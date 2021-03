Si inserisce in questa strategia aziendale tesa al continuo miglioramento dei processi, la scelta di affidarsi a Canon quale partner tecnologico di riferimento per accelerare il business e la trasformazione in chiave digitale, attraverso un progetto in cloud, partito nel 2019, per la centralizzazione e la gestione del rilascio delle stampe

UNICALCE, principale produttore italiano di calce e prodotti derivati con sede a Lecco, ha scelto la tecnologia di Canon per centralizzare la gestione dei flussi di stampa.

Fondata nel 1933 e con un team di 500 collaboratori, UNICALCE conta oggi 22 moderni forni e 14 stabilimenti collocati su tutto il territorio nazionale per una capacità produttiva di 2 milioni di tonnellate. Un colosso Made in Italy che ha fatto dell’innovazione tecnologica – pervasiva a tutti i livelli, dagli impianti produttivi fino alla gestione informatizzata degli ordini – un elemento chiave per assicurare sempre la massima qualità delle sue soluzioni per gran parte del tessuto produttivo nazionale: ambientale, energetico, manifatturiero e delle costruzioni.

Si inserisce in questa strategia aziendale tesa al continuo miglioramento dei processi, la scelta di affidarsi a Canon quale partner tecnologico di riferimento per accelerare il business e la trasformazione in chiave digitale, attraverso un progetto in cloud, partito nel 2019, per la centralizzazione e la gestione del rilascio delle stampe. In particolare, il sistema realizzato per UNICALCE si compone di 64 licenze di UniFLOW Online, il software di output management di Canon per la gestione, la reportistica e il controllo dei costi di stampa. UniFLOW Online permette all’azienda di amministrare e coordinare i flussi di stampa e scansione in maniera intelligente, integrandoli in totale sicurezza.

“Abbiamo scelto la soluzione in cloud Canon per non gravare l’organizzazione IT di ulteriori attività di gestione, rispetto a quella già in carico – spiega Franco Fuzio – IT Group Manager UNICALCE -. Abbiamo semplificato la complessità di gestione delle nostre stampe.”

Affidandosi a questo sistema, UNICALCE può oggi contare su di un’infrastruttura agile, capace di velocizzare le operazioni e semplificare i processi trasformando la gestione dei flussi di stampa in una reale opportunità per accrescere l’efficienza operativa.

Tutto questo è stato possibile anche grazie alla scelta delle stampanti multifunzione Canon imageRUNNER ADVANCE C5535 e imageRUNNER ADVANCE C3520i, dispositivi compatti che permettono flussi di lavoro personalizzati e ottimizzati per stampe e scansioni veloci e di alta qualità, progettati per aumentare la produttività e semplificare la vita lavorativa. Questi dispositivi multifunzione intelligenti e veloci si integrano perfettamente nella rete aziendale, con una semplicità di utilizzo senza pari e la garanzia che i dati siano costantemente al sicuro e quindi protetti.

Grazie alla Stampa Guest, ogni ospite dell’azienda può stampare i propri documenti sui device interni, in modo controllato e senza impattare sulle attività del dipartimento IT dell’azienda, nonché conservando alti livelli di sicurezza dei dati interni. Con la funzione My Print Anywhere, inoltre, è possibile inviare un documento in stampa e ritirarlo sulla macchina preferita.

“Siamo orgogliosi che UNICALCE abbia riconosciuto in noi un Partner tecnologico di riferimento nel suo ambizioso percorso di crescita. Si tratta di una importante conferma del ruolo di acceleratore del business che sempre più Canon è in grado di rappresentare per le aziende grazie ad un’offerta a valore altamente tecnologica” commenta Pierluigi Fioretti, Document Solutions Director di Canon Italia. “Il sistema UniFLOW Online e i nostri dispositivi di stampa multifunzione consentono di rendere i flussi di stampa e scansione fluidi e agili, il che si traduce in efficienza operativa”.

Semplicità d’utilizzo, efficienza, gestione sicura dei dati sono tra i fattori che hanno contribuito al successo di questo progetto targato Canon, cui si aggiunge un altro elemento fondamentale legato al contenimento dei costi: il modello contrattualistico a subscription insito nel paradigma cloud consente, infatti, a UNICALCE di evitare costi fissi di abbonamento, vincolando la spesa all’effettivo utilizzo del servizio.