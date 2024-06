Stampanti Sharp: la serie Pro si arricchisce con due nuovi modelli

Sharp presenta due nuove stampanti multifunzione della serie Pro, progettate per soddisfare le crescenti esigenze della stampa Light Production on-demand. I nuovi modelli di stampanti Sharp BP-90C80 e BP-90C70, offrono una soluzione entry level per la stampa ad alti volumi dal costo contenuto, con una elevata capacità di stampa di alta qualità, nonché una migliore produttività per i supporti più pesanti.

La nuova generazione di sistemi di stampa riunisce le funzionalità di stampa al vivo di Sharp con i potenti front-end digitali (DFE) Fiery. Tutto ciò amplia ulteriormente l’ecosistema di dispositivi e servizi Sharp pensati per lo smart office, così da offrire una soluzione di stampa in grado di soddisfare le esigenze di ogni tipo di organizzazione.

Maggiore produttività con le nuove stampanti Sharp

Le aziende oggi richiedono lavori di stampa con diverse caratteristiche tecniche, spesso anche in termini di formato, e tra le novità della serie di stampanti multifunzione Pro di Sharp c’è anche la possibilità di gestire grammature di carta fino a 360 g/m². I nuovi modelli offrono una maggiore produttività su una serie di grammature più pesanti, con velocità che operano fino a 220 g/m² al 100% di efficienza. Il modello BP-90C70 consente di stampare a 70/75 ppm, mentre il modello BP-90C80 arriva a 80/80 ppm, sia a colori che b/n.

Inoltre, è possibile realizzare opuscoli e brochure al vivo con rifilatura opzionale, pinzatura e foratura, inserimento di pagine e diverse piegature scegliendo tra un’ampia gamma di tipologie di carta, da alloggiare nei vassoi di alimentazione: dalle patinate alle opache fino a quelle vergate, per finire con la scelta di diversi sistemi di finitura.

Integrazione con server intelligenti

Le aziende che intendono dotarsi internamente di una soluzione di stampa on-demand trarranno enormi vantaggi dai server di stampa Fiery di ultima generazione, dotati della piattaforma Fiery FS600 Pro scelti da Sharp. I server di stampa Fiery possono essere integrati nei modelli di stampanti Sharp BP-90C80 e BP-90C70 o installati esternamente. Affidandosi alle capacità avanzate di elaborazione e preparazione automatica dei lavori del Server Fiery, le ultime novità della serie Sharp Pro offrono un controllo avanzato ai client Mac e PC locali e remoti per modificare, inviare e visualizzare in anteprima i lavori prima dell’avvio della stampa senza rinunciare alla velocità.

John Henze, Vice President Sales and Marketing di Fiery, afferma: “Scegliendo l’ultimissimo Fiery DFE, Sharp ha scelto di offrire ai propri clienti una delle migliori soluzioni presenti sul mercato. I clienti Sharp si accorgeranno subito dei vantaggi di Fiery, grazie agli strumenti che consentono di automatizzare in modo intelligente la preparazione dei lavori, di assicurare colori accurati e di pianificare i programmi di produzione giornalieri per garantire che le operazioni di stampa si svolgano senza intoppi e con la massima capacità“.

I nuovi modelli di stampanti Sharp offrono anche la gestione avanzata del colore per risultati di massima precisione, garantendone la coerenza attraverso la profilazione e la risoluzione dei problemi.

Nuove stampanti Sharp dal design e dalle funzionalità avanzate

Entrambi i modelli di stampanti Sharp sono dotati del più grande touchscreen a colori integrato da 15,4″, con supporto del controllo multi-touch a scorrimento delle dita. Una schermata di stato aggiornata consente la visibilità avanzata della coda dei lavori. Il controller integrato di Fiery semplifica la programmazione dei lavori con strumenti a colori di facile utilizzo.

Per supportare la forza lavoro che opera in remoto, questi modelli possono essere integrati in Microsoft Teams o Gmail attraverso un connettore nativo. Ciò significa che i dipendenti possono facilmente stampare e scansionare documenti nella loro posta elettronica, nei canali e nelle cartelle di Teams. Il design modulare consente una serie di configurazioni, compresa l’opzione di aumentare l’alimentazione della carta fino a 13.500 fogli, preparando gli utenti a stampare senza interruzioni e con la massima produttività.

Sostenere gli obiettivi ambientali

I modelli di stampanti Sharp BP-90C80 e BP-90C70 registrano un basso tasso di consumo energetico per la tecnologia dei toner e della scansione, riconosciuti dalla certificazione Blue Angel. Inoltre, Sharp utilizza materiali completamente riciclabili per l’imballaggio e materiali di consumo di lunga durata.

Ben Lake, Senior Product Manager di Sharp Europe, ha dichiarato: “In Sharp cerchiamo di fornire soluzioni per una vasta gamma di esigenze di stampa e le nostre ultime novità della serie offrono alle organizzazioni l’opportunità di entrare nel mondo della Light Production riducendo i costi e migliorando i tempi di consegna. Siamo orgogliosi di essere stati tra i primi a portare sul mercato il Server Fiery, innalzando la qualità dei nostri prodotti con una maggiore potenza di elaborazione“.