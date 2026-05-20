Wasabi accelera la crescita del canale puntando su cyber resilience e cloud storage flessibile per gli MSP

Wasabi Technologies, azienda di hot cloud storage, rafforza nel primo trimestre del 2026 l’ecosistema di partner in EMEA, consolidando il focus sulla cyber resilience in un contesto segnato dall’aumento di minacce ransomware, crescita dei dati trainata dall’IA e una pressione sempre maggiore sui costi.

I dati del Wasabi Global Cloud Storage Index 2026 confermano la centralità della protezione dei dati: il 42% delle organizzazioni europee ha subito un attacco informatico che ha comportato la perdita di accesso ai dati nel cloud (41% in Italia), mentre il 92% effettua oggi il backup di dati e applicazioni di IA in produzione (percentuale che rimane invariata in Italia). Con la diffusione dell’intelligenza artificiale in ambito aziendale, proteggere sia i dati primari sia quelli di backup diventa un elemento chiave di strategie più ampie di resilienza informatica.

Per aiutare i partner a cogliere appieno le opportunità legate all’evoluzione del mercato, Wasabi mette a disposizione di MSP, VAR, distributori e system integrator soluzioni che combinano protezione di livello enterprise, flessibilità operativa e modelli di costo prevedibili. Al centro dell’offerta si colloca Covert Copy, una funzionalità patent-pending per il ripristino in caso di ransomware, che crea una copia invisibile e immutabile dei dati critici, garantendone la protezione e l’inaccessibilità anche durante un attacco.

Wasabi ha rafforzato la propria proposta di resilienza informatica ampliando la collaborazione con Commvault attraverso una soluzione congiunta focalizzata sulla protezione affidabile dei dati e su uno storage cloud conveniente. L’azienda ha inoltre potenziato l’integrazione con Synology, consentendo ai partner di offrire soluzioni di backup e storage sicure e integrate, che combinano infrastrutture on-premise e storage cloud scalabile. Queste integrazioni tecnologiche semplificano l’implementazione per MSP e reseller e contribuiscono a rafforzare le strategie di cyber resilience, favorendo la mitigazione del rischio, il ripristino rapido basato su backup immutabili e una gestione dei dati efficiente anche in termini di costi. Allo stesso tempo, consentono ai System Integrator di offrire ai clienti un valore aggiunto ancora maggiore grazie all’integrazione delle tecnologie. Una risposta concreta alle esigenze dei clienti che intendono modernizzare le proprie strategie e i propri ambienti di protezione di dati e processi di business.

Per sostenere ulteriormente le strategie di crescita dei partner, Wasabi ha introdotto Wasabi Account Control Manager Self-Activation, una funzionalità che offre agli MSP gestione multi-tenant gratuita e onboarding one-click. Questa novità consente di ridurre il time-to-market e migliorare l’efficienza operativa, offrendo un vantaggio competitivo decisivo in un canale sempre più dinamico.

“La resilienza informatica non è più soltanto una priorità IT, ma un vero imperativo di business, e i nostri partner stanno guidando questo cambio di prospettiva in tutta l’area EMEA”, dichiara Kevin Dunn, VP e General Manager EMEA di Wasabi Technologies. “Grazie a innovazioni come Covert Copy, a integrazioni sempre più profonde con partner storici quali Commvault e Synology, e a modelli di consumo flessibili, aiutiamo i partner a offrire soluzioni di storage sicure e ad alte prestazioni, capaci di proteggere i dati critici e, al tempo stesso, garantire ai clienti il controllo dei costi e la semplicità necessari per scalare”.

La strategia incentrata sui partner di Wasabi continua a favorire la crescita nell’area EMEA. Facendo leva sull’assenza di costi di egress, su un’architettura ad alte prestazioni e su un modello di pricing prevedibile, i partner possono cogliere nuove opportunità in ambiti ad alto potenziale come la protezione dei dati e l’IA.

Roland Leick, Co-CEO di cloudgermany.de GmbH e RÖDL IT Operation , aggiunge: “Covert Copy di Wasabi rappresenta molto più di un’ultima linea di difesa per la nostra infrastruttura. Collaboriamo con Wasabi da diversi anni per proteggere i nostri dati e replicare nel cloud le informazioni critiche dei clienti. Con l’implementazione di Covert Copy, possiamo contare sulla piena sicurezza dei dati archiviati e sulla possibilità di ripristinarli in qualsiasi momento. Questa soluzione risponde ai nostri requisiti di riservatezza, integrità e disponibilità. Un valore che mettiamo a disposizione anche di tutti i nostri clienti”.

Neil Brosnan, Vendor Alliance Director di Exclusive Networks UK, conclude: “La partnership con Wasabi nasce dalla convinzione condivisa che la cyber resilience parta dai dati: dal modo in cui vengono archiviati, protetti e governati. Con l’adozione dell’IA e delle applicazioni di nuova generazione, il volume e il valore dei dati crescono rapidamente, generando nuove pressioni normative e ampliando la superficie di attacco. La capacità di gestire, proteggere e ripristinare questi dati è ormai cruciale per il business. Insieme, aiutiamo i partner a cogliere questa opportunità, combinando storage cloud ad alte prestazioni, competenze go-to-market e supporto dedicato, per favorire una crescita concreta nel mercato”.