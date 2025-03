Starter Kit: da BTicino novità dedicate a luci e tapparelle

In Italia, come emerso dall’ultima ricerca dell’Osservatorio Internet of Things del Politecnico di Milano, il mercato della smart home continua a crescere a doppia cifra: oggi 6 italiani su 10 possiedono un dispositivo connesso in casa. È in questo contesto che si inserisce la nuova gamma di Starter Kit luci + tapparelle connesse, appena presentata da BTicino, di facile installazione, permette di rendere intelligente e connessa ogni casa.

Luci e tapparelle insieme nel nuovo BTicino Starter Kit

I nuovi Starter Kit rappresentano un tool pratico e semplice per migliorare la connettività e l’automazione domestica, con soluzioni su misura per ogni esigenza.

Offrendo il doppio vantaggio di rendere smart sia i comandi per le luci che quelli per le tapparelle, non c’è bisogno di acquistare un secondo kit. Inoltre, a differenza delle versioni precedenti, comprendono ulteriori comandi per offrire un’esperienza smart ancora più completa.

I nuovi Kit luci + tapparelle connesse vengono proposti nelle serie di placche BTicino Living Now e MatixGO.

I Kit Living Now e MatixGO grigia e il Kit MatixGO bianca

Nella linea Living Now, in tutte le colorazioni, e per MatixGO nella versione grigia, il nuovo Starter Kit comprende 4 comandi connessi per tapparelle elettriche, 3 deviatori connessi per le luci, 2 moduli presa e 1 gateway. Il focus del prodotto viene posto sull’incremento del valore dell’impianto, in quanto grazie alla presenza dei due moduli presa, si permette di gestire al meglio l’impianto smart anche dal punto di vista energetico, un aspetto sempre più centrale in un’ottica di efficienza e risparmio.

Per la linea MatixGO bianca, invece, il kit include 4 comandi tapparelle, 3 deviatori luci e 1 gateway.

La Smart Home a portata di Kit

Per rendere smart un impianto elettrico è necessario aggiungere un gateway e sostituire l’interruttore della luce o della tapparella tradizionale con quello connesso BTicino (portando il cavo del neutro al comando connesso). Attraverso la app Home + Control sarà così possibile controllarne lo stato, accendere e spegnere le luci, oltre che alzare e abbassare le tapparelle, anche quando si è fuori casa. La casa smart può essere gestita anche tramite i più comuni assistenti vocali: Google Home, Alexa e Siri.

Con l’app Home + Control possono inoltre essere impostati scenari personalizzati, come ad esempio quello “Relax” con l’accensione di alcune luci all’intensità preferita, oppure lo scenario “Esci” che spegne tutte le luci e abbassa tutte le tapparelle. Oppure, all’arrivo di un temporale, le tapparelle potranno esser abbassate tramite smartphone, anche se non si è in casa, evitando in questo modo danni alla propria abitazione. È possibile infine impostare orari prestabiliti, ottimizzando i consumi ed evitando inutili sprechi o ancora, durante le vacanze, simulare la propria presenza in casa.

Le luci e le tapparelle possono comunque essere sempre gestite in modo tradizionale, utilizzando l’interruttore o premendo i tasti BTicino “Entra” ed “Esci”.