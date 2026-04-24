PFU (Gruppo Ricoh) promuove un nuovo programma di canale

PFU, Azienda del Gruppo RICOH, specialista globale nell’imaging documentale e nella gestione delle informazioni, presenta il nuovo Programma Partner PaperStream Solution per la regione EMEA. Il Programma è progettato per aiutare i partner di canale a superare il modello di vendita basato sull’hardware e a costruire flussi di ricavi più prevedibili e guidati dal software.

Disponibile per i partner già iscritti all’Imaging Channel Programme (ICP) di PFUE, la nuova iniziativa introduce un approccio più strutturato, orientato alle soluzioni, alla vendita di sistemi di acquisizione documentale e di workflow. I partner potranno proporre offerte chiaramente definite e in bundle, che combinano hardware di scansione, software di acquisizione e funzionalità di workflow integrate.

Al centro del programma ci sono offerte in bundle pronte per la vendita, che combinano scanner RICOH della serie fi e il software PaperStream Capture Pro preintegrati con un’applicazione di gestione delle informazioni di terze parti, oppure lo scanner e il software di acquisizione insieme a un connettore che consente il collegamento a una piattaforma di terze parti. Le prime offerte includono una soluzione di firma elettronica basata su Namirial, oltre a soluzioni di gestione documentale abilitate tramite i connettori DocuWare Connector e Zeendoc; sono previste ulteriori soluzioni e connettori nel 2026 e il 2027.

Questo approccio consente ai partner di passare dalla vendita di singoli componenti alla fornitura di soluzioni complete e pronte per il flusso di lavoro documentale.

Christophe Laurence, EMEA Business Development Director PFU (EMEA) Ltd, ha dichiarato:

“I partner di canale sono sottoposti a una pressione crescente per proteggere i margini e dimostrare valore oltre l’hardware. PaperStream Partner Solutions Programme offre loro un quadro chiaro per fare proprio questo: combinando scansione di altissimo livello, potenti software di acquisizione e soluzioni di workflow integrate in offerte che risolvono sfide di business concrete. In modo cruciale, il programma supporta anche i partner nella costruzione di flussi di ricavi più prevedibili e ricorrenti, rafforzando al tempo stesso il loro ruolo di consulenti fidati per i clienti”, ha proseguito Christophe Laurence.

Sebbene molti rivenditori a valore aggiunto già presentino le proprie offerte come soluzioni, il programma offre una struttura più formalizzata, insieme a formazione e supporto pensati per rafforzare le capacità di vendita orientate alle soluzioni. Per i partner che storicamente si sono concentrati sulle vendite di prodotti, crea un percorso chiaro per evolvere verso progetti a maggior valore, guidati dai servizi.

I partner che partecipano al programma potranno trarre beneficio da:

• Opportunità di ricavi ricorrenti attraverso modelli di vendita orientati al software

• Margini migliori, grazie a prezzi in bundle basati sulle soluzioni

• Differenziazione più chiara grazie a offerte esclusive, integrate e pronte per la vendita

• Accesso a formazione strutturata, certificazioni e supporto alle vendite

L’accesso al PaperStream Solution Partner Programme sarà basato su criteri definiti e richiederà innanzitutto la registrazione all’Imaging Channel Programme (ICP) di PFU.

Oltre alle offerte in bundle, i partner avranno accesso a una gamma completa di risorse di supporto attraverso il Success Accelerator Programme di PFUE, tra cui formazione pre-sales e sales, percorsi di certificazione, workshop guidati da esperti e campagne di marketing pronte all’uso.