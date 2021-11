Socomec sostiene la Lega del Filo d’Oro

Da sempre sensibile ai valori della responsabilità sociale e della solidarietà, anche quest’anno Socomec ha scelto di rinnovare il proprio sostegno a favore della Fondazione Lega del Filo d’Oro Onlus.

In linea con i principi di responsabilità sociale, civile e ambientale che da sempre ispirano la sua attività, Socomec promuove una serie di iniziative di sostegno ad attività culturali e umanitarie sul territorio. Per questo l’azienda sceglie ogni anno di destinare dei fondi a favore di queste attività e, secondo una tradizione ormai consolidata, devolve parte del budget destinato ai regali natalizi a favore di un Ente benefico.

Anche quest’anno Socomec ha deciso di rinnovare il proprio sostegno alla Lega del Filo d’Oro Onlus, Fondazione che da oltre 55 anni aiuta chi non vede e non sente ad uscire dall’isolamento attraverso la creazione di strutture specializzate, la formazione di operatori qualificati, lo svolgimento di attività di ricerca e sperimentazione, la promozione di rapporti con enti, istituti, università italiane e straniere, la sensibilizzazione degli organismi competenti e dell’opinione pubblica nei confronti di questo tipo di disabilità.

La donazione di Socomec contribuirà a finanziare il progetto “Una casa per la vita” per la costruzione del secondo lotto del Centro Nazionale di Osimo, destinato ad ospitare gli edifici residenziali per le persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali, giovani e adulte. Questi edifici non saranno dei semplici luoghi di residenza e assistenza, ma spazi in cui ciascuna persona potrà proseguire la riabilitazione per tutta la vita. Oltre agli appartamenti destinati agli ospiti a tempo pieno e alle foresterie pensate per accogliere le famiglie in visita, verranno realizzati anche appositi ambienti per laboratori, aule, mensa, lavanderia, due piscine e quattro palestre per attività di idroterapia e fisioterapia, un museo e un centro didattico.

“Dopo aver contribuito negli anni passati alla realizzazione del primo lotto del Centro Nazionale di Osimo della Lega del Filo d’Oro, siamo felici di sostenere ora anche questo nuovo progetto che offrirà un supporto prezioso a tante famiglie. Socomec è da sempre convinta che sia dovere etico e morale di ogni azienda contribuire a costruire una società sempre più inclusiva e solidale”, commenta Stefano Costa, Managing Director di Socomec Italia e Presidente e Amministratore Delegato di Socomec Elettrotecnica.