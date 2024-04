A4: nuova gamma di stampanti da Sharp

Sharp, fornitore di prodotti e servizi tecnologici aziendali, arricchisce con il lancio di tre nuove stampanti multifunzione A4 la gamma di prodotti progettati per un’ambiente di lavoro ibrido in continua evoluzione.

I nuovi modelli, BP-C542WD, BP-C533WD e BP-C533WR, dal design compatto pensato per spazi ridotti, sono dotati delle più recenti funzionalità di connettività Sharp. Le stampanti si integrano perfettamente con i modelli A3 per soddisfare le diverse esigenze aziendali, offrendo allo stesso tempo un efficace sistema autonomo per uffici o ambienti di lavoro di piccole dimensioni.

Funzionalità e design all’avanguardia

Le nuove affidabili MFP A4 racchiudono in uno spazio compatto funzionalità avanzate, senza compromessi in termini di qualità. Tra queste, la risoluzione di stampa a 1200 DPI e la velocità di scansione di 130 pagine al minuto, con controllo tramite pannello touch Full Flat da 7”. Le impostazioni di Easy Scan offrono un’esperienza utente semplificata, mentre la modalità di evidenziazione delle linee fa sì che le scansioni riproducano più accuratamente gli originali evidenziati.

La piattaforma di controllo dei nuovi modelli, coerente con quella dell’ultima gamma A3, consente una semplice e migliore usabilità, con un miglioramento di prestazioni e produttività.

Connettività

La nuova gamma A4 offre molte opzioni di connettività come Microsoft Teams, connessioni per smartphone, Wireless LAN e lo standard Bluetooth/NFC. Gli utenti possono anche scansionare o inviare documenti in modo sicuro a qualsiasi canale o cartella di Teams, nonché stampare file direttamente da Teams.

Sicurezza

Per la tranquillità degli utenti e la salvaguardia della sicurezza aziendale, questi modelli offrono l’aggiornamento firmware da remoto, e come optional il supporto anti-malware Bitdefender, che protegge dalla vulnerabilità della rete e dei dati. Le scansioni antivirus vengono pianificate quotidianamente per impostazione predefinita, accompagnando in tempo reale le scansioni dei dati in entrata o in uscita.

Sostenibilità

Le nuove stampanti A4 multifunzione rispettano gli standard TEC (Total Electricity Consumption), garantendo un risparmio del consumo energetico in misura del 35% in modalità “ready” e del 70% in modalità stand-by, con una riduzione totale del 42% rispetto ai precedenti modelli.

“La nuova gamma A4 – ha affermato Ben Lake, Senior Product Manager Sharp Europe – è dotata delle nostre funzionalità attualmente più avanzate, in grado di offrire il massimo livello di connettività, sicurezza e sostenibilità anche in dimensioni compatte, adatte a qualsiasi ufficio. Siamo rimasti coerenti con il nostro design elegante, ma lo abbiamo declinato alla luce di una nuova tecnologia leader della categoria e in grado di corrispondere perfettamente alle esigenze di ambienti di lavoro ibrido in continua evoluzione”.

I nuovi modelli sono disponibili presso Sharp e partner commerciali.