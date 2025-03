ZTE al MWC 2025 con la strategia “AI for All”

Fino al 6 marzo c’è anche ZTE Corporation, specialista mondiale nella fornitura di soluzioni tecnologiche integrate per l’informazione e la comunicazione, al Mobile World Congress (MWC) 2025 di Barcellona.

Proprio in occasione del MWC 2025, l’azienda ha presentato la sua linea di smartphone potenziata dall’AI nell’ambito della strategia di prodotto “AI for All”. La nuova gamma comprende il rivoluzionario smartphone nubia Z70 Ultra, con uno schermo senza bordi, la Serie nubia Neo 3, incentrata sul gioco e sul concetto “Born to Win”, e la serie nubia Focus 2 che vanta un reparto fotografico all’avanguardia. Sono inoltre stati annunciati anche una serie di dispositivi innovativi che si rivolgono agli appassionati di giochi, fotografia, moda e musica. Inoltre, ZTE, ha ribadito la propria leadership globale con la quota di mercato numero uno al mondo per quattro anni consecutivi (secondo l’ultimo rapporto TSR) presentato le prime soluzioni FWA e MBB potenziate dall’Intelligenza Artificiale, 5G-Advanced e Wi-Fi 7.

La visione audace di “AI per Tutti” di ZTE, attraverso partnership globali strategiche

ZTE si impegna a creare un ecosistema intelligente adatto a qualunque scenario grazie a interazioni multimodali guidate dall’Intelligenza Artificiale e una gamma completa di dispositivi AI, collegando gli ecosistemi di persone, veicoli e abitazioni per garantire che ogni consumatore possa beneficiare dell’efficienza, e dei valori funzionali migliorati portati dall’Intelligenza Artificiale.

Nell’era dell’AI, gli smartphone si stanno evolvendo in una piattaforma intelligente completa che integra perfettamente connettività, interazione, servizi e intrattenimento.

Nel mercato estero, ZTE accelera la trasformazione dell’IA con Google. Tutti i nuovi prodotti nubia integreranno Gemini, il modello di intelligenza artificiale più avanzato di Google, combinato con l’infrastruttura di Google Cloud, scalabile, sicura e ad alte prestazioni.

Un’aggiunta speciale all’ecosistema AI di ZTE è rappresentata dai suoi primi auricolari AI nubia LiveFlip, progettati per attività come Knowledge Q&A, AI Travel & Ticket Booking, Real-Time AI Translate e altro ancora. Oltre ai miglioramenti funzionali, si propongono come veri e propri compagni nella quotidianità, in associazione con gli smartphone AI, in grado di ascoltare, comprendere e prendersi cura degli utenti.

nubia alla conquista del mondo puntando su giochi e fotografia

Dall’espansione globale nel 2024, ZTE ha assistito a un aumento delle spedizioni di smartphone all’estero di oltre il 60%, segnando notevoli guadagni di quote di mercato in regioni chiave come America Latina, Asia sud-orientale, Africa ed Europa. nubia sta accelerando la sua espansione globale con l’offerta di dispositivi basati sull’Intelligenza Artificiale, alimentata in particolare dal suo portafoglio di prodotti incentrato sul gaming e sulla fotografia, nonché da livelli qualitativi elevati, canali di vendita espansivi, ecosistema arricchito e intensi sforzi di marketing localizzati. Tutto questo avviene promuovendo la mentalità del marchio “Sii te stesso“. nubia è oggi presente in più di 30 paesi e regioni.

La serie nubia Neo, sviluppata pensando agli appassionati di eSport, è progettata per offrire esperienze di gioco eccezionali a chiunque, grazie a funzioni AI all’avanguardia come AI Companion Demi, AI Performance Engine NeoTurbo, il nuovo AI Game Space, AI Translate e AI Photography. Inoltre, vanta aggiornamenti hardware completi, come gli esclusivi doppi trigger per il gioco, un display immersivo, una grande batteria da 6000 mAh e un design dinamico che richiama gli eSport. Abbracciando la missione di potenziare i propri giocatori con il claim “Born to Win”, la Serie nubia Neo 3 offre un’esperienza di gioco più intelligente, personalizzata ed emozionante, perfettamente adatta alle nuove generazioni.

nubia Z70 Ultra ridefinisce la fotografia su smartphone grazie al suo rivoluzionario display a tutto schermo da 1,5 K, alla fotocamera sotto il display e ai miglioramenti fotografici guidati dall’Intelligenza Artificiale. Dotato del sistema Neovision AI Photography, questo dispositivo offre prestazioni di imaging senza precedenti sia per i fotografi occasionali, sia per i professionisti. Grazie alla piattaforma mobile Snapdragon 8 Elite, alla batteria da 6150 mAh e alle caratteristiche di impermeabilità e resistenza alla polvere IP68/IP69, garantisce un’esperienza d’uso straordinaria.

Prezzi dei nuovi dispositivi ZTE

nubia Neo 3 GT 5G ha un prezzo suggerito di € 349,90, mentre nubia Neo 3 5G di € 249,90. ZTE presenta anche nubia Flip 2 5G, all’incredibile prezzo di € 699,90, dotato di una cerniera più resistente, di un display esterno più grande da 3 pollici, di capacità di imaging migliorate e di straordinarie funzioni AI come AI Calling Translate, AI Conversation Translate, AI Wallpaper Generator e l’imminente AI Pets.

Dichiarazioni

“In collaborazione con i nostri partner globali, ci impegniamo a integrare le migliori capacità AI a livello mondiale nel nostro framework AI OS”, ha dichiarato Ni Fei, SVP di ZTE Corporation, Presidente di ZTE Mobile Devices. “Collegando architetture multimodali con LLM AI avanzate, stiamo trasformando il modo in cui gli utenti interagiscono con la tecnologia nella fotografia, nei giochi, con le traduzioni e nell’Intelligenza Artificiale Generativa”.