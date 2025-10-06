vivo V60 Lite 5G: lo smartphone performante a un prezzo smart

vivo Italia ha annunciato l’arrivo del nuovo V60 Lite 5G, lo Smartphone pensato per offrire agli utenti prestazioni e caratteristiche di alto livello a un prezzo accessibile.

Sulla scia del successo della serie V, che ha visto a inizio anno l’arrivo degli Smartphone della serie V50, vivo V60 Lite 5G combina un processore potente, una batteria a lunga durata con ricarica rapida e un sistema fotografico avanzato in un design sottile e raffinato. Il dispositivo offre prestazioni superiori e un ottimo rapporto qualità-prezzo, per un’esperienza senza compromessi.

V60 Lite 5G sarà disponibile sul mercato italiano esclusivamente nella versione “Special Pack”, il pacchetto bundle che offre anche il caricabatterie ultra-rapido da 90W e i nuovi auricolari wireless Buds Air3. Con la versione bundle, il nuovo vivo V60 Lite 5G apre “Un mondo di possibilità” e riflette l’impegno di vivo nel voler offrire agli utenti italiani un’esperienza Smartphone performante e completa, arricchita da accessori potenti e di qualità, con un prezzo accessibile.

Performance migliorate: potenza che dura nel tempo

vivo V60 Lite 5G è progettato per fornire l’autonomia necessaria per ottenere il massimo da ogni giornata. Il dispositivo, infatti, è dotato di una batteria ad alta capacità da 6500 mAh, in grado di supportare oltre 30 ore di riproduzione video e di una ricarica rapida da 90 W, che consente di ricaricare completamente la batteria in soli 52 minuti.

Grazie al processore MediaTek Dimensity 7360-Turbo, gli utenti possono svolgere più attività contemporaneamente in modo fluido e restare al passo con le loro esigenze quotidiane. I professionisti possono alternare senza difficoltà app di lavoro, videochiamate ed e-mail, mentre i familiari possono gestire le attività, scattare foto e rimanere in contatto con facilità. Con questa combinazione di elevata capacità della batteria e potenza di elaborazione, vivo V60 Lite 5G riduce l’ansia da batteria scarica e consente agli utenti di rimanere operativi per tutto il giorno, indipendentemente dalle attività da gestire.

Ricordi ancora più nitidi: l’eccellenza delle fotocamere Sony nel nuovo vivo V60 Lite 5G

vivo V60 Lite 5G offre agli utenti un’esperienza fotografica di alto livello grazie alla fotocamera Sony da 50 MP e alle migliori funzioni AI. La fotocamera principale Sony da 50MP è progettata per funzionare con efficienza in diverse situazioni, dando modo di scattare foto ad alta risoluzione, dettagliate e vivide in diversi contesti di utilizzo e consentendo agli utenti di catturare ogni emozione nitidamente e senza complessità tecniche.

vivo V60 Lite 5G è lo Smartphone progettato per gli utenti che desiderano ottenere risultati fotografici di alto livello senza sforzo, immortalare i momenti importanti in famiglia e le avventure in viaggio con una resa di alta qualità. La fotocamera è dotata della funzione AI Master Aura Light Portrait che regola l’illuminazione, la sfocatura dello sfondo e le tonalità della pelle per creare ritratti dall’aspetto sempre naturale. La modalità Super Night sfrutta l’algoritmo sviluppato da vivo per consentire agli utenti di scattare foto luminose e dettagliate anche in condizioni di scarsa illuminazione. Con AI Image Studio, che include Cancellazione AI 3.0 e Miglioramento Foto AI, gli utenti possono scattare foto di qualità professionale senza bisogno di editing.

Dare più valore: esperienza premium ad un prezzo smart

vivo V60 Lite 5G offre una serie di funzionalità premium tipiche degli Smartphone di fascia alta, rendendolo un investimento intelligente per i consumatori. È dotato di un display AMOLED a 120 Hz, che garantisce immagini fluide, colori vivaci e un’esperienza di intrattenimento coinvolgente. Che si tratti di guardare film con la famiglia, riprodurre video in streaming o immergersi in un’intensa sessione di gaming, lo schermo riproduce immagini di alta qualità per il massimo intrattenimento.

Il dispositivo è inoltre dotato della certificazione IP65 contro acqua e polvere, una garanzia di resistenza pensata per affrontare le sfide della vita quotidiana. Che si tratti di schizzi in cucina, piogge improvvise o spostamenti in ambienti polverosi, vivo V60 Lite 5G assicura prestazioni affidabili in ogni situazione.

Il suo design si distingue per linee eleganti, finiture raffinate e una struttura leggera, ed è disponibile in due sofisticate varianti cromatiche: Pop Pink e Elegant Black. Il dispositivo unisce così estetica ricercata, performance avanzate e versatilità d’uso. Il risultato è uno Smartphone che offre prestazioni eccellenti ad un prezzo accessibile, rivelandosi una scelta pratica, affidabile e di grande impatto visivo per un’ampia varietà di utenti.

Con il lancio di vivo V60 Lite 5G, il brand rafforza anche il suo impegno nel mercato italiano, ampliando la rete di distribuzione per rendere i propri prodotti sempre più accessibili. Dopo il recente debutto su Amazon e la partnership con WINDTRE, vivo annuncia anche l’apertura del canale online su MediaWorld, consolidando ulteriormente la sua strategia di distribuzione multicanale. Una scelta che conferma la volontà dell’azienda di consolidare la propria presenza in Italia attraverso collaborazioni con partner autorevoli, capaci di avvicinarla a un pubblico sempre più ampio e consapevole.

Disponibilità del nuovo vivo V60 Lite 5G

vivo V60 Lite 5G Special Pack sarà disponibile per l’acquisto in Italia dal 6 ottobre, con un prezzo al dettaglio consigliato di 379 EURO.

Dichiarazioni

“Oggi molti utenti italiani cercano uno Smartphone che offra una soluzione completa alle sfide quotidiane, a un prezzo più accessibile”, ha affermato Yong Dao, General Manager di vivo Italia. “Con vivo V60 Lite 5G abbiamo voluto offrire uno Smartphone che potesse rispondere a questa esigenza: uno Smartphone potente, affidabile ed elegante, accessibile e perfetto per un utilizzo quotidiano. Ogni decisione relativa a questo dispositivo, dal design alle prestazioni, dalla durata della batteria alla qualità delle immagini, è stata pensata per garantire agli utenti un’esperienza di livello superiore restando accessibile nel prezzo”.