Wildix lancia la soluzione di Agentic AI per le UcaaS

Wildix, fornitore globale di Unified Communications as a Service (UCaaS), ha annunciato il lancio del primo strato di Agentic AI completamente integrato del settore per UCaaS, ora operativo in oltre 1.000 environment di clienti.

Progettato per adattarsi al flusso operativo di ogni organizzazione, questo strato di AI automatizza le interazioni attraverso voce, chat, SMS, WhatsApp e web, senza fare affidamento su script statici o bot incorporati. Il sistema interpreta il linguaggio ed è in grado di far riferimento alle interazioni passate, applicando la logica contestuale per guidare ogni decisione.

Automazione contestuale, memoria condivisa e design no-code: avanguardia firmata Wildix

Strutturato per essere modulare, il sistema può essere adattato a flussi di lavoro specifici, che si tratti di reindirizzare le chiamate nel settore dei servizi pubblici, gestire gli appuntamenti nell’ambito sanitario o i picchi in quello della vendita al dettaglio. La configurazione avviene tramite uno studio visivo senza codice (‘no-code’), rendendo l’implementazione rapida, replicabile e scalabile sia per i partner che per i clienti.

Secondo Gartner, l’Agentic AI risolverà autonomamente l’80% delle problematiche del servizio clienti entro il 2029, portando a una riduzione del 30% dei costi operativi. Wildix anticipa questo futuro grazie all’automazione contestuale, alla memoria condivisa e al design no-code che garantiscono un ROI fin da subito, riducendo l’overflow, accelerando la responsività e dimostrando il proprio valore fin dall’inizio della sua integrazione.

“Il lancio da parte di Wildix di una soluzione di Agentic AI che funziona su tutti i tipi di canali di comunicazione è davvero tempestivo”, ha dichiarato Oru Mohiuddin, Research Director di IDC. “Le aziende cercano sempre più di automatizzare quei flussi di lavoro che aiutano a migliorare al contempo la soddisfazione dei clienti e l’efficienza. Le soluzioni che possono aiutare a raggiungere questo obiettivo soddisferanno la domanda dei clienti”.

“Le organizzazioni percepiscono la pressione di dover velocizzare il servizio, ridurre i costi e migliorare la reattività”, ha dichiarato Dimitri Osler, Co-Founder e CIO di Wildix. “Questa release è stata progettata per soddisfare immediatamente queste aspettative. La nostra intelligenza artificiale non si limita ad assistere: esegue, si adatta e si integra naturalmente nei flussi di lavoro esistenti senza ostacoli”.

Le funzionalità di base a supporto dei risultati aziendali

L’AI di Wildix automatizza le attività ripetitive e complesse che rallentano il lavoro dei team — come la pianificazione, il reindirizzamento delle chiamate, i follow-up e la gestione delle domande frequenti — mantenendo sempre il contesto di ogni interazione.

Le funzionalità principali includono:

Studio di AI no-code per avviare flussi di lavoro in pochi minuti

Supporto multilingue in più di 13 lingue, tramite voce e chat

Escalation consapevole del sentiment per indirizzare i casi complessi o di natura emotiva verso gli agenti umani

Integrazioni native con Salesforce, HubSpot, WhatsApp e Make.com

Distribuzione omnicanale, inclusi browser, dispositivi mobili, cuffie e widget incorporabili

Memoria persistente tra agenti, canali e sessioni

Architettura allineata al GDPR con motori di trascrizione separati dagli LLM per proteggere le informazioni di identificazione personale (PII)

Il sistema è disponibile nell’intera suite Wildix, tra cui x-bees per i team orientati alle vendite, x-hoppers per il retail in prima linea e Collaboration 7 per le operazioni aziendali.

Automazione nel mondo reale, impatto misurabile

I partner Wildix lavorano direttamente con i clienti per definire le metriche prima dell’implementazione, dalla risoluzione al primo contatto fino alla riduzione dei costi di overflow, e configurare l’automazione per generare un valore visibile e immediato.

Nel Regno Unito, una crescente rete di fornitori di teleassistenza ha implementato il sistema di AI in più di 40 studi dentistici per gestire i volumi di chiamate nelle ore di punta. Oggi, il receptionist virtuale (AI) gestisce la pianificazione, i promemoria e le domande assicurative, riducendo i costi in eccesso di terze parti e aumentando il tempo fatturabile degli appuntamenti.

“Si tratta di uno dei ROI più evidenti che abbiamo mai ottenuto”, ha dichiarato Stewart Donnor, Global Head of Sales Engineering. “È in grado di ridurre i costi in eccesso, di aumentare il tempo fatturabile e di restituire alle cliniche la loro reception”.

In Spagna, la Federcalcio Valenciana utilizza l’AI di Wildix per assorbire i picchi stagionali delle richieste dei fan, tra cui biglietti, orari e aggiornamenti nei giorni delle partite. Il sistema gestisce decine di migliaia di contatti durante gli eventi di rilievo, senza richiedere personale aggiuntivo per tutto l’anno.

“Abbiamo previsto che la domanda sarebbe cresciuta prima ancora che diventasse un problema”, ha dichiarato Jaime Mestre, IT Manager della Federcalcio di Valencia. “Con Wildix e il supporto del nostro Wildix Leader NetworkGold Partner, abbiamo creato un sistema che comprende la natura dei nostri membri, risponde istantaneamente e dà al nostro personale il tempo di concentrarsi su ciò che conta davvero”.

Architettura AI scalabile firmata Wildix, per una crescita a lungo termine

Wildix ha trascorso anni a creare funzionalità di intelligenza artificiale progettate per casi d’uso aziendali reali, dai riepiloghi delle chiamate in tempo reale, al supporto multilingue fino agli avvisi in-store attivati direttamente dalle cuffie e al coaching sulle vendite. Quest’ultima versione consolida queste innovazioni in un unico strato di automazione in grado di scalare senza interrompere le operazioni quotidiane o introdurre complessità derivanti dall’aggiunta di terze parti.

I miglioramenti in arrivo includono il punteggio unificato per valutare le prestazioni dell’AI e degli agenti umani, il coaching basato su CRM con suggerimenti in tempo reale per una previsione sulla migliore azione successiva, l’automazione nativa di WhatsApp con handoff in tempo reale e un supporto linguistico esteso.