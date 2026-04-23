Getac lancia il tablet G140 Copilot+PC per una mobilità rugged

Getac, fornitore di soluzioni informatiche rugged e di mobile video solutions, nonché produttore con avanzate competenze interne, ha lanciato il nuovo tablet G140, un dispositivo Copilot+ PC fully rugged.

Dotato di tecnologia AMD Ryzen, G140 è progettato per i professionisti che operano in diversi settori e necessitano di dispositivi versatili e pronti all’utilizzo in mobilità, in grado di eseguire applicazioni di edge AI ad alta intensità di calcolo in un’ampia gamma di scenari operativi.

Soddisfare la crescente richiesta di continuità architetturale

Laddove le aziende accelerano le proprie strategie di trasformazione digitale, i responsabili IT danno sempre maggiore priorità alla compatibilità senza interruzioni e alla coerenza della piattaforma con l’infrastruttura esistente. In risposta a questa crescente domanda di continuità architetturale, Getac ha ampliato la propria gamma di prodotti includendo soluzioni rugged con tecnologia AMD, come il notebook S510AD Copilot+ PC lanciato di recente e adesso con il tablet G140 Copilot+ PC. Queste novità consentono una maggiore flessibilità di implementazione per coloro che necessitano di requisiti di integrazione specifici, permettendo al contempo che gli ambienti IT rimangano unificati ed efficienti.

Prestazioni AI in tempo reale

G140 è progettato per offrire una produttività ottimale sul campo. Dotato di CPU AMD Ryzen™ AI 5 340 / 7 350, GPU AMD Radeon™ 840M / 860M e NPU AMD XDNATM 2 (fino a 50 TOPS), offre prestazioni di elaborazione basate sull’intelligenza artificiale senza interruzioni e immagini di alta qualità direttamente nel luogo in cui si svolge il lavoro. La sua avanzata architettura AMD è specificamente ottimizzata per l’efficienza, offrendo un’eccezionale autonomia della batteria per supportare lunghi turni di lavoro tra una ricarica e l’altra senza compromettere le prestazioni.

G140 eccelle nel multitasking, gestendo applicazioni in campi impegnativi con elevati livelli di reattività. Inoltre, le sue capacità grafiche integrate consentono ai professionisti di visualizzare mappe ad alta risoluzione e schemi complessi con una nitidezza straordinaria, eliminando la necessità di una GPU separata. Multiple modalità di comunicazione, tra cui Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 4G LTE (opzionale), 5G Sub-6 (opzionale) e dual-SIM (opzionale), mantengono gli utenti connessi anche in luoghi remoti, mentre le due porte USB 4 di serie supportano il trasferimento dati ad alta velocità, l’uscita video ad alta risoluzione e l’alimentazione.

Design adatto all’uso sul campo

Il cuore di G140 è costituito da uno schermo LumiBond da 14 pollici con una luminosità di 1.000 nit ed un display leggibile alla luce del sole, che consentono un’eccezionale usabilità quando si lavora all’aperto in condizioni meteorologiche variabili. L’usabilità è ulteriormente migliorata dalla tecnologia di rilevamento automatico Smart Touch di Getac, che si adatta automaticamente agli input provenienti da dita, stilo o guanto senza la necessità di cambiare modalità manualmente, mentre un nuovo design a doppio altoparlante lo rende particolarmente adatto in ambienti rumorosi sia interni che esterni.

G140 è inoltre dotato della tecnologia Getac per l’hot swap della batteria e può alloggiare batterie ad alta capacità (opzionali) offrendo così lunghi periodi di utilizzo senza interruzioni. Un pacchetto completo di funzionalità di sicurezza, tra cui TPM 2.0, fotocamera per l’autenticazione facciale Windows Hello, AMD PRO (opzionale), lettore RFID HF (opzionale), lettore di impronte digitali (opzionale) e lettore di smart card (opzionale), mantiene i dati sensibili al sicuro in ogni momento.

Una vasta gamma di opzioni di trasporto e montaggio permette una maggiore mobilità sul campo. Tra queste figurano una maniglia rigida, un hand strap girevole, un supporto magnetico e un cavalletto – questi ultimi tre resi possibili grazie ad una predisposizione per attacco VESA integrata nello chassis del tablet G140. Queste opzioni consentono di trasportare comodamente il tablet e/o di montarlo su superfici vicine per un facile utilizzo a mani libere. Le docking station veicolari di Havis e Gamber-Johnson consentono inoltre la ricarica e il funzionamento sicuri all’interno del veicolo.

Protezione fully rugged in un form factor portatile e leggero

Come tutti i dispositivi Getac, G140 è progettato per funzionare al meglio dove altri dispositivi o apparecchiature potrebbero fallire. Le certificazioni MIL-STD-810H e IP66, la resistenza alle cadute da 1,2 m e un intervallo di temperatura operativa compreso tra -29 °C e 63 °C consentono elevati livelli di affidabilità in ambienti di lavoro difficili, contribuendo a ridurre al minimo i tempi di inattività non pianificati e a limitare i costi di capitale e operativi.

Nonostante sia fully rugged, G140 è anche incredibilmente leggero. Con un peso di soli 1,79 kg, è facile da trasportare e utilizzare per lunghi periodi di tempo.

Una soluzione digitale versatile per i professionisti sul campo

Le potenti specifiche tecniche e il design leggero di G140 lo rendono particolarmente adatto a numerosi scenari d’uso critici nei settori della sicurezza pubblica, automotive, utility, trasporti e logistica e manifatturiero:

Pubblica sicurezza: gli agenti di polizia e i vigili del fuoco possono rimuovere facilmente il tablet G140 dai propri veicoli non appena arrivano sul luogo di un incidente e utilizzarlo per raccogliere prove, acquisire una visione d’insieme della situazione e condividere informazioni cruciali con altre squadre di intervento direttamente dal campo.

gli agenti di polizia e i vigili del fuoco possono rimuovere facilmente il tablet G140 dai propri veicoli non appena arrivano sul luogo di un incidente e utilizzarlo per raccogliere prove, acquisire una visione d’insieme della situazione e condividere informazioni cruciali con altre squadre di intervento direttamente dal campo. Settore automotive: meccanici e tecnici possono sfruttare le potenti capacità di elaborazione di G140 per eseguire diagnosi, gestire attività, controllare i livelli delle scorte e risolvere emergenze sia in strada che in un centro di assistenza.

meccanici e tecnici possono sfruttare le potenti capacità di elaborazione di G140 per eseguire diagnosi, gestire attività, controllare i livelli delle scorte e risolvere emergenze sia in strada che in un centro di assistenza. Settore manifatturiero: gli operatori possono utilizzare il tablet G140 per acquisire e condividere tempestivamente i dati relativi alle risorse in tutta la struttura, consentendo iniziative di pianificazione e manutenzione predittiva volte a ridurre i tempi di inattività non programmati e aumentare l’efficienza operativa.

gli operatori possono utilizzare il tablet G140 per acquisire e condividere tempestivamente i dati relativi alle risorse in tutta la struttura, consentendo iniziative di pianificazione e manutenzione predittiva volte a ridurre i tempi di inattività non programmati e aumentare l’efficienza operativa. Utility: i tecnici e gli ingegneri sul campo possono utilizzare il tablet G140 per effettuare letture dei contatori smart, gestire le risorse dei servizi pubblici ed eseguire controlli di sicurezza direttamente sul campo. Le sue funzionalità di mappatura GIS basate sull’intelligenza artificiale consentono ai team di acquisire e analizzare migliaia di immagini ad alta risoluzione delle infrastrutture, consentendo un rilevamento più rapido dei guasti nelle reti elettriche, nelle reti di distribuzione del gas e negli impianti di trattamento delle acque, contribuendo a ridurre al minimo le interruzioni del servizio .

i tecnici e gli ingegneri sul campo possono utilizzare il tablet G140 per effettuare letture dei contatori smart, gestire le risorse dei servizi pubblici ed eseguire controlli di sicurezza direttamente sul campo. Le sue funzionalità di mappatura GIS basate sull’intelligenza artificiale consentono ai team di acquisire e analizzare migliaia di immagini ad alta risoluzione delle infrastrutture, consentendo un rilevamento più rapido dei guasti nelle reti elettriche, nelle reti di distribuzione del gas e negli impianti di trattamento delle acque, contribuendo a ridurre al minimo le interruzioni del servizio Trasporti & logistica: I gestori di flotte e gli operatori logistici possono utilizzare G140 per tracciare la posizione dei veicoli, gestire i programmi di consegna e monitorare le condizioni del carico in tempo reale, direttamente dal deposito o in strada. Il suo design robusto e la connettività 5G consentono prestazioni affidabili nei magazzini, nei porti e sulle rotte a lunga percorrenza, mentre le analisi basate sull’AI aiutano i team a prevedere i ritardi, ridurre i tempi di inattività non pianificati e mantenere le catene di approvvigionamento in movimento in modo efficiente.

Parte dell’ampia gamma multipiattaforma di Getac

G140 è l’ultima novità della gamma leader del settore di rugged Copilot+ PC di Getac, in grado di offrire ai clienti prestazioni AI attraverso la piattaforma da loro scelta. La gamma completa ora comprende:

Il tablet fully rugged UX10 (Intel)

(Intel) Il tablet fully rugged F120 (Intel)

(Intel) Il notebook fully rugged B360 Plus (Intel)

(Intel) Il notebook rugged S510AD (AMD)

(AMD) Il tablet fully rugged G140 (AMD)

«Mentre le aziende in tutto il mondo si avvalgono sempre più della potenza dell’AI nelle proprie attività, la domanda di dispositivi digitali rugged in grado di far funzionare potenti applicazioni di edge AI sta crescendo a un ritmo esponenziale», afferma James Hwang, presidente di Getac Technology Corporation. “Con il lancio del tablet G140 stiamo ridefinendo ciò che è possibile eseguire con l’edge computing, mettendo la potenza analitica in tempo reale direttamente nelle mani dei professionisti sul campo e consentendo loro di portare a termine attività mission-critical senza compromessi, indipendentemente da quanto siano difficili le condizioni.”

Il tablet fully rugged G140 sarà disponibile a giugno 2026.

Note

1 Per qualificarsi come Copilot+PC, un dispositivo deve integrare un’unità di elaborazione neurale (NPU) in grado di superare i 40 TOPS (trilioni di operazioni al secondo), disporre di almeno 16 GB di RAM e 256 GB di memoria SSD e supportare almeno una forma di autenticazione biometrica di sicurezza.