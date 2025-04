Sudtiroler Bauernbund digitalizza l’agricoltura con EOLO

EOLO, Società Benefit e prima B Corp del settore telecomunicazioni in Italia, specialista della fornitura di connettività tramite tecnologia FWA (fixed wireless access), rafforza il suo impegno nel portare connettività nelle aree rurali grazie alla collaborazione con Sudtiroler Bauernbund, l’Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi. Le due realtà hanno infatti stipulato una convenzione che garantirà l’accesso a internet a banda larga e ultralarga a condizioni agevolate, offrendo uno strumento abilitante per lo sviluppo dell’attività agricola sul territorio.

Agricoltori e Coltivatori membri di Sudtiroler Bauernbund super connessi con EOLO

Sudtiroler Bauernbund insieme a EOLO mira a supportare oltre 20mila agricoltori dell’Alto Adige, assicurando l’accesso ad una rete veloce e stabile, rendendo così possibile l’utilizzo delle innovazioni tecnologiche che stanno trasformando il settore agroalimentare. Con questa iniziativa EOLO, portando connettività wireless veloce, conferma la propria missione di contrasto al digital divide in tutto il Paese, senza trascurare le aree rurali così rilevanti per la società e l’attività imprenditoriale in Alto Adige.

EOLO offre nel territorio dell’Alto Adige la tecnologia FWA – fixed wireless access – che utilizza onde radio millimetriche per portare connettività ad alta velocità. In questo modo, la connettività di EOLO si pone come una reale alternativa alla connessione in fibra ottica, in grado di dare un importante contributo per il contrasto sia al digital divide, sia al digital speed divide.

Nell’era dell’agricoltura di precisione, la connessione wireless è un elemento fondamentale per gli agricoltori: l’accesso ad una rete stabile e veloce consente di monitorare dati essenziali in tempo reale, come le condizioni del suolo, le previsioni meteo e lo stato del raccolto, migliorando l’efficienza e diminuendo lo spreco di risorse. Senza network adeguati, queste tecnologie rimangono inaccessibili, limitando lo sviluppo sociale ed economico delle aziende dei territori più remoti. Investire in infrastrutture wireless, come sta facendo oggi Sudtiroler Bauernbund, significa dunque garantire a chi ne usufruisce una maggiore capacità di innovazione e una maggiore efficacia nelle loro attività.

Dichiarazioni

“La connettività è una risorsa strategica per portare innovazione tecnologica e contribuire alla crescita economica e allo sviluppo sociale dei territori” ha commentato Marco Arioli, Chief Technology & Wholesale Officer di EOLO. “Al di fuori dei principali centri urbani e in particolar modo nei luoghi più remoti, collinari e montuosi, dove portare la fibra ottica risulta particolarmente critico, la connessione FWA wireless rappresenta una soluzione concreta e all’avanguardia. Con questa tecnologia, EOLO fornisce un acceleratore per la digitalizzazione delle imprese del settore agricolo che vogliono innovarsi, permettendo così l’accesso alle strumentazioni digitali più avanzate”.

“Al giorno d’oggi, l’internet veloce è essenziale come anni fa lo furono le strade che portano ai masi. Sia per la produzione primaria che per le attività secondarie, come l‘agriturismo, la vendita diretta o le osterie, la banda larga o ultralarga è un requisito fondamentale per il successo economico delle aziende agricole. Inoltre, la digitalizzazione sta occupando sempre più spazio. Grazie a questo accordo, le aziende agricole delle zone più rurali possono ora essere collegate alla banda larga e utilizzarla in futuro anche per l’agricoltura di precisione”, afferma soddisfatto Daniel Gasser, Presidente di Sudtiroler Bauernbund.