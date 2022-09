Synology lancia Active Insight

Synology ha annunciato il lancio ufficiale di Active Insight, la sua piattaforma di gestione e monitoraggio dei server ospitata su cloud con cui gli amministratori possono proteggere i loro sistemi Synology in tutto il mondo dal rischio di guasti hardware, perdita di dati, attività sospette, vulnerabilità software e tanto altro.

“Centinaia di migliaia di utenti hanno testato Active Insight durante il periodo Beta e hanno provato di persona come la sorveglianza, la gestione e la sicurezza avanzata aiutano aziende e fornitori di servizi IT a proteggere i server Synology in tutto il mondo”, ha dichiarato Angel Huang, Product Manager presso Synology “Anche mentre lanciamo il servizio, stiamo lavorando a diverse nuove funzionalità che annunceremo prossimamente”.

Monitoraggio sicuro di implementazioni per la larga distribuzione

Active Insight è un nuovo servizio cloud di Synology che riunisce le metriche sulle prestazioni del sistema, le informazioni sullo stato, i registri delle attività e gli avvisi di sicurezza più importanti su una dashboard chiara e intuitiva, perfetta per tutti i clienti sia che gestiscano solo un paio di sistemi Synology o centinaia. La nuova piattaforma offre una panoramica istantanea dei dati importanti e aiuta gli utenti a superare facilmente colli di bottiglia e dispositivi problematici nella loro implementazione.

La possibilità di controllare facilmente centinaia di sistemi è un progresso importante, ma non finisce qui. Report, avvisi e notifiche sono una parte essenziale di Active Insight e consentono al servizio di offrire una protezione H24, sette giorni su sette. Quando gli amministratori non hanno tempo per controllare proattivamente i loro sistemi, Active Insight continua a monitorarli per rilevare i segnali di eventuali problemi e acquisire i dati per identificare le minacce in tempo reale o per effettuare analisi successive.

Affrontare i rischi prima che si trasformino in problemi

In Active Insight, i report personalizzati permettono ai team IT di effettuare valutazioni periodiche della sicurezza e integrità della loro implementazione mediante riepiloghi strutturati che possono essere esportati e trasmessi via mail per facilitarne la condivisione e a fini di archiviazione. Disponibili in formato di documenti e fogli di calcolo, i report offrono approfondimenti su prestazioni, stato di aggiornamento e backup, nonché sulle attività degli utenti nell’ambito dell’implementazione.

Quando Active Insight valuta che una metrica possa indicare un rischio per i sistemi o i dati, lo notifica agli amministratori, suggerendo le possibili cause e gli step necessari per la soluzione. Gli eventi definiti da sistema possono essere completati configurando dei valori di soglia personalizzati in base alle esigenze o valutazioni individuali. E con l’app mobile Active Insight, il personale può scegliere di restare sempre aggiornato mediante le notifiche push riguardo a possibili problemi e attività rilevanti.

Accessi, backup e aggiornamenti gestiti dal cloud

In aggiunta al monitoraggio delle prestazioni di sistema, Active Insight consente agli amministratori anche di sfruttare la potenza del cloud per proteggere i server Synology di tutto il mondo da software obsoleti, falle nella protezione dei dati e attività utente non autorizzate. Gli amministratori possono vedere i dati aggregati per monitorare la sicurezza globale dell’implementazione, controllare la situazione per ogni dispositivo, analizzare i record dettagliati e intervenire di conseguenza, il tutto da una stessa app o console web.

Uno sguardo alla panoramica sulle attività di accesso basta a svelare se il numero dei tentativi di accesso falliti è particolarmente elevato, mentre Active Insight invia le notifiche in tempo reale qualora i tentativi di accesso sembrino riprodurre uno schema che desta sospetti, in modo da consentire agli amministratori di ispezionare ulteriormente gli account e gli indirizzi IP coinvolti e, possibilmente, adottare ulteriori misure a protezione di sessioni problematiche.

Una panoramica sugli stati di backup di ogni dispositivo aiuta i clienti a proteggersi da eventuali lacune nella protezione dei dati sui sistemi Synology dovute ad attività di backup fallite o parziali in Hyper Backup e facilita l’ulteriore ispezione dei dispositivi interessati. Infine, la funzionalità di gestione degli aggiornamenti di Active Insight prevede la gestione delle versioni attive per il sistema operativo Synology DSM nonché di altri pacchetti Synology per consentire agli amministratori di rilevare firmware e software obsoleti e forzare gli aggiornamenti direttamente dall’interfaccia online.

Vantaggi per implementazioni di ogni grandezza

Active Insight ha dato prova di essere uno strumento potente in una varietà di casi d’uso. Il monitoraggio automatizzato e centralizzato offre benefici ovvi alle implementazioni grandi e distribuite. Ma anche i manager di soluzioni più piccole possono trarre vantaggio dall’affidabilità degli accessi e dall’alta disponibilità offerti da una piattaforma ospitata su cloud.

Active Insight si affida ai dati di telemetria forniti dai dispositivi host e non richiede ulteriori attività di configurazione o manutenzione. Gli utenti possono monitorare e gestire le implementazioni per diversi clienti aggiungendo molteplici account Synology al loro account Active Insight. Tutto questo ne fa uno strumento estremamente conveniente per le organizzazioni e i team che vogliono affidare le attività di monitoraggio dei dispositivi in outsourcing a fornitori di servizi gestiti o altre terze parti.

Disponibilità

Active Insight è disponibile ufficialmente sui mercati internazionali a partire da oggi. Sono disponibili i piani Free e Premium. I servizi Active Insight richiedono un account Synology.

Gli utenti interessati sono invitati a testare tutte le funzionalità Premium durante una prova gratuita di 60 giorni. Chi si abbona entro la fine del 2022 avrà diritto a uno sconto fino al 50% sulle prevendite.