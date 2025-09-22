Akamai Partner Connect: un nuovo programma globale per i partner

Akamai Technologies, l’azienda di cybersecurity e cloud computing che abilita e protegge il business online, ha annunciato il lancio di Akamai Partner Connect, un programma globale unificato che sostituisce la sua precedente struttura per i partner con un unico sistema in grado di supportare le operazioni di rivendita, distribuzione, abilitazioni di soluzioni tecniche, servizi e recensioni. Il programma introduce migliori incentivi allineati ad offerte strategiche, suddivisione in livelli a seconda dell’area geografica e accesso semplificato a strumenti e servizi di assistenza.

Akamai Partner Connect verrà lanciato a livello globale nel 3° trimestre del 2025.

Caratteristiche principali dell’Akamai Partner Connect

Il nuovo sistema consolida più percorsi per il go-to-market in un’unica piattaforma progettata per ridurre le complessità e semplificare i modelli di engagement per i partner che possono variare in base all’area geografica.

Akamai Partner Connect segna la prima integrazione di tutti i tipi di partner da parte di Akamai in un unico programma globale, decentralizzando allo stesso tempo i criteri di qualificazione per riflettere meglio le condizioni specifiche del mercato. Questo approccio tiene conto dei riscontri dei partner che desiderano un maggior livello di semplicità, flessibilità e supporto.

I principali vantaggi di Akamai Partner Connect includono:

Un unico programma semplificato per rivenditori, distributori, provider di servizi, distributori di servizi tecnologici (TSD) e partner di riferimento, che semplifica i processi di engagement, crescita e scalabilità.

per rivenditori, distributori, provider di servizi, distributori di servizi tecnologici (TSD) e partner di riferimento, che semplifica i processi di engagement, crescita e scalabilità. Struttura in livelli localizzati, che riflette il livello di maturità del mercato e premia le performance dei partner a livello locale

che riflette il livello di maturità del mercato e premia le performance dei partner a livello locale Incentivi allineati con le aree delle soluzioni strategiche, che premiano i partner per la loro capacità di favorire il successo e la crescita dei clienti

che premiano i partner per la loro capacità di favorire il successo e la crescita dei clienti Un solido livello di supporto e assistenza, con formazione integrata, risorse tecniche e strumenti utili per il successo dei clienti

Il nuovo Akamai Partner Connect offre ai partner cloud-based ulteriori opportunità di collaborazione. I partner dei servizi cloud esistenti rimangono vincolati al livello di assistenza previsto dai loro contratti dedicati, mentre i rivenditori possono continuare ad usufruire degli sconti a loro riservati in base ai volumi utilizzati. Inoltre, il nuovo programma consente ai fornitori di software indipendenti (ISV) di entrare facilmente a far parte dell’ecosistema dei partner di Akamai nel processo di evoluzione della strategia del cloud per i partner da parte dell’azienda.

Dichiarazioni

“Da un confronto con i partner è emerso che cercano un engagement più semplice, incentivi più chiari e una maggiore flessibilità a livello locale“, ha affermato Paul Joseph, Executive Vice President del Global Channels di Akamai. “Akamai Partner Connect si basa sui loro riscontri per soddisfare le esigenze delle diverse tipologie di partner scegliendo le soluzioni più appropriate per le loro attività aziendali, allineare i premi a soluzioni strategiche e fornire ai team locali un maggior controllo per supportare i partner nelle aree e nei modi con cui si trovano ad operare“.

“Sono rimasto positivamente colpito dal nuovo programma per i partner di Akamai, che ritengo sia in grado di soddisfare pienamente l’esigenza di gestire un canale IT che cambia in modo sempre più rapido e radicale. Non solo i rivenditori apprezzeranno la semplificazione, la flessibilità e i nuovi servizi forniti dal nuovo programma, ma potranno anche trarre vantaggio da una serie di incentivi economici che rendono la partnership con Akamai ancora più interessante”, ha affermato Michele Bondi, Director of Cybersecurity, ICOS.