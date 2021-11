Vertiv: roadshow EMEA per presentare le ultime innovazioni ai partner di canale

Vertiv, fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e soluzioni di continuità, ha avviato una serie di appuntamenti in stile Roadshow per presentare le più recenti innovazioni tecnologiche a partner di canale, consulenti e utenti-finali in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA). Il tour “Keep IT Running” è iniziato il 27 Maggio a Lagos, in Nigeria, e sta coinvolgendo oltre 25 paesi con più di 50 eventi che si concluderanno entro la fine del 2021. La tappa italiana, interamente dedicata ai Partner di canale, è fissata per il 1° dicembre presso Fastweb Aero Gravity di Via Gabriele D’Annunzio 23, a Pero (MI).

Da Dubai a Casablanca, da Mosca a Francoforte, fino a Milano, gli eventi di mezza giornata portano gli esperti di Vertiv a condividere le ultime ricerche di mercato e le tendenze tecnologiche dal cloud fino alle reti edge, compresi gli approfondimenti nei principali settori verticali come le telecomunicazioni, il finance, il retail e i servizi di colocation. Dalle piccole e indipendenti sale server ai grandi data center multi-megawatt, la tecnologia si è notevolmente evoluta e i partecipanti avranno l’opportunità di sperimentare in prima persona le più recenti innovazioni offerte da Vertiv.

A fronte delle misure precauzionali adottate per Covid-19, questi eventi fisici permetteranno a piccoli gruppi di partner di canale, consulenti e utenti finali di assistere a dimostrazioni di prodotti dal vivo e di analizzare i progressi chiave ottenuti nei mercati di riferimento. Le innovazioni nel software, nelle unità di raffreddamento e di alimentazione, così come nei sistemi di controllo e di monitoraggio da remoto, saranno mostrate durante una sessione pratica con tecnici esperti.

Il Roadshow EMEA 2021 Keep IT Running si terrà in Italia il prossimo 1 Dicembre 2021, dalle 10:00 alle 16:00, quando Stefano Mozzato, Country Manager di Vertiv per l’Italia, darà il via ai lavori con un intervento chiave, concentrandosi sulle tendenze dei data center che guidano la spesa dei clienti oggi e per il futuro e puntando l’attenzione sulle soluzioni e i servizi che consentono ai partner di incrementare il proprio business sul mercato. Nel primo pomeriggio, tutti i partecipanti saranno distribuiti in gruppi per poter svolgere un’entusiasmante esperienza di volo nella galleria del vento verticale di Fastweb Aero Gravity di Pero. Contestualmente, saranno disponibili anche area demo e virtual showroom per scoprire le ultime innovazioni sviluppate da Vertiv.

“Quando si parla di tecnologia, la crescita è rapida. Secondo il report sulla mobilità realizzato da Ericsson, il traffico delle reti mobile a livello globale sta crescendo di circa il 50% rispetto all’anno precedente” ha sottolineato il Country Manager. “Abbiamo investito oltre il 5% del nostro fatturato 2020 in ricerca e sviluppo, con l’obiettivo di progettare soluzioni innovative per supportare la trasformazione digitale in modo efficiente e sostenibile. Il settore IT continua a crescere a un ritmo sempre maggiore, le nostre ultime iniziative aiuteranno clienti e partner a sbloccare tutte le loro potenzialità.”