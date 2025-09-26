FireCloud Total Access: il primo SASE ibrido che scala dalle piccole aziende alle grandi imprese

WatchGuard Technologies, specialista globale nella cybersecurity unificata per i fornitori di servizi gestiti (MSP), annuncia FireCloud Total Access, il primo servizio SASE ibrido che supera il tradizionale modello pensato solo per le grandi imprese e rende la sicurezza Zero Trust e cloud alla portata di MSP (Managed Service Provider) e team IT snelli. Veloce da implementare e semplice da gestire, FireCloud Total Access unifica SWG, FWaaS, ZTNA e gestione dell’identità in un’unica piattaforma cloud per proteggere la moderna forza lavoro ibrida.

FireCloud Total Access è un servizio Zero Trust basato su cloud che estende la sicurezza di livello enterprise a ogni utente, ovunque lavori. Protegge i lavoratori da remoto dalle minacce provenienti da Internet garantendo, allo stesso tempo, un accesso fluido e basato sull’identità a applicazioni SaaS, cloud e private. Eliminando i rischi e la complessità delle VPN tradizionali e dell’hardware per utenti remoti, offre connettività più rapida, sicura e semplice per una forza lavoro distribuita ovunque.

Il nuovo servizio amplia la suite di prodotti FireCloud e consolida la visione SASE ibrida di WatchGuard, presentata all’inizio di quest’anno.

Potenziare SASE e Zero Trust oltre l’impresa

Fino a oggi, le soluzioni SASE ibride e Zero Trust più efficaci erano appannaggio delle grandi aziende con risorse significative. FireCloud Total Access unifica Secure Web Gateway (SWG), Firewall-as-a-Service (FWaaS) e Zero Trust Network Access (ZTNA) in un’unica piattaforma gestita tramite WatchGuard Cloud. Questo approccio semplifica le operazioni, rende la protezione di livello enterprise più accessibile e fornisce ai team IT un percorso graduale e pratico per adottare un modello Zero Trust.

Parte della Unified Security Platform® di WatchGuard, FireCloud Total Access viene erogato attraverso un unico agente di sicurezza e si integra perfettamente con le soluzioni dell’azienda per la difesa di rete, la protezione degli endpoint e l’autenticazione multifattore. Tutti questi livelli alimentano ThreatSync™, il motore XDR basato su intelligenza artificiale di WatchGuard, che garantisce correlazioni più intelligenti, migliore priorità delle minacce e risposte più rapide. Con WatchGuard, le aziende dispongono di una piattaforma progettata per lavorare come un unico ecosistema, massimizzando i risultati in termini di sicurezza e riducendo il carico sui team IT.

Protezione ovunque con SASE ibrido

WatchGuard guida la transizione da difese perimetrali a una sicurezza di rete di nuova generazione per il lavoro da qualsiasi luogo, pensata per le PMI. Con l’adozione sempre più diffusa del cloud, proteggere i dipendenti in ambienti remoti e ibridi non è più un’opzione, ma un requisito essenziale per salvaguardare i dati sensibili e garantire la continuità operativa.

Al centro di questa strategia c’è FireCloud Total Access, che fornisce protezione continua agli utenti remoti e assicura l’accesso sicuro alle applicazioni e ai dati sensibili on-premise. Garantisce che ogni utente e ogni connessione siano protetti, ovunque avvenga il lavoro.

FireCloud Total Access estende le protezioni introdotte dalla soluzione di sicurezza di rete leader di settore di WatchGuard, Firebox, fondamentale per la protezione di uffici, filiali e reti on-premise. Insieme, FireCloud e Firebox offrono la sicurezza completa necessaria per proteggere utenti, applicazioni e infrastrutture nelle reti ibride.

“Il lavoro da remoto e le reti ibride sono ormai una realtà permanente e le organizzazioni hanno bisogno di un modo più semplice per applicare il modello Zero Trust proteggendo gli utenti ovunque,” ha dichiarato Andrew Young, Chief Product Officer di WatchGuard. “FireCloud Total Access permette a MSP e team IT snelli di implementare il servizio in poche ore, applicare policy coerenti da WatchGuard Cloud e sostituire le tradizionali VPN di accesso completo alla rete con un accesso per applicazione basato sull’identità.”

FireCloud Total Access: cosa offre

Zero Trust Network Access (ZTNA): modello di sicurezza che garantisce, per ogni sessione, accesso ad applicazioni private basato su identità e dispositivo. Sostituisce la VPN per utenti remoti consentendo solo l’accesso necessario. Firewall-as-a-Service (FWaaS) con intelligenza artificiale: prevenzione delle intrusioni, sicurezza DNS, sandboxing e applicazione delle policy per utenti fuori rete, con rilevamento basato su AI tramite APT Blocker e Gateway AntiVirus per fermare le minacce avanzate in tempo reale. Secure Web Gateway (SWG) offre filtraggio degli URL, controllo delle applicazioni e gestione della shadow IT tramite ispezione TLS. FireCloud Total Access semplifica l’emissione e la validazione dei certificati nel cloud, garantendo un’analisi approfondita del traffico crittografato per rilevare phishing, malware e visite a siti rischiosi, senza aumentare il carico operativo. Integrazione nell’ecosistema: FireCloud Total Access si integra con AuthPoint® (MFA/SSO), ThreatSync™ (XDR) e WatchGuard Endpoint Security per implementare il modello Zero Trust su identità, endpoint e reti, tutto gestito tramite WatchGuard Cloud.

“I nostri clienti vogliono meno strumenti, meno complessità e risultati migliori,” ha dichiarato Alex Dumas, Principal Engineer di Ember One, partner di WatchGuard. “Con FireCloud Total Access possiamo standardizzare la protezione web e l’accesso alle app private su più tenant, offrire valore da un unico portale e scalare i servizi ricorrenti senza aumentare i costi di gestione.”

Pensato per MSP e PMI: i vantaggi di FireCloud Total Access

Implementazione in poche ore, non settimane: non richiede hardware né configurazioni VPN complesse. Policy e protezioni vengono fornite istantaneamente tramite WatchGuard Cloud per un rollout rapido e scalabile.

non richiede hardware né configurazioni VPN complesse. Policy e protezioni vengono fornite istantaneamente tramite WatchGuard Cloud per un rollout rapido e scalabile. Gestione leggera: MSP e team IT dispongono di gestione multi-tenant, ereditarietà delle policy e reportistica pronta all’uso.

MSP e team IT dispongono di gestione multi-tenant, ereditarietà delle policy e reportistica pronta all’uso. Modello commerciale prevedibile: la licenza per utente si adatta ai modelli di ricavi ricorrenti dei partner, combinando convenienza e risultati di livello enterprise.

la licenza per utente si adatta ai modelli di ricavi ricorrenti dei partner, combinando convenienza e risultati di livello enterprise. Un’unica piattaforma potente: FireCloud Total Access si integra con i servizi di rete, endpoint e identità di WatchGuard, tutti collegati a ThreatSync™, il motore XDR basato su AI che garantisce rilevamento più intelligente e risposta più rapida, riducendo il carico sui team IT.

FireCloud Total Access si integra con i servizi di rete, endpoint e identità di WatchGuard, tutti collegati a ThreatSync™, il motore XDR basato su AI che garantisce rilevamento più intelligente e risposta più rapida, riducendo il carico sui team IT. Zero Trust su misura: offre protezione di livello enterprise senza i costi o la complessità delle soluzioni tradizionali.

Disponibilità

FireCloud Total Access è disponibile dal 25 settembre 2025 tramite la potente rete di quasi 17.000 MSP di WatchGuard, che offrono servizi di rivendita e gestione in oltre 20 paesi. I partner possono accedere a prove self-service, materiali formativi e demo del prodotto tramite WatchGuard Cloud e il WatchGuard Partner Portal.