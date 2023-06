AInlab, l’AI secondo TD SYNNEX

Si chiama AInlab il centro integrato di tecnologie realizzato da TD SYNNEX in collaborazione con alcuni tra i più importanti vendor e partner del settore.

L’obiettivo è quello di apportare un fondamentale supporto nell’identificare opportunità di business nel campo AI, appoggiandosi a un centro di competenze d’infrastruttura e a un’area demo dove sviluppare nuovi modelli basati sulle tecnologie AMD, Dell Technologies, NVIDIA e VMWare.

Un luogo, quindi, sia virtuale che fisico dove gli esperti possono collaborare e scambiarsi competenze, condividere best practices, creare configurazioni e soprattutto testare e sviluppare soluzioni di AI.

AInlab parte del Tech Lab di TD SYNNEX

AInlab nasce all’interno del più ampio progetto di laboratori tecnologici presenti in TD SYNNEX, Tech Lab, che include uno spazio dedicato ai dispositivi per la domotica e la smart home, un laboratorio sui prodotti audiovideo di Maverick AV Solutions, un’area dedicata alle soluzioni Cisco e un centro interamente realizzato per le tecnologie IBM. Tech Lab, quindi, si pone l’obiettivo di aumentare le opportunità di business per i propri clienti toccando con mano le soluzioni tecnologiche dei nostri vendor partner.

AInlab, nello specifico, offre alle aziende la possibilità di entrare a far parte di una community, di accedere a una serie di assets e servizi messi a disposizione dall’ecosistema di TD SYNNEX sull’AI, nonché l’opportunità di inserire i propri casi d’uso in un catalogo, aumentando la visibilità delle proprie soluzioni sul mercato. È destinato ad aziende, start up, sviluppatori e system integrator con l’obiettivo di democratizzare l’accesso all’Intelligenza Artificiale grazie alla condivisione di casi d’uso concreti, ma soprattutto all’accesso a un network di partner tecnologici con i quali costruire opportunità di business.

Silvia Zagaria, BU Manager Software di TD SYNNEX Italy ha dichiarato: “L’obiettivo che si pone TD SYNNEX con AInlab è quello di creare un ecosistema in grado di accelerare le opportunità di business legate all’intelligenza Artificiale attraverso le competenze, la capacità consulenziale e i numerosi asset messi a disposizione dei partner. Grazie alla presenza del demo lab che inaugureremo a fine giugno nella sede di San Giuliano Milanese daremo la possibilità di toccare con mano concretamente i campi di utilizzo delle tecnologie di Nvidia, VMware, Dell Technologies, AMD”.