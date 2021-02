Nuove opportunità di nobilitazione della stampa inkjet con Canon VARIOPRINT IX-SERIES e le stampanti SCODIX ULTRA

Canon annuncia che le aziende che operano nel settore della stampa commerciale nella regione EMEA e utilizzano una stampante varioPRINT iX-series o VarioPrint i-series potranno aggiungere valore alle loro applicazioni grazie alle soluzioni per la nobilitazione digitale Scodix Ultra. La nobilitazione incrementa gli stimoli sensoriali veicolati dalle applicazioni di stampa, consentendo ai professionisti del settore di aumentare i propri margini di profitto, aprirsi a nuovi mercati e creare flussi di entrate supplementari.

Queste opportunità sono emerse grazie alla compatibilità confermata tra la tecnologia dell’inchiostro varioPRINT iX e Scodix PolySense 500, il polimero utilizzato per cinque delle principali applicazioni di nobilitazione Scodix. L’inchiostro proprietario varioPRINT iX con pigmento a base acquosa si unisce alla tecnologia ColorGrip per garantire colori straordinari e brillanti su una vasta gamma di supporti. Grazie alle caratteristiche di purezza e neutralità, questo inchiostro assicura la massima compatibilità e rappresenta la base perfetta per la nobilitazione con Scodix PolySense 500.

Una tale compatibilità può essere vantaggiosa anche per gli stampatori commerciali che utilizzano una stampante Scodix Ultra e desiderano migrare alla tecnologia inkjet. Scegliendo di investire in una stampante inkjet varioPRINT iX-series, le aziende possono realizzare stampe di qualità offset su un’ampia gamma di supporti, incrementare i volumi di produzione e ridurre i tempi di configurazione, con la certezza di poter comunque utilizzare il loro sistema Scodix per nobilitare le stampe senza ricorrere a investimenti aggiuntivi.

La compatibilità tra i sistemi Canon e Scodix offrirà agli utenti di varioPRINT iX-series e varioPRINT i-series importanti opportunità per diversificare i loro prodotti. Secondo Keypoint Intelligence-InfoTrends, il potenziale di crescita della stampa nobilitata è oltre due volte quello della stampa digitale CMYK e, con margini di profitto compresi tra 50% e 400%, il ritorno sull’investimento è rapido. Inoltre, gli esperti di marketing dichiarano di ottenere risultati migliori quando utilizzano prodotti nobilitati: l’attenzione del pubblico target viene mantenuta il 18% più a lungo e il coinvolgimento dei consumatori è il 45% più veloce rispetto alle stampe tradizionali.

Gli utenti dei sistemi varioPRINT iX-series e varioPRINT i-series possono utilizzare le stampanti per la nobilitazione digitale Scodix Ultra per offrire prodotti premium altamente differenziati e realizzare margini di profitto più elevati. Le stampe a colori di alta qualità realizzate con la stampante Canon possono, infatti, essere sottoposte a ulteriore elaborazione sulla stampante Scodix, per aggiungere le seguenti dimensioni estetiche: Scodix Sense, Scodix Foil, Scodix Glitter, Scodix VDE e Scodix Cast&Cure.

Scodix Sense consente agli stampatori commerciali di aggiungere una texture goffrata lucida alle loro applicazioni, mentre con Scodix Foil possono impreziosire i prodotti con il foil senza l’uso di matrici e stampi, così da rendere il processo di finitura più economico anche per le tirature medio-basse. Scodix Glitter conferisce brillantezza ai prodotti, assicurando ai clienti l’effetto glitterato senza i problemi legati ai processi analogici tradizionali. Infine, con Scodix Cast&Cure, gli utenti possono creare effetti olografici 3D ad alto impatto, riuscendo persino a integrare il logo del proprietario del brand nell’ologramma.

La funzionalità Variable Data Enhancement (Scodix VDE) aggiunge quel tocco in più alle applicazioni personalizzate prodotte con una stampante Canon. Dal momento che i brand cercano di incrementare l’impatto esercitato dal materiale di marketing stampato e di creare un legame emozionale con la propria audience, gli stampatori commerciali possono usare questa funzionalità per rendere più sorprendenti le applicazioni personalizzate. Utilizzando la nobilitazione, possono mettere in risalto il nome del destinatario su una comunicazione di direct mail, attirare l’attenzione di qualcuno con un’offerta personalizzata o semplicemente migliorare l’aspetto di un biglietto da visita. Il sistema per codici a barre Scodix funge da strumento di controllo e verifica per garantire il perfetto allineamento della stampa e la massima tranquillità dell’operatore.

Hayco van Gaal, Vice Presidente della divisione Sales and Service, Commercial Printing EMEA di Canon Europe, ha commentato: “La compatibilità tecnologica tra l’inchiostro Canon varioPRINT iX e il polimero Scodix PolySense 500 dà agli stampatori commerciali la possibilità di aggiungere valore e aiutare i brand a differenziare le loro applicazioni di stampa con effetti particolari. Siamo costantemente alla ricerca di nuove soluzioni che consentano ai nostri clienti di realizzare campagne di marketing sempre più creative, ampliare il loro portfolio di applicazioni e incrementare i profitti. Grazie alle soluzioni di nobilitazione della stampa progettate da Scodix, i clienti possono incrementare il valore dei loro prodotti e rendere più efficienti i flussi di lavoro.”

Parlando della partnership con Canon, Eli Grinberg, CEO e Co-fondatore di Scodix, afferma: “Siamo felici di apprendere che gli utenti dei sistemi varioPRINT iX-series Canon possono incrementare l’impatto tattile e visivo delle loro applicazioni utilizzando una delle nostre stampanti Ultra. Ora disponiamo di una gamma in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di nobilitazione o di budget. La stampa prodotta con un sistema varioPRINT iX-series Canon utilizzando la tecnologia dell’inchiostro varioPRINT iX è la base perfetta alla quale sovrapporre il nostro polimero PolySense 500 per consentire ai fornitori di stampa commerciale di realizzare prodotti che potranno vendere a prezzi più elevati, assicurando un rapido ritorno sul loro investimento.”

Parlando dei risultati che Kampert Nauta è riuscita a realizzare grazie alla compatibilità tecnologica tra l’inchiostro varioPRINT iX-series e il polimero Scodix PolySense 500, l’Amministratore delegato dell’azienda, Richard Kampert dichiara: “Siamo stati il primo centro di stampa commerciale e online al mondo ad avere investito in una stampante varioPRINT iX-series. La sua capacità di raggiungere una qualità pari a quella della stampa offset su un’ampia gamma di supporti spessi, essenziale per la produzione di biglietti da visita, che è una delle nostre applicazioni principali, ci ha piacevolmente sorpreso. Da allora, abbiamo investito in una stampante Scodix Ultra che ci permette di velocizzare il nostro flusso di lavoro con l’aggiunta della nobilitazione nearline. L’uso combinato di queste due stampanti ha permesso di ridurre i tempi operativi, produrre tirature più basse ottimizzando i costi e anche ampliare e migliorare il nostro portfolio di prodotti. Ora possiamo rispondere rapidamente alle esigenze dei nostri clienti e realizzare prodotti stampati in grado di distinguersi.”

Dal suo lancio nel 2015, VarioPrint i-series si è affermata quale leader nel mercato della stampa di produzione inkjet a foglio singolo per applicazioni transazionali, libri e direct mail di elevata qualità. Ha consentito ai centri stampa di tutta Europa di migliorare i tempi operativi, ridurre i costi di gestione e raggiungere una qualità pari a quella offset. L’ultima aggiunta alla gamma, varioPRINT iX-series lanciata ad aprile 2020, può stampare più di 9000 immagini SRA3 all’ora (o 320 immagini A4 al minuto) con una qualità eccellente su un’ampia gamma di supporti da 60 a 350 g/m2, garantendo la massima versatilità applicativa per tutti gli stampatori commerciali.