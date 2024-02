TSMC sceglie Avnet ASIC come suo Value Chain Aggregator

Avnet ASIC Israel, fornitore di soluzioni ASIC e SoC complete e chiavi in mano, e business division di Avnet Silica – società Avnet – è stata nominata Value Chain Aggregator (VCA) da TSMC, la principale fonderia di silicio al mondo. La nomina assegna ad Avnet ASIC Israel il ruolo di partner di canale per i clienti ASIC di TSMC, offrendo una soluzione completa e chiavi in mano che si estende dalle fasi iniziali della progettazione, al layout fino alla produzione in volumi implementata con i processi della fonderia più avanzati.

Avnet ASIC è adesso partner di Canale TSMC

Per Avnet, la collaborazione rappresenta un accordo fondamentale che migliora l’offerta combinando le avanzate tecnologie TSMC con i servizi di progettazione e le capacità produttive di Avnet ASIC. Questa iniziativa di alto livello consente ai clienti l’accesso ai processi più avanzati della fonderia , assegnando ad Avnet ASIC il ruolo di partner di canale TSMC per soluzioni SoC ASIC complete.

Il programma VCA di TSMC ha l’obiettivo di estendere il raggio d’azione della società servendo una gamma ancora più diversificata di clienti. In qualità di partner VCA, Avnet ASIC integra l’abilitazione alla progettazione all’interno della Open Innovation Platform (OIP) di TSMC, offrendo a ogni anello della catena di valore dell’IC nuovi servizi, inclusi sviluppo IP, progettazione, backend, produzione di wafer, assemblaggio e test.

Dichiarazioni

“Siamo lieti di dare il benvenuto ad Avnet ASIC come VCA nell’offerta di TSMC. La loro toria professionale abbinata alle tecnologie e alle competenze di TSMC nella progettazione e nella produzione in vari campi applicativi, quali l’automotive e l’intelligenza artificiale, rappresentano per noi un’importante risorsa e uno strumento prezioso per offrire un valore straordinario ai nostri clienti ed espandere ulteriormente il nostro mercato“, ha affermato Paul de Bot, General Manager di TSMC EMEA.

“La collaborazione ventennale con TSMC testimonia il nostro costante impegno verso l’innovazione e l’eccellenza. Ciò consolida ulteriormente la nostra posizione nel settore, consentendoci di offrire un vantaggio competitivo ai clienti che condividiamo e garantendo un time-to-market più rapido e un percorso sicuro verso la produzione di serie“, ha affermato Yulia Milshtein, GM, Head of Business in Avnet ASIC Israel.

Pavel Vilk, GM, Head of Engineering, ha aggiunto: “La storia di successi in numerosi prototipi progettuali realizzati con ogni tecnologia di processo, fino a quelli più all’avanguardia da 4nm, dimostra la nostra profonda comprensione dell’offerta TSMC: questo ci sta consentendo di amplificare ulteriormente i servizi offerti in settori quali AI, automotive, HPC, data center e altro ancora. Siamo pronti a supportare i nostri clienti comuni focalizzandoci su queste applicazioni all’avanguardia“.