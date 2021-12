Arrow Electronics: webinar gratuito su Citrix Wrike il 10 dicembre per una collaboration di nuova generazione

Con la crescita considerevole dei progetti di digitalizzazione avviati negli ultimi due anni è importante che ogni azienda renda smart e collaborativa l’organizzazione di tutti i processi aziendali con l’obiettivo di migliorare il flusso di lavoro. Lo sdoganamento del lavoro da remoto ha profondamente cambiato le modalità di lavorare e sono sorte nuove esigenze per garantire che il lavoro possa essere svolto in maniera efficiente e sicura in qualsiasi luogo e da qualsiasi dispositivo. Questo tema sarà al centro di un virtual workshop organizzato da Arrow Electronics, fornitore globale di tecnologia, sul mondo di Citrix Wrike (REGISTRATI QUI).

Caratteristica vincente della nuova soluzione di collaboration di Citrix, che nasce proprio per ottimizzare il lavoro dei team aziendali, è quella di rendere estremamente semplice e intuitiva l’organizzazione del lavoro di chiunque, in qualunque situazione, da qualsiasi posizione e da qualsiasi dispositivo.

L’appuntamento con l’evento digitale dedicato a Citrix Wrike è fissato per venerdì 10 dicembre dalle ore 11.00 alle ore 12.00: un’ora dove il tempo sarà diviso tra la parte Sales e la parte tecnica. La partecipazione al webinar è a titolo completamente gratuito ma è necessario iscriversi a questo LINK.

Agenda dell’evento: – Introduzione – Wrike – Licensing e Sconti – Funzionamento del prodotto – Trials e Demo per i partner – Conclusioni e domande

Vi ricordiamo che Citrix ha acquisito Wrike a febbraio 2021 per integrare la piattaforma di Citrix per il lavoro digitale, che distribuisce in piena sicurezza le risorse necessarie affinché un lavoratore possa essere produttivo all’interno di un’esperienza d’uso unificata, con la soluzione di gestione del lavoro di Wrike, nata per razionalizzare i processi di collaborazione e di esecuzione del lavoro mettendo a disposizione nuovi strumenti per essere più efficienti, in sicurezza, ovunque ci si trovi. Wrike, con le sue funzioni cloud, ha un ruolo importante nella strategia di Citrix di offrire una piattaforma completamente basata su SaaS per rispondere alle necessità dei diversi dipartimenti aziendali.