnano i nostri clienti in ogni fase del loro percorso verso la sostenibilità“.