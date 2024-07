In una delle mete più ambite a livello mondiale, viene ridefinita l’esperienza di acquisto: il futuro dello shopping arriva nel cuore di Pompei. Grazie alla partnership con Samsung Electronics, realtà globale nell’innovazione tecnologica, Maximall Pompeii apre le porte al pubblico il 15 novembre 2024, promettendo un’esperienza senza precedenti.

Situato nel cuore del parco urbano e parte integrante del patrimonio Unesco, Maximall Pompeii si presenta come un punto di riferimento per lo shopping e l’intrattenimento. La struttura all’avanguardia offre ai visitatori un’esperienza immersiva e coinvolgente grazie all’integrazione di soluzioni digital signage di ultima generazione fornite da Samsung.

Al Maximall Pompeii, un’esperienza visiva mozzafiato garantita dal partner tecnologico Samsung

Un imponente ledwall trasparente, posizionato all’ingresso principale del centro, è il primo punto di contatto digitale con i visitatori del parco urbano e il pubblico della galleria commerciale. Il ledwall trasparente crea un’atmosfera suggestiva che si fonde armoniosamente con l’architettura moderna della struttura. Due ledwall Outdoor da 100mq, posizionati strategicamente nel parcheggio multipiano, accolgono i visitatori che hanno raggiunto il centro commerciale Maximall Pompeii in auto. I display catturano l’attenzione con immagini emozionali e tridimensionali, creando un effetto sorprendente che anticipa l’esperienza unica che attende le persone all’interno.

Nella maestosa piazza interna due spettacolari ledwall “The Wall” da 4.8m x 2.7m, con la loro altissima risoluzione, catalizzano l’attenzione dei visitatori con immagini straordinarie e contenuti accattivanti. La visita all’interno di Maximall Pompeii è inoltre ottimizzata dalla presenza di 19 Totem Touch bifacciali che, distribuiti su due piani, guidano i visitatori all’interno del centro, fornendo informazioni dettagliate su negozi, promozioni ed eventi. Grazie all’app personalizzata del centro, i totem si trasformano in veri e propri punti di contatto interattivi, consentendo agli utenti di registrarsi a concorsi, iscriversi a programmi fedeltà e rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità.

L’esperienza digitale è resa possibile da MagicInfo, una piattaforma avanzata per la gestione dei display e l’invio dei contenuti multimediali. Questa soluzione tecnologica di Samsung consente un controllo centralizzato e in tempo reale di tutti i display all’interno del centro commerciale, garantendo che i contenuti siano sempre aggiornati e pertinenti.

Dichiarazioni

“La nostra partnership con Maximall Pompeii rappresenta un vero e proprio ponte tra passato e futuro,” ha dichiarato Davide Corte, Head of IT Division di Samsung Electronics Italia. “Stiamo portando l’innovazione nel cuore della storia, offrendo un’esperienza di shopping digitale che fonde cultura, intrattenimento e tecnologia. I nostri Ledwall Outdoor e Totem Touch, insieme al Ledwall The Wall, trasformano completamente il concetto di shopping, rendendolo un’esperienza immersiva e coinvolgente”.

“La scelta di Samsung come partner tecnologico per esaltare un luogo dove lo shopping si fonde con la cultura e l’intrattenimento non è casuale. Infatti, la qualità impeccabile delle immagini, la luminosità eccezionale e la possibilità di personalizzazione dei display si sposano perfettamente con l’architettura moderna e luminosa del centro commerciale, caratterizzata da ampie vetrate che esaltano la luce naturale”, ha commentato Paolo Negri, CEO di Irgenre, il gruppo immobiliare che sta realizzando “Maximall Pompeii”.