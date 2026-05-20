Arrow Electronics amplia l’accordo di distribuzione con Veeam in EMEA

Arrow Electronics, fornitore globale di tecnologia, ha ampliato l’accordo di distribuzione con Veeam, specialista nella resilienza dei dati e nella gestione della postura di sicurezza. In base all’estensione dell’accordo, Arrow distribuirà le soluzioni Veeam in Italia, Olanda, Polonia e Svizzera, ampliando la collaborazione già esistente tra le due aziende nella regione EMEA.

L’accordo ampliato offre ai partner di canale di Arrow nei nuovi Paesi inclusi, l’accesso al portfolio di soluzioni per la resilienza dei dati di Veeam, supportando i clienti nel potenziamento delle strategie di backup, ripristino, resilienza informatica e protezione dei dati nel cloud ibrido.

Poiché le organizzazioni continuano a gestire ambienti IT sempre più distribuiti, la domanda di soluzioni che supportino la protezione sicura dei dati, la capacità di ripristino e la mobilità dei workload continua a crescere. L’estensione dell’accordo riflette una crescente attenzione dei partner di canale verso il supporto ai clienti nel migliorare la resilienza, semplificando al contempo la gestione di ambienti cloud, virtualizzati e on-premise.

“Poiché i clienti stanno rivalutando il modo in cui proteggono e ripristinano i dati negli ambienti ibridi, i partner di canale cercano soluzioni comprovate, flessibili e più semplici da implementare operativamente” ha dichiarato Mike Worby, head of strategic alliances di Arrow Enterprise Computing Solutions in EMEA. “L’espansione della nostra partnership con Veeam consolida la nostra capacità di supportare i partner di canale a livello locale, aiutandoli al tempo stesso a rispondere alle crescenti esigenze dei clienti in materia di resilienza e ripristino dei dati.”

“Con la continua espansione del nostro ecosistema di partner di canale nell’area EMEA, collaborare con distributori come Arrow è fondamentale per garantire che i partner possano accedere localmente alle giuste soluzioni, a competenze e supporto” ha sottolineato David Tedd, senior director distribution and VCSP EMEA di Veeam. “L’estensione del nostro accordo a ulteriori mercati ci permette di fornire ai partner di canale strumenti ancora migliori per aiutare i clienti a potenziare la resilienza dei dati, migliorare la preparazione al ripristino e proteggere con sicurezza i propri dati in ambienti ibridi sempre più complessi.”