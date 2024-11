Telecamere Insight: la nuova gamma di videosorveglianza VIGI

VIGI, la linea professionale di soluzioni per la videosorveglianza dedicata a contesti enterprise di TP-Link, annuncia la nuova linea di telecamere Network Camera InSight che include modelli turret, dome, fisheye e bullet con case in metallo e prestazioni avanzate. Grazie a un’installazione intuitiva e una configurazione personalizzabile, VIGI risponde alle esigenze di sicurezza dei diversi settori, offrendo soluzioni adattabili alle specifiche necessità di ogni azienda.

Tra i modelli presentati troviamo due telecamere con varifocale motorizzata, i modelli turret InSight S445ZI e bullet InSight S345ZI, e la variante fisheye InSight S655I per il monitoraggio degli ambienti a 360°. Tutti i modelli di telecamere Insight sono compatibili con il sistema di sorveglianza VIGI che offre un controllo completo tramite quattro metodi di gestione: VIGI Cloud VMS, VIGI VMS, VIGI Security Manager e l’app VIGI.

InSight S445ZI e InSight S345ZI: le telecamere con ottica varifocale motorizzata e risoluzione 4MP

Le nuove telecamere InSight S445ZI e InSight S345ZI sono dotate di ottica varifocale motorizzata 2.7-13.5 mm e visione notturna con 4 LED infrarossi ad alta efficienza, che garantiscono un range di copertura fino a 60 metri. Grazie alla risoluzione video 4MP, le telecamere catturano immagini dettagliate, mentre le tecnologie Smart IR, WDR e 3D DNR migliorano ulteriormente la qualità video.

Questi modelli si distinguono anche per il modulo In/Out integrato, che consente l’invio di allarmi, anche in modalità analogica, tramite le uscite relè. In caso di rilevazione di eventi anomali, è possibile ricevere notifiche push istantanee. Le telecamere Insight sono inoltre dotate di microfono integrato, ingresso per microfono esterno e uscita per altoparlante, offrendo una gamma completa di opzioni audio.

Le telecamere supportano la classificazione di persone e veicoli, permettendo di distinguere questi da altri oggetti e di ricevere notifiche di rilevamento estremamente precise. Le certificazioni IP67 e IK10 assicurano un’elevata resistenza agli agenti atmosferici e agli urti.

Telecamere InSight S655I, soluzione fisheye per un monitoraggio a 360°

Le nuove telecamere InSight S655I, modello fisheye, rappresentano una delle ultime innovazioni nella gamma di videosorveglianza VIGI. Dotate di obiettivo a focale fissa da 1.4 mm e risoluzione da 5 MP, catturano immagini panoramiche ad alta definizione grazie al sensore CMOS a scansione progressiva da 1/2.7”, garantendo un monitoraggio ampio e dettagliato anche in condizioni di scarsa luminosità. Sono telecamere Smart IR con LED infrarossi per una visione fino a 30 metri.

La connettività Ethernet assicura una rapida integrazione nei sistemi di sorveglianza aziendali, mentre le certificazioni IP67 e IK10 offrono resistenza a condizioni climatiche avverse e urti. Grazie alla modalità multi-display, le telecamere Insight S655I offrono diverse opzioni di visualizzazione, come Fisheye, Cylinder, 360° Panorama, Fisheye + 3PTZ e Fisheye + 8PTZ, permettendo un monitoraggio dettagliato e personalizzabile che si adatta alle specifiche esigenze di ogni ambiente.

InSight S655I rappresenta così una soluzione innovativa e affidabile per le imprese che necessitano di un controllo visivo completo per sale meeting o ambienti aziendali, realizzabile in maniera ottimizzata attraverso un’unica telecamera.

Disponibilità e prezzi

Le telecamere con ottica varifocale InSight S445ZI e Insight S345ZI sono ora disponibili presso i partner ufficiali della distribuzione di TP-Link. Il modello fisheye InSight S655I sarà disponibile a partire da dicembre 2024.