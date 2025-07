TD SYNNEX cresce ancora con l’acquisizione di Apptium

TD SYNNEX, , aggregatore di soluzioni e distributore globale per l’ecosistema IT, ha annunciato l’acquisizione di Apptium, società specializzata nello sviluppo software e provider di una piattaforma cloud commerce in grado di connettere applicazioni, dati e dispositivi a livello globale. L’acquisizione rappresenta un investimento strategico nella visione di TD SYNNEX in ambito technology solutions orchestration e amplia significativamente la gamma di soluzioni cloud e Everything-as-a-Service offerte dall’azienda.

StreamOne è il fondamento della strategia di orchestrazione digitale di TD SYNNEX, la piattaforma concepita per offrire ai partner dell’ecosistema il pieno controllo attraverso decisioni basate sui dati, insight sui clienti e aggregazione di soluzioni. Prima dell’acquisizione, Apptium era già un partner chiave per StreamOne: la combinazione delle tecnologie e delle competenze tecniche e settoriali porterà un’ulteriore accelerazione nello sviluppo della piattaforma.

I vantaggi dell’integrazione di Apptium in TD SYNNEX

Questa unione dà vita a una realtà ancora più solida, con esperienza nei settori technology, communications, services e managed solutions, rafforzando una proposta di valore ampia e distintiva, che va dall’innovazione digitale alla gestione dei ricavi e dei servizi. L’acquisizione migliorerà inoltre le modalità con cui TD SYNNEX potrà sviluppare soluzioni per supportare al meglio vendor e clienti, offrendo al tempo stesso ad Apptium nuove opportunità per servire clienti attuali e futuri.

Apptium ha sviluppato una piattaforma Platform-as-a-Service di nuova generazione, che consente alle aziende di implementare marketplace in modo rapido e flessibile, privilegiando la configurazione rispetto al codice, per favorire una gestione semplificata e una maggiore velocità di generazione dei ricavi. La piattaforma consente l’erogazione di servizi e-commerce e cloud-managed attraverso un approccio omnicanale, basandosi su un modello innovativo in grado di armonizzare diverse tipologie di sottoscrizioni e transazioni. Grazie a un approccio API-driven, Apptium garantisce un’elevata accuratezza dei dati in tempo reale e near real-time, offrendo una visione unificata per operazioni fluide con tutti i principali hyperscaler.

Oltre a rafforzare StreamOne, Apptium porta con sé una vasta gamma di funzionalità, integrazioni e soluzioni che arricchiranno l’offerta per vendor e clienti di TD SYNNEX e apriranno nuove opportunità in segmenti adiacenti. Grazie a una solida piattaforma di gestione per billing e subscription, Apptium affronta le complessità dei modelli IT basati su sottoscrizione e consumo, semplificando la gestione di più provider cloud da un unico ambiente.

Cosa accadrà dopo l’acquisizione?

Apptium, che diventerà una società interamente controllata da TD SYNNEX, continuerà a operare come organizzazione autonoma, per mantenere la propria cultura imprenditoriale e la velocità di innovazione che l’ha contraddistinta sul mercato.

Fondata nel 2014 e con sede a Reston, Virginia, Apptium vanta un team di professionisti IT e centri di eccellenza distribuiti su tre continenti, al servizio di brand in oltre 20 Paesi nei mercati Enterprise, B2B e B2C. Grazie alla propria piattaforma tecnologica e al know-how maturato, Apptium ha ricevuto numerosi riconoscimenti per la capacità di rispondere alle esigenze del mercato in ambiti come onboarding su marketplace, supporto multi-cloud e billing, gestione dei cataloghi, orchestrazione dei servizi, gestione delle sottoscrizioni, analytics e reporting.

Il fondatore Rick Kapani continuerà a guidare il business con il ruolo di General Manager e Senior Vice President, riportando al Chief Strategy and Technology Officer Sergio Farache. Apptium continuerà inoltre a servire i propri clienti attraverso l’Apptium Cloud Commerce Platform.

Dichiarazioni

“Rick Kapani e il suo team hanno sviluppato una piattaforma trasformativa che ha già generato un impatto significativo, sostenendo le nostre capacità di orchestrazione. Integrare questa expertise tecnica in TD SYNNEX ci consente di realizzare la nostra strategia e di continuare a investire nel servizio ai nostri clienti, così come a quelli di Apptium”, ha dichiarato Patrick Zammit, CEO di TD SYNNEX. “Grazie a questa piattaforma rafforzeremo il supporto ai partner dell’ecosistema e amplieremo il nostro mercato indirizzabile nei prossimi anni”.

“Questa operazione rappresenta un’ottima notizia per i vendor e i clienti sia di TD SYNNEX che di Apptium, poiché arricchisce la nostra piattaforma e amplia la nostra offerta”, ha commentato Rick Kapani, Founder e CEO di Apptium. “È anche un riconoscimento al lavoro e alla dedizione del nostro team, che ha contribuito a rendere Apptium ciò che è oggi”.

“La piattaforma è elemento centrale della nostra proposizione nei confronti del mercato, nonché un asset estremamente complesso sul quale non si può improvvisare o non restare al passo con le evoluzioni tecnologiche e di business model dei vendor”, ha aggiunto Vincenzo Bocchi, VP Advanced Solutions di TD SYNNEX Italy. “Penso che questa acquisizione possa veramente incrementare il valore di StreamOne ION e l’evoluzione del suo percorso di integrazione con i processi del nostro ecosistema, può rappresentare veramente un cambio di passo nel nostro contributo alla trasformazione digitale del canale”.