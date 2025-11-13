AikomGo: il nuovo portale e-commerce B2B per un’esperienza d’acquisto più semplice, veloce e autonoma

Aikom Technology, distributore italiano e internazionale di soluzioni per telecomunicazioni, sicurezza e connettività, presenta ufficialmente AikomGo, il nuovo portale e-commerce B2B nato per affiancare e potenziare il proprio modello di vendita (SCOPRILO QUI).

AikomGo nasce per offrire a system integrator, installatori e service provider uno strumento digitale efficace, progettato per semplificare l’operatività quotidiana e ottimizzare il tempo dedicato agli acquisti. Il portale consente di consultare in autonomia, in tempo reale e in ogni momento (24/7) giacenze, listini, promozioni e documentazione, oltre a completare gli acquisti in modo semplice, rapido e sicuro senza passaggi intermedi.

“Questa piattaforma non sostituisce il nostro rapporto diretto con i clienti, ma lo potenzia,” spiega Raffaele Bianchi, Sales & Marketing Director di Aikom Technology. “AikomGo e il team commerciale lavorano come due forze complementari: quando servono velocità ed efficienza, il portale è la risposta. Quando servono progetto e competenza, il team rimane a completa disposizione.”

Con AikomGo, Aikom integra un canale digitale pensato per essere più vicino, più reattivo e più flessibile rispetto alle nuove esigenze del mercato.

Il portale non è solo un punto vendita online, ma una vera e propria estensione del servizio, che semplifica la gestione delle attività quotidiane e libera risorse preziose da destinare al business.

Sottolinea il valore strategico dell’iniziativa anche Mauro Renzi, General Manager di Aikom Technology: “L’attivazione di AikomGo è il risultato di un progetto sfidante che siamo orgogliosi di aver concretizzato. Non lo consideriamo un traguardo, ma l’inizio di un percorso evolutivo. Il portale sarà oggetto di continui sviluppi per renderlo sempre più innovativo e orientato ad agevolare l’esperienza dell’utente, con l’obiettivo di offrire uno strumento digitale sempre più utile, efficiente e in linea con le esigenze del mercato.”

Aikom Technology consolida così la propria posizione come distributore a valore aggiunto, che affianca al servizio consulenziale tradizionale uno strumento digitale moderno, sempre accessibile e progettato per dare più tempo ai progetti e meno alla burocrazia.

Accedi subito al portale QUI e scopri tutte le funzionalità di AikomGo!