Scuole sicure: la comunicazione è il primo sistema di protezione

Maggio è il mese del Building Safety Month, la campagna promossa dall’International Code Council (ICC) per sensibilizzare istituzioni, professionisti e comunità sull’importanza di edifici più sicuri, sostenibili e resilienti. Un’occasione preziosa per riflettere su un tema che riguarda milioni di persone ogni giorno: la sicurezza degli edifici scolastici.

Le scuole sono ambienti complessi. Ospitano centinaia, a volte migliaia di persone, la maggior parte delle quali minorenni, in spazi articolati, con ingressi multipli, aule distribuite su più piani, palestre, laboratori, cortili. Sono luoghi vivi, in continuo movimento. E sono luoghi dove la sicurezza non può essere affidata solo a serrature, telecamere o sistemi di allarme.

La sicurezza di una scuola dipende, in misura determinante, dalla qualità della comunicazione. Perché quando accade qualcosa, un incidente, un’emergenza sanitaria, un accesso non autorizzato, un evento critico, la prima variabile che fa la differenza non è la tecnologia installata: è il tempo che intercorre tra il momento in cui si percepisce un problema e quello in cui le persone giuste ricevono l’informazione giusta e possono agire.

Cosa accade davvero quando scatta un’emergenza a scuola

Proviamo a immaginare uno scenario concreto. Un insegnante in palestra si accorge di un malore grave tra gli studenti. O una bidella vede una persona sconosciuta aggirarsi in un corridoio del piano seminterrato. O ancora: suona l’allarme antincendio, ma non è chiaro se si tratta di un falso allarme o di un incendio reale.

In molte scuole italiane, la risposta a questi scenari segue ancora un iter informale: si chiama il collaboratore scolastico, si cerca la segreteria, si tenta di raggiungere il preside. Si perde tempo prezioso in una catena di comunicazioni non strutturata, dove ogni passaggio aggiunge latenza e incertezza.

Il problema non è la mancanza di protocolli: spesso i piani di emergenza esistono. Il problema è che, nel momento critico, la comunicazione non funziona come dovrebbe. E senza comunicazione, anche il miglior piano di sicurezza rischia di rimanere sulla carta.

La rapidità non basta: serve anche il controllo

Negli ultimi anni, la consapevolezza su questo tema è cresciuta anche a livello normativo internazionale. Negli Stati Uniti, l’Alyssa’s Law (nata in risposta a tragici episodi di violenza nelle scuole) richiede agli istituti l’installazione di pulsanti antipanico che trasmettano allarmi direttamente alle forze dell’ordine. Un passo importante, che punta alla velocità di attivazione dell’allarme.

Ma la velocità da sola non è sufficiente. La vera gestione di un’emergenza richiede anche controllo: la capacità di verificare cosa sta accadendo, di capire la situazione in tempo reale, di coordinare le risposte in modo strutturato.

È esattamente questa la logica alla base della norma europea EN 50726-1, uno standard che introduce per la prima volta in Europa un quadro chiaro per i Sistemi di Risposta alle Emergenze e ai Pericoli (EDRS, Emergency and Danger Response Systems). La norma non si limita a richiedere l’attivazione di un allarme: definisce un processo completo che va dall’allerta alla verifica, dalla comunicazione alla risposta coordinata, fino alla documentazione dell’evento.

E attribuisce esplicitamente alla dirigenza la responsabilità di garantire che questo processo sia strutturato, mantenuto e verificato nel tempo. Non è più solo una questione tecnica: è una responsabilità organizzativa e, in caso di inadempienza, anche legale.

Perché la scuola è un contesto ad alta complessità

Gli edifici scolastici presentano caratteristiche che li rendono particolarmente sfidanti dal punto di vista della sicurezza e della comunicazione.

La distribuzione degli spazi è il primo elemento critico: aule, laboratori, palestre, spazi comuni e aree esterne si trovano spesso in zone fisicamente distanti tra loro, rendendo difficile una comunicazione rapida e capillare. A questo si aggiunge la variabilità delle presenze: durante la ricreazione, l’uscita o gli eventi extrascolastici, il personale è distribuito in modo imprevedibile.

C’è poi il tema dell’accesso: le scuole devono essere aperte e accoglienti, ma al tempo stesso devono poter controllare e gestire chi entra. Genitori, fornitori, personale esterno, visitatori: ogni accesso non autorizzato o non verificato rappresenta un rischio potenziale.

Infine, c’è la questione della popolazione presente: studenti di ogni età, inclusi bambini e ragazzi con disabilità o mobilità ridotta, che richiedono attenzioni specifiche nella progettazione dei percorsi di evacuazione e dei sistemi di comunicazione.

Un sistema di comunicazione strutturato: cosa cambia concretamente

Adottare un sistema di comunicazione strutturato in una scuola significa trasformare la gestione delle emergenze da reattiva a controllata. Non si tratta solo di installare nuovi dispositivi: si tratta di ridisegnare il modo in cui le informazioni fluiscono all’interno dell’istituto.

Un sistema interfonico professionale integrato consente di attivare un allarme da qualsiasi punto del campus, che sia una palestra, un corridoio o un ingresso secondario, e di indirizzarlo immediatamente alla persona o alla funzione responsabile, senza passare per catene telefoniche informali. La comunicazione è bidirezionale: chi riceve l’allarme può parlare direttamente con chi lo ha attivato, verificare la situazione in tempo reale e prendere decisioni consapevoli.

Il controllo degli accessi diventa parte di un ecosistema integrato: i terminali all’ingresso non sono semplici citofoni, ma nodi di un sistema che permette di identificare i visitatori, autorizzare o negare l’accesso, e mantenere una traccia documentata di ogni interazione.

I sistemi di diffusione sonora unificata permettono di trasmettere annunci chiari e intelligibili in ogni area dell’edificio, anche in ambienti rumorosi come palestre o mense, con messaggi differenziati per zona e per tipo di evento. Nella quotidianità supportano le attività ordinarie: la campanella, gli avvisi agli studenti, le comunicazioni al personale. Nelle emergenze, diventano lo strumento attraverso cui si coordina l’evacuazione o si gestisce un lockdown.

Ogni evento è registrato automaticamente, creando una documentazione tracciabile che supporta le verifiche successive e le eventuali responsabilità legali.

Accessibilità e inclusione: nessuno deve essere lasciato indietro

Un piano di sicurezza scolastica è efficace solo se tiene conto di tutti gli occupanti dell’edificio. L’European Accessibility Act e le normative italiane in materia di inclusione

impongono che gli spazi scolastici siano progettati per essere fruibili anche da studenti e personale con disabilità fisica o sensoriale.

Questo principio vale anche per i sistemi di comunicazione d’emergenza. I terminali interfonici devono essere accessibili anche a chi si trova in carrozzina e a chi ha difficoltà uditive o visive. Gli spazi calmi, aree protette dove le persone attendono i soccorsi in sicurezza, devono quindi essere dotati di sistemi di comunicazione bidirezionale affidabili, conformi alla norma EN 62820, che garantiscano il contatto costante con chi coordina l’evacuazione, per poter affrontare al meglio qualsiasi emergenza per chiunque.

In una scuola, a maggior ragione, l’accessibilità dei sistemi di sicurezza non è un dettaglio tecnico: è una questione di equità e di responsabilità.

Dalla norma alla pratica: un investimento che “s’ha da fare”

Nelle scuole, la sicurezza non può essere affidata solo a telecamere e serrature. Serve un sistema di comunicazione che, nel momento critico, permetta a ogni persona presente di lanciare un allarme, ricevere istruzioni e sapere cosa fare. La tecnologia c’è: la sfida è sceglierla, integrarla e mantenerla con la stessa cura con cui si progettano gli spazi fisici.

Un sistema interfonico professionale, integrato con la diffusione sonora, il controllo degli accessi e i sistemi di videosorveglianza, non è un costo aggiuntivo: è l’infrastruttura che dà senso a tutto il resto. È ciò che permette a un’insegnante di chiedere aiuto in modo immediato, a un responsabile della sicurezza di capire cosa sta accadendo in tempo reale, a un dirigente scolastico di coordinare un’evacuazione in modo ordinato e documentato. Il Building Safety Month è l’occasione giusta per ricordarlo: la sicurezza degli edifici scolastici non si misura solo nella solidità delle strutture fisiche. Si misura anche nella capacità di comunicare, in modo chiaro, rapido e strutturato, quando conta davvero.

Commend per le scuole: comunicazione e sicurezza integrate

Commend Italia affianca scuole e istituti universitari nella progettazione e nell’installazione di sistemi interfonici professionali, soluzioni di diffusione sonora IP e sistemi ASBIS (Advanced Security Building Intercom System) conformi alle norme EN 50726-1, EN 62820 e IEC 62443-4.1 per la cyber security.

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A cura di Alessandro Amodio, Amministratore Delegato Commend Italia