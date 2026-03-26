Salesforce annuncia i Partner Awards 2026 e celebra l’eccellenza del suo ecosistema italiano

Salesforce, l’AI CRM numero uno al mondo, celebra la nuova edizione del Partner Summit, evento dedicato al proprio ecosistema per un confronto su strategie, innovazioni tecnologiche e visione futura.

In questa occasione sono stati annunciati i vincitori dei Partner Awards, i riconoscimenti che premiano i partner che si sono distinti per risultati eccellenti nel guidare l’adozione dell’AI nei processi core aziendali, generare nuove opportunità di business e implementare progetti ad alto impatto in tutti settori, dal pubblico al privato.

“I partner rappresentano un fattore abilitante fondamentale per la crescita del nostro business in Italia” afferma Vanessa Fortarezza, SVP & Country General Manager di Salesforce Italia. “In un contesto in cui l’AI sta ridefinendo il modo in cui le aziende operano, il ruolo dell’ecosistema è sempre più strategico. I nostri partner dimostrano ogni giorno la capacità di accompagnare le organizzazioni nell’adozione concreta dell’innovazione. I Partner Awards celebrano queste eccellenze e una visione condivisa di trasformazione digitale”.

L’ecosistema italiano dei partner Salesforce si conferma ancora una volta uno dei più dinamici e solidi in EMEA, con un totale di 23.000 certificazioni, un dato che riflette non solo la crescita quantitativa, ma anche la continua evoluzione qualitativa delle competenze e dell’expertise dei partner.

“Siamo orgogliosi di riconoscere il valore dei nostri partner, protagonisti della crescita dell’ecosistema Salesforce. Con Agentforce e gli agenti AI già pienamente operativi, il loro ruolo è sempre più centrale nell’aiutare le aziende a trasformare l’innovazione in risultati concreti.” ha commentato Esther Lucena, VP Partner Sales Southern & Eastern Europe, Middle East & Africa in Salesforce.

Di seguito i vincitori di questa edizione:

Public Sector Operational Excellence: TIM Enterprise

Il partner ha saputo operare con efficacia nel settore pubblico, garantendo piena conformità ai requisiti normativi e qualità nell’esecuzione dei progetti.

Il partner ha saputo operare con efficacia nel settore pubblico, garantendo piena conformità ai requisiti normativi e qualità nell’esecuzione dei progetti. Public Sector Top Innovative Partner (PA Locale): Almaviva

Il partner si è distinto per il suo contributo innovativo nella Pubblica Amministrazione locale, guidando iniziative di trasformazione digitale in grado di generare valore per il territorio.

Il partner si è distinto per il suo contributo innovativo nella Pubblica Amministrazione locale, guidando iniziative di trasformazione digitale in grado di generare valore per il territorio. Public Sector Top Innovative Partner (PA Centrale): Minsait (parte del Gruppo Indra)

Il partner si è distinto per il suo contributo nella Pubblica Amministrazione centrale con progetti di trasformazione digitale, allineandosi con gli obiettivi di innovazione del settore.

Il partner si è distinto per il suo contributo nella Pubblica Amministrazione centrale con progetti di trasformazione digitale, allineandosi con gli obiettivi di innovazione del settore. Rising Star: Sopra Steria

Questo partner ha dimostrato un forte contributo strategico all’ecosistema Salesforce, distinguendosi come pioniere nell’innovazione tecnologica.

Questo partner ha dimostrato un forte contributo strategico all’ecosistema Salesforce, distinguendosi come pioniere nell’innovazione tecnologica. New Logo Master: Romi

Il partner si è distinto per il suo contributo nell’acquisizione di nuovi clienti, supportando l’espansione del business nello sviluppo di nuove opportunità.

Il partner si è distinto per il suo contributo nell’acquisizione di nuovi clienti, supportando l’espansione del business nello sviluppo di nuove opportunità. MuleSoft Excellence: Arsenalia with Amplize

Il partner ha dato un contributo concreto e continuativo allo sviluppo della practice MuleSoft dimostrando solide competenze tecniche e capacità di execution.

Il partner ha dato un contributo concreto e continuativo allo sviluppo della practice MuleSoft dimostrando solide competenze tecniche e capacità di execution. Sales Excellence: Atlantic Technologies (parte del Gruppo Engineering)

Il partner ha registrato eccellenti risultati di vendita, generando valore significativo e nuove opportunità di business.

Il partner ha registrato eccellenti risultati di vendita, generando valore significativo e nuove opportunità di business. Reseller of the Year: Var Group

Il partner ha saputo trasformare il proprio modello di business, ottenendo eccellenti performance come reseller e contribuendo concretamente alla crescita del business.

Il partner ha saputo trasformare il proprio modello di business, ottenendo eccellenti performance come reseller e contribuendo concretamente alla crescita del business. Implementation Excellence: PwC Italia

Il partner si è distinto per aver guidato trasformazioni digitali complesse in settori diversificati, dalla moda al bancario, fino all’industria.

Il partner si è distinto per aver guidato trasformazioni digitali complesse in settori diversificati, dalla moda al bancario, fino all’industria. Agentforce Impact: Deloitte Digital

Il partner ha investito massicciamente in progetti finalizzati a mostrare il futuro dell’intelligenza artificiale con un impatto trasformativo e una visione pionieristica.

Il partner ha investito massicciamente in progetti finalizzati a mostrare il futuro dell’intelligenza artificiale con un impatto trasformativo e una visione pionieristica. Partner of the Year: Accenture

Il partner si è confermato il punto di riferimento strategico all’interno dell’ecosistema Salesforce, eccellendo in ogni singola metrica: dai volumi di business alla formazione, fino alla gestione delle opportunità più complesse.