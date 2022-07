Arrow Electronics conferma anche in Italia l’accordo di distribuzione con Ivanti

Arrow Electronics, fornitore globale di tecnologia, ha siglato anche in Italia, con l’obiettivo di consolidare la collaborazione nelle principali regioni in EMEA, l’accordo di distribuzione con Ivanti, fornitore della piattaforma di automazione Neurons che rileva, gestisce, protegge e supporta gli asset IT dal cloud all’edge.

L’ampliamento dell’accordo consentirà ad Arrow di distribuire l’intero portfolio di prodotti di Ivanti, affinché il distributore a valore possa sviluppare tecnologie e progetti innovativi e complessi, potenziando l’ampia gamma di soluzioni e servizi di consulenza aziendale sui principali vendor di tecnologia già offerti ai partner di canale, sull’intero territorio italiano.

La diffusione delle nuove modalità di lavoro a distanza spingono i professionisti delle imprese a utilizzare un’ampia varietà di dispositivi per accedere alle applicazioni e ai dati IT attraverso le reti informatiche, per poter rimanere produttivi e lavorare da qualunque luogo. Dalla sua nascita, Ivanti ha concentrato le strategie sullo sviluppo di una piattaforma di gestione integrata per rispondere alle esigenze dei dipendenti aziendali con tecnologie altamente innovative. La piattaforma di automazione Ivanti Neurons si basa su tre pilastri di sviluppo prodotti: Unified Endpoint Management (UEM), Zero Trust Network (ZTA) ed Enterprise Service Management (ESM) e abilita i dispositivi aziendali con funzionalità di self-healing and self-protecting, consentendo agli utenti di lavorare in autonomia e da “qualsiasi luogo” con la massima affidabilità e sicurezza.

Ivanti sta vivendo un momento di grande sviluppo del proprio business, dopo le integrazioni caratterizzate dalle acquisizioni delle società Pulse Secure, MobileIron, Cherwell e Risk Sense, avvenute nel periodo 2020-2021. Ivanti e Arrow, sono in grado di assicurare a system integrator e rivenditori specializzati le migliori expertise, spingendo su rivenditori qualificati e Managed Service Provider specializzati nella sicurezza IT, per poter supportare le esigenze delle imprese di medie e grandi dimensioni sull’intero territorio.

“Siamo soddisfatti di aver ampliato l’accordo con Arrow in Italia, che è leader nella distribuzione di soluzioni cloud, di sicurezza e IT per le imprese e la consolidata esperienza negli ambienti hybrid lo rende il partner ideale per supportare la crescente domanda della piattaforma Ivanti Neurons – ha dichiarato Donato Paladino, Distributor Manager di Ivanti in Italia -. Le nostre soluzioni si integrano perfettamente nel portfolio di tecnologie e servizi di cybersecurity offerte da Arrow, contribuendo a realizzare un ecosistema di rivenditori specializzati nel nostro Paese. Insieme, abbiamo già iniziato a sviluppare nuovi progetti per aiutare i clienti a ridurre i rischi informatici in un ambiente sempre più complesso.”

“La firma di questo accordo rappresenta un importante completamento al nostro portfolio, consentendoci di fornire l’intera gamma di prodotti e servizi di Ivanti, unitamente a quelle che già offrivamo di MobileIron e Pulse Secure – ha dichiarato Michele Puccio, Country Manager per Arrow Enterprise Computing Solutions in Italia –. Sfidiamo continuamente noi stessi per offrire le migliori soluzioni e tecnologie ai nostri partner e, con questa collaborazione, riusciamo a consolidare un’offerta di soluzioni end-to-end per reti IoT ed edge oggi unica sul mercato, al fine di supportare le imprese clienti dei nostri partner a crescere e a operare più velocemente e in modo efficiente, per vincere le nuove sfide in un mercato assolutamente dinamico”.